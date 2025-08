Jedna od najpoznatijih trkačkih franšiza u istoriji video igara danas stoji na klizavom terenu, Need for Speed više ne diktira pravila žanra, sada pokušava da pronađe svoje mesto u svetu koji se brzo menja, dok konkurencija neumoljivo juri napred.

Od Undergrounda do Most Wanteda, NFS je bio sinonim za adrenalin, ulične trke i muziku koja te prati i van ekrana. Danas, čini se da je serijal izgubio kontakt sa sobom i svojom publikom, ostavljajući za sobom više pitanja nego odgovora.

2021, Prelomni trenutak koji je rekao sve

Unbound, Stilski hrabar, ali tržišno neodlučan

Kada se Criterion vratio na stazu i izdao Need for Speed Unbound krajem 2022, očekivanja su bila visoka. Igra je ponudila originalnu vizuelnu kombinaciju realističnih automobila sa crtanim efektima i urbanim stilom koji je delovao sveže, ali i polarizujuće.

Ko zapravo vodi franšizu danas?

Tokom godina, studio Criterion je pretrpeo niz unutrašnjih promena, od odlaska ključnih članova originalnog tima, do spajanja sa Codemasters Cheshire. Danas, Need for Speed razvija tim sastavljen od različitih ljudi, ali bez prepoznatljive kreativne kičme.