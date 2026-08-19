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Ljubitelji serijala Grand Theft Auto još će morati da sačekaju zvanično veliko predstavljanje igre Grand Theft Auto VI, ali su u međuvremenu internetom počeli da kruže materijali koji navodno prikazuju gejmplej. Reč je o dva kratka snimka i jednoj fotografiji mape sveta igre. Rockstar Games je, prema dostupnim informacijama, počeo da šalje DMCA zahteve za uklanjanje sadržaja ljudima koji ih dele. Snimci i mapa nisu zvanično potvrđeni, pa ih za sada treba posmatrati sa rezervom, ali pojedini detalji deluju dovoljno uverljivo da su privukli veliku pažnju GTA zajednice.

Curenja nisu ništa novo za ovaj projekat. Rockstar Games je posebno pooštrio kontrolu informacija nakon velikog incidenta iz 2022. godine, kada je na internetu završila ogromna količina materijala iz tadašnje verzije igre. Ovoga puta pojavili su se znatno kraći materijali, ali oni potencijalno otkrivaju zanimljive detalje o svetu igre, glavnom protagonistu i pojedinim mehanikama koje do sada nisu bile prikazane u zvaničnim prezentacijama.

Leonida izgleda kao Rockstarova verzija Floride

Mapa koja se pojavila na internetu prikazuje Leonidu, izmišljenu oblast očigledno zasnovanu na Floridi. Kao i u prethodnom delu serijala, veliki grad zauzima značajan deo prostora, ali ga okružuju prostranija i manje urbana područja. Grad koji predstavlja Rockstarovu verziju Majamija nalazi se na istoku, dok se prema zapadu i severu prostiru veće zelene površine. Na jugu se nalazi veliki broj ostrva, a njihova konfiguracija podseća na Florida Keys. Ako je mapa autentična, svet igre trebalo bi da ponudi mnogo različitih okruženja na relativno kompaktnom prostoru.

Na prikazu se može uočiti i niz oznaka različitih oblika. Neke su prilično neodređene, dok druge podsećaju na kuću, lice prekriveno fantomkom i automobile. Posebno upada u oči simbol aligatora. Njihova tačna funkcija nije poznata, ali oznake sugerišu da će mapa biti ispunjena različitim lokacijama i aktivnostima. Upravo raznovrsnost terena mogla bi da bude jedan od ključnih elemenata novog sveta, od velikog urbanog područja do močvara, zelenih predela i ostrva.

Moguće novi RPG elementi

Jedan od snimaka prikazuje Džejzona, jednog od dva glavna protagonista Grand Theft Auto VI, u blizini kuće pored vode. Na balkonu se nalazi oprema za vežbanje, što podseća na sistem fizičkih aktivnosti iz Grand Theft Auto: San Andreas. Džejzon zatim preskače ogradu, prolazi pored skutera za vodu, uzima košarkašku loptu i nekoliko puta šutira na koš. Nakon što pogodi prvi šut, njegova sposobnost fokusa dobija poboljšanje, što bi moglo da bude znak da će novi GTA sadržati više elemenata karakterističnih za RPG igre.

Na ekranu nema mnogo dodatnih informacija, ali se u gornjem desnom uglu vide dve novčane vrednosti, prikazane fontom koji podseća na prethodne igre. Kada Džejzon uzme loptu, u gornjem levom uglu pojavljuje se pokazivač koji izgleda kao traka fokusa. Zanimljiv je i sam objekat pored kojeg se nalazi protagonist. Njegov izgled odgovara lokaciji koja se pojavljuje na zvaničnoj slici Grand Theft Auto VI, gde je označena kao Džejzonovo skrovište, što dodatno doprinosi utisku da bi snimak mogao da potiče iz stvarne verzije igre.

Foto: printscreen YT

Sukob otkriva borbu, potragu i posledice

Drugi snimak donosi znatno više akcije. Na početku se Džejzon nalazi za volanom i kreće prema mostu koji vodi ka području nazvanom The Keys, ali ubrzo pravi polukružno skretanje i izaziva manji saobraćajni haos. Posle sudara sa dostavnim kamionom dolazi do sukoba sa njegovim vozačem. Džejzon na kraju koristi ključ kao oružje, a svaki njegov zamah smanjuje deo energetske trake koja se vidi tokom borbe. Nakon što ubije vozača, dobija nivo potrage od dve zvezdice.

Još zanimljiviji detalj pojavljuje se nakon obračuna. Na desnoj strani ekrana vidi se simbol đavola sa znakom minus, a slična oznaka pojavljuje se i uz Džejzonov portret. To bi moglo da znači da Grand Theft Auto VI uvodi sistem časti ili karme nalik onome koji postoji u serijalu Red Dead Redemption. Kada se Džejzon vrati do automobila, pojavljuju se opcije „loadout“ i „storage“, što bi moglo da znači da će igrači moći da menjaju opremu i ostavljaju predmete u vozilu. Nakon ulaska u automobil pojavljuju se njegovo ime i pokazivač goriva, što dodatno otvara mogućnost da će gorivo imati ulogu u igri.

Foto: printscreen YT

Da li će automobili zahtevati gorivo?

Detalj sa pokazivačem goriva posebno je zanimljiv jer bi mogao da predstavlja promenu u odnosu na prethodne delove serijala. Na kraju snimka, nakon što Džejzon ulazi u vozilo, pojavljuje se oznaka automobila zajedno sa indikatorom goriva. Ukoliko je funkcija zaista deo igre, to bi značilo da bi igrači prvi put u glavnom delu serijala morali da obraćaju pažnju na količinu goriva. Ipak, jedan kratki snimak nije dovoljan da se zaključi kako bi takav sistem funkcionisao ili koliko bi često uticao na igranje.

Snimak se završava dok se Džejzon približava vozilu hitne pomoći iz vazduha, a na ekranu je prisutna i mini-mapa koja izgledom podseća na onu iz Grand Theft Auto V. Upravo kombinacija poznatih elemenata i mogućih novih sistema čini ove materijale zanimljivim. Međutim, bez zvanične potvrde nije moguće znati da li su svi prikazani sistemi zaista deo konačne verzije igre, niti da li su u međuvremenu promenjeni tokom razvoja.

Foto: printscreen YT

Rockstar uklanja materijale, ali pitanja ostaju

Materijale zato treba posmatrati sa dozom skepticizma. Nije poznato koliko su snimci stari, iz koje verzije igre potiču niti šta se od tada promenilo. Dodatnu neizvesnost predstavlja činjenica da je Rockstar Games ranije ove godine pretrpeo bezbednosni incident. Iako pojedini detalji iz procurelih materijala deluju uverljivo, njihova autentičnost i dalje nije potvrđena, pa se ne može sa sigurnošću tvrditi da će sve što je prikazano biti prisutno u konačnoj verziji igre.

Snimci i fotografija mape navodno sadrže vodene žigove sa adresama koje obećavaju dodatne informacije, uz poruku o borbi za prava igrača. Osoba koja tvrdi da je objavila materijale navodno je to učinila u znak protesta zbog odluke da fizičko izdanje igre sadrži kod umesto diska. Uz to su upućene pretnje novim akcijama protiv Rockstar Games i drugih izdavača zbog navodnih praksi koje smatraju nepovoljnim po potrošače, uključujući digitalne pretporudžbine i probleme sa dugoročnim pristupom igrama za jednog igrača. Grand Theft Auto VI trebalo bi da bude objavljen za PS5 i Xbox Series X/S 19. novembra, dok je prošireni prikaz igre najavljen za 27. avgust, najpre na Netflixu, a potom i na YouTubeu.