Kada se pojavio prvi ozbiljan gameplay snimak nove Džejms Bond igre 007 First Light, mnogi su očekivali eksplozije, automobile, špijunske gedžete i klasično Bondovo “martini, shaken not stirred” raspoloženje.

Međutim, malo ko je mogao da pretpostavi da će najveća drama nastati zbog nekoliko sekundi dijaloga na Balkanu i jedne rečenice koja je za manje od 24 sata završila po forumima, TikToku i Redditu. Internet je bukvalno uradio ono što internet najbolje radi i pretvorio tri sekunde igrice u regionalni diplomatski incident.

Lik ga pita da li govori srpski, a Bond odgovara da govori crnogorski

Nova igra studija IO Interactive prati mladog Bonda pre nego što je postao legendarni agent 007 i predstavlja svojevrsnu origin priču čuvenog špijuna. Igra je zamišljena kao moderna akciono-špijunska avantura sa dosta infiltracije, gedžeta, jurnjave i izbora kako će se misije rešavati, što odmah podseća na DNK serijala Hitman po kome je studio već poznat. Developeri su želeli mlađeg, neiskusnijeg i pomalo nepromišljenog Bonda koji tek ulazi u MI6 program.

Sve je delovalo kao standardna najava velike AAA igre, dok se nije pojavio trenutak koji je region pretvorio u komentatorski studio. U jednoj sceni Bond razgovara sa likom koji ga pita da li govori srpski, a Bond odgovara da govori crnogorski i da je naučio nekoliko fraza tokom planinarenja. U titlovima je jezik čak označen kao “Montenegrin”, što je bilo dovoljno da Balkan kolektivno zaboravi da je u pitanju špijunska igra i fokus prebaci na lingvistiku.

Naravno, reakcije su potpuno očekivane za ovaj deo sveta, odnosno potpuno haotične. Jedni su pisali da je scena simpatična i zabavna, drugi da je “krindž”, treći su krenuli u istorijske rasprave, a četvrti su jednostavno pravili mimove brzinom kojom Bond menja automobile u poteri. Na Redditu su se pojavili komentari tipa “I asked language not dialect” i “Sad sam video scenu. Ipak je jako debilno ispalo”, dok su drugi branili ideju da Bond jednostavno ne zna regionalne razlike.

Cela situacija je dodatno zakomplikovana jer je naše podneblje poslednjih godina postalo neka vrsta neobične pop-kulturne fascinacije za strane autore video igara i serija. Kada god se pojavi i najmanji trag iz regiona u velikim svetskim projektima, na internetu se zatiču reakcije kao da je Srbija upravo ušla u Marvel univerzum. Ljudi odmah analiziraju akcente, zastave, natpise, registarske tablice i svaku moguću referencu koju mogu da pronađu.

Sama igra inače izgleda veoma ambiciozno i mnogi je već porede sa najboljim špijunskim naslovima poslednjih godina. IO Interactive koristi iskustvo iz Hitman igara kako bi Bondu dao više slobode u rešavanju misija, pa igrači mogu da biraju između prikradanja, pregovora, otvorene akcije ili klasične Bond teatralnosti.

Još jedna stvar koja je izazvala pažnju jeste činjenica da je Bond ovde mnogo mlađi i manje uglancan nego što smo navikli. Umesto savršenog agenta koji u smokingu rešava globalne krize između dva gutljaja viskija, ovde gledamo lika koji tek pokušava da zasluži status 007, što daje igri drugačiji ton i više prostora za razvoj karaktera kroz priču.

Fanovi Bond franšize generalno deluju optimistično, posebno zbog toga što iza projekta stoji studio koji zna kako da napravi napete misije i atmosferu. Na Redditu mnogi pišu da igra “deluje kao jedna od najboljih PS5 igara godine”, dok drugi kažu da konačno imamo Bond igru koja ne izgleda kao generična pucačina iz 2010. godine. Ipak, deo publike i dalje strahuje da bi igra mogla previše da liči na Hitman sa Bond skinom.

Posebnu pažnju privukla je i muzika, jer su autori očigledno želeli pravi filmski osećaj sa velikim orkestralnim momentima i modernim špijunskim tonom. U najavama se pominju velika akcija, egzotične lokacije i klasični Bond elementi poput jurnjave automobilima i infiltracije u luksuzne objekte. Ukratko, deluje kao da je neko pokušao da spoji moderni akcioni blokbaster i interaktivni film.

