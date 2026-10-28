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Kada se govori o legendarnim video-igrama, Super Mario Bros. zauzima posebno mesto u istoriji gejminga. Naslov koji je Nintendo objavio 1985. godine upoznao je milione igrača sa avanturama brkatog vodoinstalatera, njegovim skokovima preko prepreka i borbom protiv neprijatelja u Kraljevstvu pečuraka. Ipak, iza jednostavnog izgleda igre krila se jedna neobičnost koja je postala poznata širom sveta.

Reč je o takozvanom Minus Worldu, odnosno svetu označenom kao nivo −1. Za razliku od uobičajenih tajnih prolaza koji igračima omogućavaju da pronađu dodatne nagrade ili preskoče delove avanture, ovaj nivo nudio je sasvim drugačije iskustvo. Igrači koji bi ga otkrili često bi se našli u situaciji iz koje nisu mogli normalno da nastave igru niti da stignu do klasičnog završetka nivoa.

Kako se stiže do misterioznog nivoa?

Do Minus Worlda nije se dolazilo preko uobičajenog ulaza, niti je igra nudila bilo kakvo objašnjenje da takav nivo postoji. U originalnoj verziji za Nintendo Entertainment System, igrači su mogli da iskoriste neobičan prolaz kroz zid u podzemnom delu sveta 1-2. Potrebno je bilo precizno izvesti niz skokova i proći kroz prepreku do prostora sa cevima koje inače služe za prelazak u druge delove igre.

Ako bi manevar uspeo, Mario bi završio u području koje nije funkcionisalo kao standardni nivo. Umesto očekivanog napretka kroz igru, na ekranu bi se pojavio natpis „World −1“. Za igrače koji nisu znali šta su upravo otkrili, izgledalo je kao da su pronašli tajnu koju su programeri sakrili od javnosti.

Foto: Youtube printscreen

Nivo koji se stalno ponavljao

Najbizarniji deo Minus Worlda bio je način na koji se završavao. Nivo je imao izgled podvodne deonice, sa preprekama i neprijateljima karakterističnim za takva područja. Međutim, kada bi Mario stigao do kraja, igrač ne bi dobio očekivani prelazak u sledeći svet.

Umesto toga, nivo bi počinjao iznova. Igrač je mogao da nastavi da se kreće i pokušava da pronađe izlaz, ali bi se ubrzo suočio sa istim problemom. Zbog načina na koji je nivo bio povezan sa strukturom igre, nije bilo predviđenog normalnog završetka. U praksi, igrači su najčešće morali da izgube sve živote ili resetuju konzolu kako bi izašli iz te situacije.

Da li je Nintendo namerno sakrio nivo?

Kada se Minus World prvi put proširio među igračima, bilo je lako poverovati da je reč o namerno skrivenom sadržaju. Video-igre su i tada često sadržale tajne prolaze, bonus oblasti i skrivene poruke, pa nije bilo neobično da igrači posumnjaju da su pronašli nešto što je trebalo da ostane neotkriveno.

Ipak, Minus World se uglavnom objašnjava kao posledica greške u programiranju, a ne kao tajni nivo koji je Nintendo namerno napravio. Kreator igre Šigeru Mijamoto u kasnijim izjavama odbacio je ideju da je taj svet bio planirana funkcija. Neobično ponašanje igre nastalo je zbog načina na koji je sistem obrađivao prelazak između delova nivoa i raspored prepreka.

Foto: Shutterstock

Kako je jedna greška postala gejming legenda?

Tokom osamdesetih godina, igrači nisu imali današnje mogućnosti da u nekoliko sekundi pronađu snimak ili detaljno uputstvo na internetu. Tajne su se prenosile u školskim dvorištima, među prijateljima i preko specijalizovanih časopisa. Kada bi neko otkrio nešto neobično u igri, trebalo je vremena da drugi igrači provere da li je priča zaista tačna.

Minus World je upravo zbog toga postao posebno zanimljiv. Njegovo otkrivanje zahtevalo je precizno izvođenje poteza, a rezultat je bio toliko neobičan da su mnogi igrači dugo pokušavali da shvate da li postoji način da završe nivo. Priča je dodatno dobila na popularnosti zahvaljujući gejming štampi, uključujući američki časopis Nintendo Power, koji je pomogao da se ova neobičnost približi široj publici.