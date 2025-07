Ovaj potez donosi pravo osveženje za sve ljubitelje dubokih, bogatih RPG-ova, ali i one koji se do sada nisu upuštali u svet Zaboravljenih carstava. Očekuje nas prava avantura sa unapređenom grafikom, poboljšanim kontrolama i svim sadržajima koji su igru činili legendom. Spremite se za povratak u jedan od najuzbudljivijih univerzuma fantazije!

Vizuelni spektakl koji oduzima dah

Modernizovani interfejs i kontrola

Bogatstvo sadržaja za satima i satima igre

Poboljšano izdanje donosi ne samo osnovnu igru, već i sve zvanične ekspanzije - Mask of the Betrayer i Storm of Zehir - zajedno sa Dungeon Master Client-om i moćnim Toolset alatom za kreiranje sadržaja. To znači da ćete imati pristup kompletnom Neverwinter svetu, ali i mogućnost da sami postanete kreator avantura.