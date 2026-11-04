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Zamisli da je izašla nova sezona igre koju voliš, a društvo se već dogovara za partiju. I ti bi rado zaigrao, ali poslednje što želiš jeste da razmišljaš o kupovini dodatne opreme i sklapanju gejming računara. Možda si samo neko ko voli da odigra dobru partiju kada uhvati vremena. Ili tvoje dete želi da igra Fortnite sa drugarima, pa se pitaš šta mu je zaista potrebno.

A šta ako za sledeću partiju ne moraš da kupuješ novu gejming opremu? Laptop koji svakodnevno koristiš, televizor u dnevnoj sobi, pa čak i telefon ili tablet mogu da posluže za igranje popularnih PC igara. Potrebno je da uređaj ispunjava uslove za korišćenje ove mogućnosti i da imaš dobru internet vezu.

Moćan gejming računar ne mora da bude u tvojoj sobi

Zamisli da igraš zahtevnu video-igru, ali da za nju koristiš snagu moćnog gejming računara koji se ne nalazi u tvojoj sobi. Tako funkcioniše NVIDIA GeForce NOW cloud gaming platforma. Igra se pokreće na snažnim NVIDIA GeForfce RTX-perfomance serverima, a slika i zvuk stižu na tvoj ekran preko interneta. Ti upravljaš igrom u realnom vremenu, uz brz odziv koji zavisi od kvaliteta internet veze i uređaja koji koristiš.

Zato možeš da uživaš i u zahtevnim igrama, a da ne kupuješ posebne gejming konfiguracije. Koliko će igranje biti kvalitetno zavisi od internet veze, uređaja i podešavanja. A šta možeš da igraš? Izbor je veliki!

GeForce NOW podržava na hiljade igara, među kojima su Fortnite, Counter-Strike 2, Dota 2, Marvel Rivals i Cyberpunk 2077. Za početak, napravi GeForce NOW nalog ili se prijavi na postojeći i izaberi članstvo. Zatim poveži naloge na kojima već imaš igre, na primer Steam ili Epic Games Store, i pronađi naslov koji želiš da igraš.

Važno je da znaš da GeForce NOW članstvo ne uključuje igre. Možeš da igraš one koje si kupio, koje imaš kroz podržanu pretplatu ili koje su besplatne, strimujući ih bez preuzimanja ili instaliranja na svoj uređaj - ali samo ako ih servis podržava. Kupljene igre ostaju tvoje čak i ako prestaneš da koristiš GeForce NOW.

Počneš na laptopu, pa nastaviš na televizoru

Započeo si igru na laptopu, ali bi radije nastavio na velikom televizoru? Ni to nije problem. GeForce NOW možeš da koristiš na različitim podržanim uređajima, pa ti za igranje kod kuće nije neophodno jedno stalno mesto.

A kada izađeš iz kuće, omiljene igre možeš da pokreneš i na kompatibilnom telefonu ili tabletu, uz odgovarajuću internet vezu. Dovoljno je da se prijaviš na svoj nalog i izabereš podržanu igru. Ako određena igra omogućava čuvanje napretka u oblaku, možeš da nastaviš tamo gde si prethodno stao.

Kako da isprobaš GeForce NOW uz mts?

Za igranje preko interneta važna je stabilna i pouzdana veza. mts optička i 5G mreža pružaju dobru osnovu za cloud gaming, uz odgovarajuće uslove povezivanja.

GeForce NOW ima tri vrste članstva - Free, Performance i Ultimate. Free je besplatna verzija sa osnovnim mogućnostima, Performance pruža GeForce RTX-powered gejming iskustvo u rezoluciji do 1440p i do 60 frejmova u sekundi (FPS). Ultimate je namenjen onima koji žele najvišu rezoluciju i maksimalan frejmrejt, uz strimovanje do 5K rezolucije pri 120 frejmova u sekundi ili do čak 360 frejmova u sekundi u 1080p rezoluciji, uključujući RTX 5080-klasu.

A dobra vest je da Performance članstvo, koje se inače plaća, možeš da dobiješ na poklon! mts je pripremio vaučer za tri meseca GeForce NOW Performance članstva uz odabrane mts usluge sa novom mobilnom linijom. Šta to znači za tvoje igranje?

Uz Performance članstvo imaš prednost pri pristupu servisu i možeš da igraš do šest sati u jednoj sesiji, što je i više nego dovoljno za povremeno igranje. Dobijaš GeForce RTX-powered gejming, sa slikom rezolucije do 1440pi 60 FPS, u zavisnosti od uređaja, internet veze i podešavanja. U podržanim igrama dostupan je i ray tracing, zahvaljujući kojem svetlost, senke i odsjaji izgledaju realističnije. Tehnologije kao što su NVIDIA DLSS i NVIDIA Reflex su takođe dostupne u podržanim naslovima.