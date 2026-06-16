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Poslednjih dana ova vest izazvala je veliku pažnju nakon izveštaja holandskog lista Trouw, koji je otvorio pitanje kako su milijarde snimaka iz stvarnog sveta završile u razvoju naprednih AI sistema.

Važno je da naglasimo da ne postoje dokazi da je američka vojska direktno koristila sirove podatke igrača Pokémon Go, već da su modeli veštačke inteligencije razvijeni na osnovu tih podataka kasnije povezani sa kompanijama koje razvijaju tehnologije za odbrambeni sektor.

Foto: P.O.

Kako je Pokemon Go prikupljao podatke iz stvarnog sveta

Još od 2021. godine igrači su mogli da skeniraju takozvane PokéStop lokacije, odnosno spomenike, fontane, murale, parkove i druge javne objekte, a zauzvrat su dobijali nagrade unutar igre poput Ultra Balls, Rare Candies i drugih virtuelnih predmeta. Tokom godina na taj način prikupljeno je čak oko 30 milijardi snimaka iz različitih delova sveta.

Te podatke koristila je kompanija Niantic, tvorac Pokémon Go igre, koja je još ranije najavila razvoj takozvanog „Large Geospatial Model“, odnosno ogromnog trodimenzionalnog modela stvarnog sveta koji bi omogućio računarima i robotima da razumeju fizički prostor slično kao ljudi. Cilj nije bio samo unapređenje video-igara, već stvaranje nove generacije prostorne veštačke inteligencije.

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Od video-igre do autonomnih robota

Godine 2025. nastala je kompanija Niantic Spatial, izdvojena iz originalnog Niantica, koja se fokusirala upravo na geosprostornu veštačku inteligenciju i autonomne sisteme. Njena tehnologija već se koristi za navigaciju dostavnih robota koji se kreću gradskim ulicama bez oslanjanja isključivo na GPS signal.

Jedan od konkretnih primera je saradnja sa kompanijom Coco Robotics, čiji roboti za dostavu hrane koriste ove modele kako bi preciznije prolazili kroz urbane sredine, prepoznavali prepreke i bezbedno se kretali trotoarima.

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Gde u priču ulaze vojni dronovi?

Kontroverza je nastala nakon što je otkriveno da je Niantic Spatial u decembru 2025. sklopio partnerstvo sa američkom kompanijom Vantor, ranije poznatom kao Maxar Intelligence, koja razvija prostorne sisteme za odbrambeni sektor. Cilj saradnje jeste razvoj sistema koji omogućava autonomnim platformama da funkcionišu čak i kada GPS signal nije dostupan ili je namerno ometan.

Takvi sistemi posebno su važni u savremenim sukobima, gde se GPS često blokira ili lažira elektronskim ometanjem. Tokom prezentacije na konferenciji Defence Geospatial Intelligence u Londonu, predstavnici kompanije naveli su da je novi sistem smanjio greške u određivanju položaja za oko 70 odsto i omogućio preciznost od približno 1,5 metara u brojnim scenarijima.

Stručnjaci upozoravaju na etičke probleme

Stručnjaci za etiku smatraju da je ovo primer kako podaci prikupljeni u zabavne svrhe mogu završiti u potpuno drugačijem kontekstu nego što su korisnici očekivali. Profesor etike i tehnologije sa Tehnološkog univerziteta u Delftu, Džeron van den Hoven, ocenio je da bez ogromnog broja skenova igrača razvoj ove tehnologije ne bi bio toliko brz.

Iako su korisnici formalno dali saglasnost kroz uslove korišćenja aplikacije, stručnjaci upozoravaju da većina ljudi ne čita detaljno takve dokumente i nije svesna koliko široko njihovi podaci mogu biti korišćeni u budućnosti. Baš zbog toga sve češće se pokreću pitanja transparentnosti i potrebe za jasnijim obaveštavanjem korisnika o krajnjoj nameni njihovih podataka.