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Sony je najavio da će njegova PlayStation divizija postepeno obustaviti proizvodnju fizičkih diskova za nove igre, počevši od naslova koji izlaze 2028. godine. Ova odluka predstavlja jedan od najvećih zaokreta u načinu distribucije video igara i odražava sve izraženiji prelazak igrača na digitalnu kupovinu.

Kako je saopšteno, sve nove igre objavljene nakon januara 2028. biće dostupne isključivo putem PlayStation Store-a ili u digitalnom formatu kod ovlašćenih maloprodajnih partnera. Fizička izdanja na diskovima više neće biti deo standardne ponude za buduće naslove, čime Sony dodatno potvrđuje svoju dugoročnu strategiju usmerenu ka digitalnoj distribuciji.

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Uticaj na velika izdanja i industrijske trendove

Ova promena dolazi nakon odluke kompanija Take-Two Interactive i Rockstar Games da se Grand Theft Auto 6 neće pojaviti u klasičnom izdanju na disku, već će kupcima biti ponuđena digitalna verzija ili takozvani "code in a box", koji predstavlja zamenu za fizičku kopiju.

Takav potez dodatno potvrđuje širi trend u industriji video igara, gde digitalna distribucija postaje dominantan način kupovine i pristupa sadržaju, dok fizički mediji sve više gube na značaju. Iako mnogi kolekcionari i dalje preferiraju disk izdanja, tržište jasno pokazuje da većina igrača bira praktičnost digitalnih biblioteka.

Zvanično objašnjenje iz Sonyja

Sid Šuman, viši direktor za komunikacije sadržaja u PlayStationu, izjavio je da je odluka doneta kao odgovor na promene u navikama potrošača. Prema njegovim rečima, interesovanje za digitalne igre danas značajno nadmašuje potražnju za fizičkim diskovima.

On je istakao da je prelazak na digitalni model „prirodan korak“ za Sony Interactive Entertainment, koji prati savremene trendove u industriji zabave i načinu na koji korisnici konzumiraju sadržaj. Dodao je da kompanija želi da omogući brži i jednostavniji pristup igrama, bez potrebe za fizičkim medijima. Kako navodi, fokus će u narednim godinama biti na daljem razvoju digitalnih usluga i unapređenju celokupnog korisničkog iskustva na PlayStation platformi.

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Šta se dešava sa postojećim igrama?

Sony je naglasio da ova odluka neće uticati na igre koje su već objavljene niti na naslove koji će izaći pre januara 2028. godine u fizičkom formatu. To znači da će disk izdanja i dalje biti dostupna za sve postojeće i predstojeće igre planirane do tog perioda.

Kao jedan od primera izdvojena je dugo očekivana igra Marvel's Wolverine, koja će tokom jeseni biti objavljena i u standardnom fizičkom izdanju. To znači da će ljubitelji kolekcionarskih izdanja i dalje imati priliku da nabave fizičku kopiju jednog od najiščekivanijih PlayStation ekskluziva. Ujedno, ovaj naslov predstavlja jedan od poslednjih velikih projekata koji će biti dostupan na disku pre nego što Sony započne potpuni prelazak na digitalnu distribuciju novih igara.

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Budućnost PlayStation platforme

Uprkos ukidanju fizičkih diskova za nove igre, Sony poručuje da ostaje posvećen unapređenju načina na koji igrači pristupaju sadržaju. Kompanija planira da nastavi ulaganja u inovacije koje omogućavaju veću fleksibilnost prilikom kupovine, preuzimanja i igranja igara.

Prema njihovim rečima, cilj je da korisnici imaju što jednostavnije i dostupnije iskustvo, uz mogućnost izbora između različitih digitalnih opcija. Ovim potezom Sony jasno pokazuje da budućnost PlayStation ekosistema vidi pre svega u digitalnoj distribuciji i uslugama koje prate savremene navike igrača.