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Japanski arhivista i istraživač, u javnosti poznat pod nadimkom Orochi, tokom posete jednom tajnovitom ljubavnom hotelu naišao je na izuzetno redak i očuvan komad Nintendove istorije - komercijalnu konzolu Famicombox iz 1986. godine, koje su bile postavljene u gotovo svim sobama ovog objekta.

Ovo otkriće izazvalo je ogromnu pažnju na društvenim mrežama i u gejming zajednici širom sveta jer je Famicombox jedan od najređih Nintendovih sistema u istoriji. Dizajniran pre tačno četiri decenije specijalno za komercijalnu upotrebu u hotelskim smeštajima, ovaj uređaj je gostima omogućavao da igraju kultne 8-bitne naslove bez potrebe da ručno menjaju kasetice.

Šta je zapravo Famicombox i kako funkcioniše?

Nintendo je Famicombox predstavio na japanskom tržištu 1986. godine kao specijalizovanu verziju svoje popularne kućne konzole Famicom (koja je na zapadnom tržištu bila poznata kao NES). Radilo se o masivnom, ojačanom uređaju koji je u svom kućištu posedovao čak 16 otvora za kasetice.

Jedan otvor bio je rezervisan za sistemski softver i glavni meni, dok je u ostalih 15 bilo ubacivano do 15 različitih igara. Gosti hotela su jednostavnim odabirom preko menija mogli da menjaju igrice, a korišćenje se najčešće naplaćivalo ubacivanjem kovanica ili po vremenskom intervalu.

I posle 40 godina sve radi kao sat!

Ono što je najviše fasciniralo istraživača jeste činjenica da je nakon četiri decenije oprema i dalje bila u potpunosti funkcionalna. Orochi je na društvenoj mreži Iks (X) potvrdio da se konzole nalaze u svim sobama hotela osim jedne i da gotovo sve instalirane igrice rade bez ikakvih problema.

Jedina oprema koja nije mogla da se koristi bio je čuveni Zapper, Nintendov svetlosni pištolj. S obzirom na to da je ovaj dodatak napravljen za stare televizore sa katodnom cevi (CRT), on tehnički ne može da funkcioniše na modernim tankim LCD ekranima koji su u međuvremenu instalirani u sobama.

Foto: Shutterstock

Zašto su ove konzole danas neprocenjivi rariteti?

Famicombox se značajno razlikuje od standardne kućne verzije Famicom konzole. Poseduje odvojive kontrolere sa dužim kablovima i koristi znatno veće kasete, slične onima za američko NES tržište. Međutim, zbog specifičnog rasporeda pinova i posebnog zaštitnog čipa, obične komercijalne kasete nisu mogle da se ubacuju u njega, što ga čini potpuno jedinstvenim hardverskim sistemom.

Nakon što je tehnologija napredovala, većina hotela je tokom devedesetih godina rashodovala i bacila ove glomazne uređaje, zbog čega su preživeli primerci u kolekcionarskom svetu dostigli ogromne novčane vrednosti.

Lokacija ostaje strogo čuvana tajna

Kako bi zaštitio ovaj jedinstveni vremeplov od najezde preprodavaca, lovaca na raritetne gejming rekvizite i potencijalnih kradljivaca, arhivista Orochi je odbio da otkrije naziv i tačnu lokaciju hotela u Japanu.

Tako je ovaj nedefinisani "ljubavni hotel" postao svojevrsni neformalni muzej pop-kulture, mesto gde je vreme stalo 1986. godine i gde gosti i dalje mogu da uživaju u autentičnom duhu zlatnog doba Nintenda.