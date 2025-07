RISC-V, procesorska arhitektura koja je do nedavno važila za autsajdera, sada je zakoračila u svet ozbiljnog gejminga zahvaljujući Felix86 emulatoru. Ovaj revolucionarni alat omogućio je da se na RISC-V sistemima pokrene ne samo Steam klijent, već i neke od najzahtevnijih AAA naslova kao što su The Witcher 3 i Crysis. Sve to bez ikakvog zvaničnog portovanja Steam platforme, već zahvaljujući impresivnoj moći emulacije koju Felix86 donosi.