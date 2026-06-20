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Posle dva velika odlaganja, prvo sa jeseni 2025. godine, a zatim i sa maja 2026, razvojni tim tvrdi da mu je bilo potrebno dodatno vreme kako bi ispunio ogromna očekivanja miliona fanova širom sveta. Analitičari već sada smatraju da će lansiranje GTA 6 predstavljati najveći događaj u industriji video-igara ove godine.

Očekivanja su ogromna jer je prethodni nastavak, GTA 5, objavljen još 2013. godine i tokom prethodne decenije prodat u skoro 230 miliona primeraka, čime je postao jedna od najprodavanijih video-igara svih vremena. Uspeh ovog naslova kompaniji Rockstar doneo je milijarde dolara prihoda i postavio gotovo nedostižne standarde za konkurenciju. Upravo zbog toga svaki novi detalj o GTA 6 izaziva ogromnu pažnju javnosti.

GTA Foto: Rockstar Games

Budžet bi mogao da premaši milijardu dolara

Stručnjaci procenjuju da bi GTA 6 mogao da postane najskuplja video-igra ikada napravljena, sa troškovima razvoja koji premašuju milijardu dolara. Ogroman budžet posledica je višegodišnjeg razvoja, naprednih tehnologija, velikog broja zaposlenih i potrebe da novi naslov nadmaši svog legendarnog prethodnika. Ukoliko se ove procene pokažu tačnim, Rockstar će postaviti potpuno nove standarde u gejming industriji.

Kompanija još nije zvanično saopštila cenu igre, ali pojedini analitičari predviđaju da bi GTA 6 mogao da bude prvi veliki naslov koji će koštati čak 100 dolara. Poslednjih godina cene AAA igara već su porasle na oko 70 dolara, pa bi novo povećanje moglo da izazove burne reakcije među igračima. Ipak, stručnjaci smatraju da ogromna popularnost franšize verovatno neće umanjiti potražnju.

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Prvi put u istoriji serijala glavnu ulogu dobija žena

Jedna od najvećih novina biće uvođenje prve ženske protagonistkinje u modernoj 3D eri ovog serijala. Igrači će moći da upravljaju Lucijom, koja će zajedno sa svojim partnerom Džejsonom biti centralni deo priče inspirisane legendarnim kriminalnim dvojcem Boni i Klajd. Prema dosadašnjim najavama, njih dvoje će se naći usred opasne kriminalne avanture nakon što jedna naizgled jednostavna pljačka pođe po zlu.

Radnja je smeštena u izmišljenu američku saveznu državu Leonida, koja predstavlja Rockstarovu verziju Floride. Posebnu pažnju fanova privukao je povratak čuvenog Vice Cityja, grada inspirisanog Majamijem koji je prvi put osvojio igrače još početkom dvehiljaditih godina. Novi promotivni materijali prikazuju aligatore, flamingose, luksuzne automobile i prepoznatljivu atmosferu američkog juga.

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Rockstar razvija igru više od decenije

Iako je Rockstar zvanično potvrdio razvoj GTA 6 tek početkom 2022. godine, mnogi veruju da je projekat zapravo započet mnogo ranije. Razvoj je bio usporen zbog rada na drugom velikom hitu, Red Dead Redemption 2, koji je objavljen 2018. godine. Istovremeno, kompanija je morala da odgovori na sve veće tehničke i kreativne izazove koje donosi ovako ambiciozan projekat.

Razvoj nisu zaobišli ni problemi. Tokom 2022. godine tinejdžerski hakeri uspeli su da ukradu i objave poverljive snimke igre, što je predstavljalo jedan od najvećih bezbednosnih incidenata u istoriji gejming industrije. Pored toga, deo bivših zaposlenih u sedištu Rockstar North u Edinburgu optuživao je kompaniju za loše uslove rada i pritiske tokom završnih faza razvoja.

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Zašto ceo svet čeka GTA 6?

Grand Theft Auto danas nije samo video-igra, već jedan od najuspešnijih zabavnih proizvoda u istoriji moderne industrije. Serijal je postao poznat po ogromnim otvorenim svetovima, slobodi kretanja i satiričnom prikazu politike, društvenih mreža, popularne kulture i savremenog života.

Dodatnu euforiju pokazuje i činjenica da su dva dosadašnja promotivna trejlera zajedno prikupila oko 447 miliona pregleda širom interneta. Stručnjaci smatraju da nijedna druga igra trenutno ne izaziva toliko pažnje kao GTA 6, a mnogi veruju da bi novembar 2026. mogao da označi početak nove ere u industriji video-igara. Ako Rockstar ispuni očekivanja, GTA 6 neće biti samo igra godine, već jedan od najvećih tehnološko-zabavnih događaja decenije.