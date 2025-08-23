Slušaj vest

Hiljadu puta smo čuli onu poznatu: "Novac ne može kupiti sreću". Život Markusa Persona je možda i primer te izreke. Markus Person, poznatiji kao "Notch" - stvorio je najprodavaniju video igru svih vremena, Minecraft. Iako mu je prodaja njegove kompanije Mojang donela milijarde, ona mu je istovremeno donela i – usamljenost.

Kada je Minecraft prvi put objavljen 2011. godine, malo ko je mogao da predvidi ogroman uspeh koji ga čeka. Ova jednostavna, igra "otvorenog sveta", u kojoj igrači mogu graditi, istraživati i preživljavati, do sada je prodata u više od 350 miliona primeraka, čime je prestigla sve druge igre u istoriji. Igra je postala globalni fenomen, prisutna na gotovo svakoj platformi koja može da pokrene video igru.

Međutim, iako je uspeh Minecrafta doneo slavu i bogatstvo Personu, on je lično platio visoku cenu. Minecraft je u ranim danima gotovo u potpunosti bio njegov samostalni rad. Kasnije je osnovao studio Mojang i zaposlio oko 40 ljudi da mu pomognu u daljoj izradi i razvoju igre.

"Da nastavim sa životom"

Ubrzo je igra prodavana u 15.000 primeraka dnevno, a kompanija je beležila ogromne prihode. Ipak, kako je vreme prolazilo, poslovna strana uspeha počela je da guši Perssona. U jednom momentu, 2014. godine, on je u šali – ili možda ne toliko u šali – napisao na društvenim mrežama: „Ima li neko da želi da kupi moj udeo u Mojangu da mogu da nastavim sa životom?“

Foto: Shutterstock

Njegova ponuda nije prošla nezapaženo – nekoliko velikih kompanija je pokazalo interesovanje, ali je Microsoft bio taj koji je uspeo da zaključi dogovor. Za neverovatnih 2,5 milijardi dolara, Microsoft je kupio Mojang, a sam Persson je iz te transakcije izašao sa oko 1,6 milijardi dolara nakon poreza.

Naizgled bajka – ali već godinu dana kasnije, Persson je javno govorio o tome koliko ga je to bogatstvo zapravo učinilo nesrećnim. U seriji tvitova iz avgusta 2015. godine, Notch je iskreno podelio svoja osećanja usamljenosti i besmisla.

„Problem kada možeš da imaš sve što poželiš je što više nemaš razlog da se trudiš“, napisao je. U jednom drugom tvitu dodao je: „Provodim se na Ibici sa gomilom prijatelja, partijam sa poznatim ličnostima, mogu da radim šta god poželim – i nikada se nisam osećao usamljenije.“

Otvorio dušu

Opisivao je dane u raskošnoj vili u Los Anđelesu, koju je kupio za 70 miliona dolara (nadmašivši ponudu čak i čuvenih Bijonse i Džej Zija), kako sedi sam dok su svi ostali zauzeti poslom ili porodicom. „Gledam svoj odraz u monitoru“, napisao je. Dodao je i da ga bivši zaposleni iz Mojanga „sada svi mrze.“

Foto: Shutterstock

Na kraju tog niza poruka napisao je: „Ljudi koji su iznenada postigli uspeh kažu mi da je ovo normalno i da će proći. To je dobro znati“

U godinama koje su usledile, Person se više puta našao u centru kontroverzi zbog svojih izjava na društvenim mrežama, koje su mnogi ocenili kao problematične. Kao rezultat toga, Mojang i Microsoft su uklonili sve reference na Notcha iz same igre.