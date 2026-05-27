Tokom završnice Rocket League Championship Series 2026 turnira u Parizu, kompanije Epic Games i Psyonix otkrile su da će popularni Rocket League biti prvi naslov koji koristi novi Unreal Engine 6. Iako detalji o samom engine-u još nisu objavljeni, ova vest izazvala je ogromnu pažnju među igračima i developerima širom sveta.

Za sada nema konkretnih informacija o tehničkim mogućnostima niti datumu izlaska nove verzije pokretača. Ipak, sama činjenica da je Rocket League izabran za prvi projekat na Unreal Engine 6 platformi pokazuje koliko Epic veruje u budućnost ovog naslova i njegov potencijal za tehnološke eksperimente.

Tim Svini ranije nagovestio velike promene

Predsednik kompanije Epic Games, Tim Svini, još tokom 2025. godine izjavio je da je Unreal Engine 6 udaljen nekoliko godina od završetka. Tada je naglasio da bi prve testne verzije mogle da se pojave u periodu od dve do tri godine, što sada otvara mogućnost da prvi preview buildovi stignu ranije nego što se očekivalo.

Svini je objasnio da novi engine neće biti samo unapređenje grafike, već pokušaj objedinjavanja različitih razvojnih grana koje Epic trenutno koristi. Cilj kompanije jeste stvaranje jedinstvenog sistema koji će omogućiti lakši razvoj velikih igara, ali i sadržaja koji kreiraju sami korisnici.

Unreal Engine 6 rešava stari problem

Jedna od najvažnijih promena koje Epic planira odnosi se na višegodišnji problem single-thread simulacije u Unreal Engine okruženju. Trenutni sistemi često zahtevaju komplikovana rešenja kako bi developeri pravilno rasporedili procese između više procesorskih jezgara, što dodatno usporava razvoj igara.

Unreal Engine 6 trebalo bi da donese moderniji pristup kroz napredniju multithreading arhitekturu. To znači da bi sistemi unutar igre mogli bezbednije i efikasnije da rade paralelno, bez potrebe da programeri ručno rešavaju svaki problem vezan za sinhronizaciju i konkurentne procese.

Fortnite ekosistem - velika uloga

Epic ne želi da Unreal Engine 6 bude samo alat za klasičan razvoj video-igara. Kompanija planira da novi engine poveže sa Fortnite kreativnim ekosistemom, čime bi isti tehnološki temelj mogao da koristi i profesionalnim studijima i kreatorima sadržaja iz zajednice.

Poseban fokus stavljen je na programski jezik Verse, koji bi trebalo da postane važan deo razvoja gameplay sistema u budućim projektima. Na taj način Epic pokušava da spoji UE5 i UEFN okruženje u jednu objedinjenu platformu koja će biti pristupačnija i fleksibilnija za širi krug korisnika.

Kada bi UE 6 mogao da postane dostupan

Iako Epic još nije objavio zvaničan vremenski okvir za izlazak Unreal Engine 6 platforme, najava vezana za Rocket League sugeriše da razvoj možda napreduje brže od očekivanja. Pojedini analitičari smatraju da bi prve javne verzije mogle stići već naredne godine, ali kompanija za sada ostaje bez konkretnih potvrda.

Kao poređenje, Unreal Engine 5 prvi put je predstavljen 2020. godine, dok je puna produkciona verzija stigla tek tokom 2022. godine. Upravo zbog toga mnogi očekuju da će i Unreal Engine 6 zahtevati sličan period razvoja pre nego što postane potpuno spreman za profesionalnu upotrebu u industriji video-igara.