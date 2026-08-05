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Electronic Arts više nije kompanija čijim se akcijama trguje na berzi, nakon što je uspešno okončana kupovina vredna 55 milijardi dolara. Novi vlasnik postao je konzorcijum koji predvodi saudijski državni investicioni fond Public Investment Fund (PIF), čime je završen jedan od najvećih i finansijski najznačajnijih poslova koje je industrija video-igara do sada zabeležila. Ovakve transakcije retko se viđaju u svetu gejminga, pa je vest izazvala veliko interesovanje među analitičarima, investitorima i igračima širom sveta.

Pre nego što je kupovina zvanično zaključena, bilo je potrebno pribaviti saglasnost svih nadležnih regulatornih tela. Među njima se našla i Evropska komisija, koja je dala zeleno svetlo za završetak procesa. Electronic Arts je potom potvrdio da je transakcija uspešno završena i da kompanija od sada nastavlja poslovanje kao privatna firma, čime ulazi u potpuno novo poglavlje svoje dugogodišnje istorije.

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Razvoj igara će teći po planu

Iz Electronic Artsa poručuju da promena vlasničke strukture neće uticati na način na koji nastaju njihove igre niti na planove za buduće projekte. Prema zvaničnim informacijama kompanije, kreativni timovi nastavljaju da rade po ustaljenim principima, dok postojeće rukovodstvo ostaje na svojim funkcijama. Cilj je da se zadrži kontinuitet u razvoju poznatih franšiza i da igrači ne osete posledice promene vlasništva.

Generalni direktor Endru Vilson naglasio je da se vrednosti kompanije, kao i odnos prema zajednici igrača, neće menjati. U odgovorima namenjenim investitorima navodi se da su novi vlasnici odlučili da ulože upravo zato što imaju poverenje u postojeće timove, poslovnu strategiju i pravac kojim se Electronic Arts razvija već godinama. Iz kompanije ističu da je plan da se postojeći tempo razvoja nastavi bez većih promena.

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Deo zaposlenih izražava zabrinutost

Iako zvanične poruke kompanije naglašavaju stabilnost i nastavak dosadašnjeg poslovanja, među zaposlenima postoje i drugačija razmišljanja. Tokom pregovora o prodaji pojedini radnici izrazili su bojazan da bi konzervativna politika Saudijske Arabije mogla da utiče na pojedine kreativne odluke u budućnosti. Njihova zabrinutost prvenstveno se odnosi na sadržaj igara, a ne na svakodnevno funkcionisanje kompanije.

Kao primer često se pominje serijal The Sims, koji je godinama prepoznatljiv po velikoj slobodi izbora i mogućnostima prilagođavanja likova i njihovih međusobnih odnosa. Upravo zbog toga deo zaposlenih smatra da će biti važno pratiti da li će novi vlasnici u budućnosti imati bilo kakav uticaj na kreativni pravac razvoja ove i drugih franšiza. Za sada, međutim, iz kompanije nema naznaka da će do takvih promena zaista doći.

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Nastavljaju da šire prisustvo u gejming-u

Preuzimanje Electronic Artsa predstavlja još jedan veliki korak u strategiji kojom Public Investment Fund poslednjih godina značajno povećava ulaganja u industriju video-igara. Fond je već izgradio snažno prisustvo kroz vlasništvo nad japanskim SNK, ali i kroz udela u kompanijama kao što su Nintendo, Capcom, Take-Two i Embracer Group. Time dodatno učvršćuje svoju poziciju među najuticajnijim investitorima u ovom sektoru.

Zvanično obrazloženje Saudijske Arabije jeste da ovakvim ulaganjima želi da razvije nove privredne grane i smanji zavisnost države od prihoda ostvarenih prodajom nafte. Istovremeno, ovakva strategija već godinama izaziva reakcije dela međunarodne javnosti i organizacija za ljudska prava, koje smatraju da zemlja kroz velika ulaganja u sport i industriju zabave pokušava da unapredi svoj međunarodni imidž. Ta rasprava traje i danas, pa se očekuje da će pratiti i ovu akviziciju.

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Igrači za sada ne bi trebalo da osete velike promene

Prema informacijama koje je objavio Electronic Arts, korisnici u kratkom roku ne bi trebalo da primete značajnije promene u ponudi kompanije. Razvoj poznatih serijala, među kojima su EA Sports FC, Battlefield i The Sims, nastavlja se prema planovima koji su već ranije usvojeni. To znači da se u ovom trenutku ne najavljuju izmene koje bi uticale na izlazak novih igara ili podršku postojećim naslovima.

Ipak, pravi efekti promene vlasništva moći će da se procene tek tokom narednih godina. Tek će buduće poslovne odluke pokazati da li će novi vlasnici ostati isključivo finansijski partner ili će vremenom imati veći uticaj na strategiju kompanije i razvoj njenih najpoznatijih franšiza. Zbog toga će i gejming industrija i milioni igrača pažljivo pratiti naredne poteze Electronic Artsa u novom vlasničkom okruženju.