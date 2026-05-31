Upravo to je pokušao da otkrije startup Peitho, koji je analizirao gotovo 14.000 objava, komentara i diskusija sa šest najvećih platformi kako bi razumeo šta publika zaista govori kada misli da je niko ne sluša.

„Svi gledaju broj gledalaca i veličinu nagradnog fonda. To su kvantitativne metrike. Niko ne gleda emocije, nameru i sentiment. A baš tu se krije razlika između hajpa i stvarnog prihvatanja“, kažu iz Peitha.

Više od 90 odsto podataka završilo je u smeću

Možda najzanimljiviji deo istraživanja nije ono što je pronađeno, već ono što je odbačeno.

Od skoro 14.000 prikupljenih jedinica sadržaja, nakon čišćenja podataka ostalo je svega oko 1.600 relevantnih komentara. Sve ostalo bili su botovi, spam poruke, automatske Discord notifikacije i sadržaj koji nije imao nikakvu analitičku vrednost.

„To nije loše prikupljanje podataka. Naprotiv. Vrednost nije u tome koliko skupiš, nego koliko umeš da odbaciš“, objašnjavaju istraživači.

Prema njihovim rečima, upravo tu većina klasičnih social listening alata pravi najveću grešku.

„Ako alat prijavi hiljadu pominjanja i 62 odsto negativnog sentimenta, to može da izgleda kao kriza. Ali kada filtrirate sadržaj, možda ostane svega tridesetak stvarno relevantnih komentara, od kojih je polovina konstruktivna kritika. To više nije reputacioni problem nego koristan feedback.“

Discord i Reddit pokazuju dva lica iste publike

Jedan od najvažnijih zaključaka istraživanja jeste da ne postoji jedinstvena esport publika.

Na Discordu dominiraju entuzijazam i pozitivna energija. Tamo se okupljaju najverniji fanovi, organizuju timovi i grade zajednice. Reddit je potpuna suprotnost.

„Discord je entuzijazam. Reddit je skepticizam. To je ona energija tipa ‘dokaži mi’. Ljudi analiziraju, preispituju i kritikuju. YouTube je nešto treće – topao, ali plitak odnos prema sadržaju“, navode iz Peitha.

Posebno ih je iznenadilo to što se na Redditu esport često posmatra mnogo ozbiljnije nego na drugim mrežama.

„Reddit je jedina platforma gde se o esportu razgovara na ozbiljnijem nivou, a ne samo konzumira kao zabava. To je važan signal za timove, organizatore turnira i sponzore.“

Istraživanje je pokazalo i da svaka platforma ima potpuno drugačiju ulogu. Instagram donosi masovnu vidljivost i reakcije, Reddit dubinu diskusije, YouTube služi kao arhiva dugog sadržaja, dok Discord predstavlja operativni centar zajednice gde se organizuju timovi, pronalaze saigrači i razvijaju lokalne scene.

Federacije pričaju o integritetu, publika o igračima

Najveći jaz otkriven je između institucionalnih organizacija i same zajednice.

Dok federacije naglašavaju teme poput integriteta, regulacije i fer-pleja, publika o tome gotovo da ne govori.

„Imamo jednu rečenicu koja sažima ceo izveštaj: industrija priča o integritetu, publika priča o igračima, a biznis o sponzorstvima. Te tri konverzacije gotovo se nikada ne ukrste.“

Podaci to potvrđuju. Integritet i fer-plej čine svega oko jedan procenat organskog diskursa, dok se čak 96,8 odsto komentara na sadržaj federacija uopšte ne bavi upravljanjem esportom.

„Federacije misle da imaju problem sa reputacijom, a zapravo ih publika jedva primećuje“, kažu istraživači.

Olimpijski esport? Publika o tome uopšte ne razmišlja

Još jedan nalaz mogao bi da bude posebno zanimljiv institucijama koje pokušavaju da esport približe obrazovanju i tradicionalnom sportskom sistemu.

Tokom cele analize nije pronađen nijedan organski pomen olimpijskog esporta.

„Bilo je nula organskih pominjanja olimpijskog esporta u celom skupu podataka. Publika jednostavno ne razmišlja o esportu kroz institucionalnu prizmu. Razmišlja o igračima, zajednicama i turnirima.“

Prema njihovom mišljenju, budućnost razvoja esporta neće doći odozgo, iz federacija i institucija, već iz zajednica koje se svakodnevno okupljaju na Discordu i drugim platformama.

„Sentiment analiza pokazuje gde treba graditi budućnost esporta. A to nije nužno tamo gde institucije misle da jeste.“

Ko stoji iza istraživanja?

Peitho je startup specijalizovan za analizu javnog sentimenta, digitalnih zajednica i online diskursa korišćenjem veštačke inteligencije i naprednih jezičkih modela. Njihovi klijenti dolaze iz različitih sektora, od banaka i telekomunikacionih kompanija do hotelijerstva, nevladinih organizacija i političkih kampanja.

„Bankarstvo i hotelijerstvo trenutno nude najveći komercijalni potencijal jer postoji jasna potreba da se razume šta klijenti zaista osećaju, a ne samo ono što odgovore u anketama. Esport nam je posebno zanimljiv jer je tržište mlado, brzo raste i gotovo niko ga još ne meri na ozbiljan način“, navode iz kompanije.

Zanimljivo je da u Peithu istraživačke projekte ne vide kao odvojene od poslovanja.

„Istraživanje je za nas marketing. Dubok projekat za jednog klijenta postaje demonstracija sposobnosti za deset drugih. Brzi uvidi plaćaju račune, a dubinski projekti grade reputaciju“, objašnjavaju iz startapa.

Kada je reč o narednim koracima, jedan od najvećih izazova koje pokušavaju da reše jeste prepoznavanje sarkazma u online komunikaciji.

„U jednom političkom datasetu videli smo da je skoro polovina sadržaja koji model tumači kao radost zapravo sarkazam. Ako rešite taj problem, tačnost analize raste dramatično“, kažu iz Peitha. Kompanija paralelno radi na standardizaciji svojih izveštaja i razvoju novih funkcionalnosti koje bi analizu digitalnih zajednica učinile dostupnijom širem krugu organizacija.