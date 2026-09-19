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Deveta glavna igra u serijalu vraća igrače na jedno od najvažnijih mesta u istoriji Resident Evila, ali priču ne gradi samo na nostalgiji, već uvodi novu glavnu junakinju, FBI analitičarku Grejs Eškroft, koja pokušava da otkrije šta se zaista dogodilo tokom Raccoon City incidenta.

Capcom je igru napravio kao survival horor, ali je istovremeno ubacio i mnogo više akcije, istraživanja i rešavanja zagonetki.

Grejs je tu da vas uplaši, Leon da napravi haos

Jedan od najvećih trikova igre jeste to što se ne igra sve vreme na isti način. Grejs je FBI analitičarka i njeni delovi su mnogo više usmereni na istraživanje, skrivanje, rešavanje zagonetki i onu neprijatnu vrstu horora kada čujete nešto iza sebe, ali nemate pojma šta je to. Nasuprot tome, vraća se Leon S. Kenedi, dobro poznato lice serijala, čiji delovi donose znatno više akcije, oružja i obračuna sa neprijateljima. Upravo ta promena tempa omogućava da igra čas bude klaustrofobični horor, a čas praktično akcioni spektakl.

Foto: Youtube

Možete da birate kako ćete da gledate horor

Capcom je ovoga puta rešio i jednu stvar oko koje se gejmeri godinama raspravljaju, a to je perspektiva. Resident Evil Requiem omogućava igranje iz prvog i trećeg lica, pri čemu se perspektiva može menjati tokom igre, pa igrač nije zauvek zaključan u jednom načinu gledanja. Prvo lice daje mnogo neposredniji osećaj straha, jer se čudovište praktično pojavljuje pred vama, dok treće lice pruža širi pregled lika i okruženja. Capcom je ovu mogućnost predstavio kao jedan od načina da igra različitim igračima ponudi različit stil igranja.

Grafika je toliko realna da horor postaje neprijatno uverljiv

Za izgled igre ponovo je zadužen Capcomov RE Engine, ali je kompanija ovaj put posebno insistirala na fotorealističnom prikazu. Nisu u pitanju samo veliki efekti i detaljna čudovišta, već i sitnice poput kože likova, očiju, kose i načina na koji svetlost prolazi kroz određene materijale. Zbog toga Requiem pokušava da napravi horor koji ne izgleda kao klasična videoigra, već kao prostor u kojem bi nešto moglo da iskoči iza sledećih vrata.

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Nije samo pucnjava, opet morate da razmišljate

Iako Leonovi delovi donose ozbiljnu količinu akcije, Resident Evil Requiem nije pretvoren u običnu pucačinu. I dalje postoje istraživanje prostora, skupljanje predmeta, zagonetke i pažljivo upravljanje resursima, što je jedna od stvari po kojoj se serijal razlikuje od klasičnih akcionih igara.

Ima dovoljno straha za one koji ne vole da se šale sa zombijima

Requiem pokušava da pomiri nekoliko različitih faza Resident Evila. Grejs je zadužena za sporije i napetije delove u kojima nije baš pametno odmah krenuti glavom kroz zid, dok Leon donosi poznatu kombinaciju pucnjave, fizičkih obračuna i mnogo samopouzdanja. Atmosfera se zato menja zajedno sa likom kojim upravljate, pa igra ne ostaje dugo u jednom istom ritmu.

Foto: Capcom Entertainment - Columbia / AFP / Profimedia

Igra je već osvojila milione igrača

Brojke pokazuju da Requiem nije ostao samo priča za najvatrenije fanove serijala. Capcom je 16. marta objavio da je igra premašila šest miliona prodatih primeraka širom sveta, i naveo da je do te granice stigla najbrže od svih igara u istoriji Resident Evil serijala. Prema Capcomovom pregledu prodaje zaključenom sa 30. junom 2026, Requiem je do tada stigao do osam miliona prodatih primeraka.

Inače, Requiem je napravljen povodom 30 godina Resident Evil serijala, ali nije zamišljen samo kao proslava prošlosti. Capcom ga opisuje kao naslov koji treba da bude svojevrsna prekretnica za serijal, sa novom junakinjom, povratkom Raccoon Cityja i kombinacijom elemenata koji su obeležili različite prethodne igre. Istovremeno, priča ostaje povezana sa širim univerzumom Resident Evila, pa će dugogodišnji fanovi prepoznati mnogo toga, dok novi igrači mogu da uđu u serijal bez toga da moraju da imaju odigranih svih prethodnih nastavaka.

Najzanimljivije kod Requiema jeste to što ne pokušava da bira između starog i novog Resident Evila. Ima sporog istraživanja i zagonetki, ima čistog survival horora, ali ima i velikih akcionih scena, poznatih likova i moderne grafike koja celu stvar čini mnogo uverljivijom. Ako ste mislili da je posle 30 godina teško napraviti igru zbog koje ćete dva puta proveriti da li su vrata iza vas stvarno zatvorena, Capcom je očigledno odlučio da proveri upravo suprotno.