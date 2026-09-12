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Administracija predsednika Donalda Trampa početkom septembra pokrenula je „Arcade“, deo zvaničnog sajta sa jednostavnim retro igrama koje su napravljene tako da kroz poznatu gejming formu promovišu različite delove politike američke administracije. Među njima se našla i „Build the Wall“, igra koja je veoma očigledno podsećala na čuveni „Tetris“, ali je umesto klasičnog slaganja blokova dobila potpuno političku temu.

Tetris, ali sa zidom na granici

Princip je na prvi pogled jednostavan. Igrač pomera i okreće blokove koji padaju odozgo i pokušava da od njih napravi što viši zid, dok se sa druge strane pojavljuju likovi opisani kao „zombi horda“. Cilj je predstavljen kao zaštita južne granice SAD, a kada zid više ne može da izdrži, pojavljuje se poruka da je granica probijena.

Za razliku od pravog „Tetrisa“, gde se popunjeni redovi uklanjaju i tako oslobađaju prostor, ovde blokovi ostaju na mestu jer je upravo izgradnja zida bila poenta igre.

Foto: JEFF MCWHORTER/EPA

Problem je nastao kada se oglasio Tetris

Kompanija The Tetris Company, koja stoji iza prava povezanih sa slavnim „Tetrisom“, saopštila je da nije učestvovala u izradi „Build the Wall“ i da nije dala dozvolu niti licencu za korišćenje brenda ili svoje intelektualne svojine. Kompanija je poručila i da veoma ozbiljno shvata kršenje autorskih prava, dok je posebno naglasila da „Tetris“ više od četiri decenije povezuje ljude različitih generacija i kultura, što je prilično drugačija poruka od one koju je nosila ova politička verzija igre.

Igrica je odjednom nestala

Samo nekoliko dana nakon što se igra pojavila, „Build the Wall“ više nije bila dostupna na sajtu Bele kuće. Stranica je počela da vraća grešku 404, odnosno da pokazuje da sadržaj više ne postoji. Bela kuća nije zvanično saopštila da je igra uklonjena zbog upozorenja kompanije Tetris, pa nije potvrđeno da je upravo to bio direktan razlog za povlačenje. Ipak, vremenski sled je prilično zanimljiv: Tetris se oglasio 4. septembra, a igra je nestala nekoliko dana kasnije.

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Nije bila jedina sporna igra

„Build the Wall“ bila je samo jedna od ukupno pet igara koje su se pojavile u novoj beloj kućnoj „arkadi“. Tu je, između ostalih, i „Rio Run“, napravljen po uzoru na igru „Snake“, u kojem igrač patrolira duž Rio Grandea i zaustavlja ljude koji pokušavaju da pređu granicu. Tu su još „Flappy Bill“, „Supply Line“ i „Trump Savings Tycoon“, a Bela kuća je čitavu kolekciju promovisala i animacijama koje parodiraju prepoznatljive uvodne špice poznatih gejming konzola.

Zašto je ovo mnogo više od obične igrice

Ovaj slučaj je zanimljiv jer pokazuje koliko se danas granica između politike, interneta i gejminga lako briše. Igre su napravljene tako da veoma brzo prenesu političku poruku, posebno mlađoj publici koja je navikla na kratke, interaktivne i vizuelno upečatljive sadržaje. Bela kuća je upravo to navela kao razlog za pokretanje „Arcade“ projekta, objašnjavajući da želi da politiku i rezultate administracije predstavi na način koji će dopreti do šire publike.

Dekoracije Bele kuće za Noć veštica Foto: Andrew Thomas/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tetris nije jedino poznato ime koje se pojavilo

Dodatnu pažnju privukle su i reference na druge poznate gejming brendove. U promotivnim materijalima korišćeni su vizuelni motivi koji podsećaju na kompanije i igre kao što su Sega, Xbox, Nintendo i „Pac-Man“, dok su same igre bile zasnovane na prepoznatljivim mehanikama popularnih naslova. Zbog toga se priča nije završila samo na tome da li je „Build the Wall“ bila ukusna ili uvredljiva, već je otvoreno i pitanje koliko daleko neko može da ode kada koristi prepoznatljiv izgled i ideju tuđeg proizvoda.

Sama činjenica da neka nova igra koristi princip slaganja blokova ne znači automatski da je prekršila autorska prava, jer se osnovne ideje i pravila igre ne štite na isti način kao konkretan način na koji su ta pravila vizuelno i kreativno izražena. Međutim, stručna analiza Ars Technice navodi da određeni elementi prepoznatljivog izgleda „Tetrisa“ mogu imati pravnu zaštitu, a kompanija Tetris ima dugu istoriju reagovanja protiv igara koje previše kopiraju njen prepoznatljivi dizajn i način funkcionisanja.

Foto: Youtube/screenshot

Igra je trajala veoma kratko

„Build the Wall“ tako je praktično postala jedan od najkraćih projekata u ovoj novoj digitalnoj arkadi Bele kuće. Pojavila se početkom septembra, izazvala burne reakcije zbog političke poruke i sličnosti sa „Tetrisom“, oglasila se kompanija koja stoji iza originalne igre, a zatim je sporni naslov nestao sa zvaničnog sajta. Druge igre iz „Arcade“ kolekcije ostale su dostupne, što znači da je povlačenje bilo ograničeno upravo na ovu igru.

U ovom slučaju, igra je trebalo da bude deo nove digitalne strategije Bele kuće, ali je za samo nekoliko dana postala priča o autorskim pravima, političkom marketingu i tome šta se dešava kada jedan od najpoznatijih gejming brendova na svetu kaže: „Ovo nije naša igra.“