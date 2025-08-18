Slušaj vest

Kolekcionarska izdanja igraju ulogu proslave izlaska igre, pružajući igračima jedinstven i opipljiv suvenir koji čuva uspomenu na njihovo iskustvo. Iako većina sadrži umetničke knjige, čelične kutije ili figure, neki izdavači pomeraju granice stvarajući luksuzne pakete čija cena može dostići stotine, pa čak i milione dolara. U nastavku ćemo predstaviti pregled nekih od najekskluzivnijih i najskupljih izdanja igara ikada napravljenih, otkrivajući šta ih je činilo toliko posebnim i poželjnim.

Middle Earth: Shadow of War

Mythril Edition - 300 USD ≈ 276 €

Foto: XDA

Shadow of War je dugo iščekivani nastavak koji nastavlja Talionovu priču započetu u Shadow of Mordor, donoseći još dublju i dinamičniju igračku mehaniku. Proširenje Nemesis sistema omogućava igračima da ne samo oblikuju sudbine orkova, već i da komanduju čitavim vojskama, što je podiglo gameplay na potpuno novi nivo. Igra je lansirana u više izdanja, koja kombinuju digitalne i fizičke nagrade, ali najimpresivnije među njima bilo je Mythril Edition.

Mythril Edition predstavlja savršen balans između vrednosti i raskoši. Nije preterano ekstravagantno, ali je bogato pažljivo odabranim suvenirima iz sveta Gospodara prstenova. Uključivao je sve ekspanzije, kao što su Slaughter Tribe i Outlaw Tribe Nemesis dodatci, kao i glavne DLC priče, The Blade of Galadriel i The Desolation of Mordor.

Najimpresivniji detalj je statua visoka 30 cm koja prikazuje epski sukob između Tar-Goroth Balroga i Carnan Drake-a, stvarajući instant kolekcionarski dragulj. Pored toga, izdanje donosi set ekskluzivnih litografija, platnenu mapu Mordora, premijum kutiju sa magnetnim Prstenom Moći, jedinstveni steel case, kompletnu muzičku podlogu, tribal nalepnice, kao i Gold i Mithril War Chests, sve spojeno u paket koji odaje počast bogatom univerzumu igre.

Armored Core VI: Fires of Rubicon

Premium Edition - $450 ≈ 414 €

Foto: XDA

Mech serijal FromSoftware-a vratio se u velikom stilu sa Armored Core VI: Fires of Rubicon. Nakon što su stvorili „soulslike“ žanr, FromSoftware je oživeo Armored Core nakon jedanaest godina pauze, donoseći igračima novi razlog za uzbuđenje.

Glavni detalj Premium Edition izdanja bila je impresivna figura mecha visoka 32 cm, postavljena na posebno garažno postolje. Uz to, uključena je i prilagođena steelbook kutija sa ugraviranom siluetom mecha, digitalna muzička podloga, kao i umetnička knjiga od 40 strana koja prikazuje dizajn mechova i njihovih okruženja.

Paket sadrži i set od četiri emajlirane značke smeštene u vitrinicu, kao i listove sa nalepnicama koje donose embleme iz igre, idealne za ukrašavanje vašeg mecha, laptopa ili bilo koje druge omiljene površine.

Project Cars 2

Ultra Edition - $550 ≈ 506 €

Foto: XDA

Project CARS 2 doneo je izuzetno realističnu fiziku vožnje, dinamične vremenske uslove i ogroman izbor automobila, što ga je učinilo pravim hitom među ljubiteljima simulacija vožnje. Iako su obe igre iz serijala kasnije uklonjene sa većine digitalnih prodavnica, to kolekcionarsko izdanje čini još vrednijim za one koji su ga uspeli da nabave.

Ultra Edition sadržao je kompletnu igru i kolekcionarsku kutiju, kao i figuricu modela McLaren 720S. Paket je uključivao premijum steelbook, digitalni pristup Japanese Cars Pack dodatku i Season Pass-u, list sa nalepnicama, kao i umetničku knjigu od 200 strana prepunu fotografija trkaćih automobila i detaljnih dizajnerskih beleški.

Pored toga, tu su i limitirana kačket kapa, VIP propusnica za e-sport događaje, skiciranka McLaren 720S i poster potpisan od strane programera i profesionalnih vozača, što čini ovo izdanje pravim draguljem za kolekcionare i fanove trkanja.

Resident Evil 6

Premium Edition - $750 ≈ 690 €

Foto: XDA

Iako je Resident Evil 6 podelio fanove zbog svog akcijski orijentisanog pristupa serijalu, igra je i dalje privukla pažnju svojim ambicioznim režimom sa četiri glavna lika. Ovo kolekcionarsko izdanje objavljeno je isključivo u Japanu, zbog čega ga čak ni neki od najstrastvenijih RE fanova nisu uspeli da dobiju.

Premium Edition Resident Evil 6 nije bio bogat dodacima kao neka ranija izdanja, ali je sadržao četiri fizičke kopije igre, svaka sa jedinstvenim omotom. Pravi vrhunac ovog izdanja bila je replika Leonove jakne iz igre, izrađena od prave kože, koja je kolekcionarima pružila autentičan komad atmosfere i stila iz same igre.

Zanimljivo je da je Premium Edition, uprkos visokoj ceni, ostavio utisak minimalističkog luksuza, umesto gomile sitnica, fokus je bio na jednom kvalitetnom predmetu koji ima i estetsku i simboličnu vrednost. Jakna nije bila samo deo kostima, već prepoznatljiv element Leonovog identiteta, što je ovo izdanje učinilo posebno primamljivim za fanove koji cene detalje i dizajn u igrama koje vole.

Assassin’s Creed: Origins

Dawn of the Creed Legendary Edition - $800 ≈ 736 €

Foto: XDA

Origins je iznova oblikovao Assassin’s Creed serijal uvodeći RPG elemente i prelaskom na dvogodišnji ciklus izdavanja. Iako su fanovi bili podeljeni oko ovih promena, pa i danas postoje različita mišljenja, AC Origins se na kraju dokazao kao veliki uspeh. Mnogi su tada krenuli da prate Ubisoftovu lestvicu specijalnih izdanja.

Dawn of the Creed Legendary Edition bio je pravi spektakl za kolekcionare. Središnji deo ovog izdanja bila je impresivna statua visoka 74 cm koja prikazuje Bayeka i njegovu vernu pticu Senu. Uz to dolazila je ručno crtana mapa drevnog Egipta, četiri litografije sa potpisima umetnika, steelbook kutija, sertifikat autentičnosti i umetnička knjiga sa dodatnim umetničkim karticama. Paket je uključivao i zvanični soundtrack, kompletnu igru sa season pass-om, kao i kolekcionarsku kutiju, stvarajući kompletan doživljaj za svakog fana serijala.

Ono što je dodatno izdvojilo ovo izdanje jeste pažnja posvećena prezentaciji i kvalitetu izrade svih elemenata. Svaki predmet u paketu bio je osmišljen tako da doprinese osećaju uranjanja u svet drevnog Egipta, ne samo kao dekoracija već i kao produžetak narativa igre. Za kolekcionare, ovo izdanje nije bilo samo paket predmeta, već fizička manifestacija povratka korenima serijala kroz novo, savremeniji identitet.

Dark Souls 3

Prestige Edition - $800 ≈ 736 €

Foto: XDA

Poznat po svom izazovnom borbenom sistemu i mračnom fantastičnom svetu, Dark Souls III zauzeo je posebno mesto među fanovima legendarnog FromSoftware serijala. Kao završni deo trilogije, igra je mnogima pružila priliku da iskažu svoju posvećenost kroz Prestige Edition.

Prestige Edition donosi impresivan paket za prave kolekcionare. Centralni deo čine dve statue: Lord of Cinder visok 40 cm i Crveni vitez visok 25 cm, koje stvaraju moćan vizuelni prikaz atmosfere igre. Uz njih dolazi tvrdo ukoričena umetnička knjiga prepuna konceptualnih crteža, platnena mapa sveta, čelična kutija, zvanični soundtrack i pegle za preslikavanje motiva iz igre. Paket je upotpunjen A3 umetničkim posterima i fizičkom kopijom igre, a sve je uredno spakovano u kolekcionarsku kutiju koja odiše pažnjom i kvalitetom.

Ono što Prestige Edition čini posebno privlačnim jeste način na koji kombinuje estetsku vrednost sa pažljivo biranim predmetima koji odražavaju ton i atmosferu igre. Umesto da se oslanja na količinu sadržaja, ovo izdanje stavlja naglasak na detalje koji podsećaju na filozofiju samog serijala - promišljeno, zahtevno i bez suvišnih ukrasa. Za fanove Dark Souls-a, ovo je bio više od kolekcije suvenira; bio je to omaž svetu kojem su posvetili desetine, pa i stotine sati.

GRID 2

Mono Edition - $188,000 ≈ 173,000 €

Foto: XDA

GRID 2 je 2013. godine doneo brze, stilizovane trke na konzole sedme generacije, pokušavajući da pronađe svoje mesto među žanrovskim gigantima poput Need for Speed i Forze. Da bi se izdvojio iz mase, Codemasters je osmislio izdanje koje je privuklo pažnju daleko izvan sveta video igara.

Mono Edition nije bio samo kolekcionarsko izdanje, već pravo iskustvo. Uključivao je potpuno funkcionalan BAC Mono superautomobil sa GRID 2 oznakama, trkačku kacigu marke Bell i odelo prilagođeno kupcu, kao i posetu fabrici i kompletno iskustvo izrade i podešavanja vozila po ličnim specifikacijama. Zbog svega što je nudio, Mono Edition je ušao u Ginisovu knjigu rekorda kao najskuplje komercijalno izdanje video igre u istoriji, postavši više od luksuznog paketa - postao je kuriozitet u industriji.

Mono Edition se izdvojio ne samo po svojoj ceni, već i po jedinstvenom spoju igre i stvarnog sveta automobila. Ovaj paket nije bio namenjen samo kolekcionarima ili gejmerima, već i ljubiteljima automobila i trkačkih iskustava, što je donelo potpuno novu dimenziju povezivanja sa igrom. Time je Codemasters pokazao kako video igre mogu prevazići digitalne granice i postati deo stvarnog života, kreirajući most između virtuelnog i stvarnog sveta.

Dying Light

My Apocalypse Edition - $250,000 ≈ 230,000 €

Foto: XDA

Dying Light je uneo svežinu u zombi žanr svojim fokusom na parkour, dinamičan otvoreni svet i napetu borbu, a s vremenom je izgradio reputaciju jedne od najboljih igara te tematike. Međutim, ono što je posebno privuklo pažnju van gejming zajednice bilo je neobično i ekstremno My Apocalypse izdanje, čija je cena iznosila čak 250.000 dolara.

My Apocalypse Edition ponudio je apsurdno raskošan paket. Uključivao je specijalno dizajniranu kuću otpornu na zombije, sa sigurnosnim sistemima i po meri izrađenim enterijerom. Kupac je dobijao i parkour obuku sa pravim instruktorima, povratno putovanje u Poljsku radi susreta sa razvojnim timom, statuu zombija Volatila u prirodnoj veličini i četiri potpisana Steelbook izdanja igre.

Pored toga, paket je sadržao visokokvalitetne Razer slušalice, prilagođene naočare za noćni vid, čak i pelene za odrasle kao praktičan (i pomalo sarkastičan) dodatak, ali možda najneobičnija ponuda bila je mogućnost da se vaše lice pojavi kao NPC unutar same igre. Ovo izdanje je više ličilo na umetnički performans nego na tipičnu kolekcionarsku ponudu, čime je Dying Light još jednom pokazao spremnost da pomeri granice.

Saints Row IV

The Super Dangerous Wad Wad Edition - $1,000,000 ≈ 920,000 €

Foto: XDA

Saints Row IV svesno je pregazio granice razuma, ostavljajući realnost po strani u korist haosa, supermoći i vanzemaljskih invazija. Serijal je oduvek slavio apsurd, a četvrti deo to je podigao na potpuno novi nivo. Ta filozofija prenela se i na njegovo najluđe kolekcionarsko izdanje.

Wad Wad Edition, poznat i kao "The Super Dangerous Wad Wad Edition", ponuđen je u samo jednom primerku. Nije poznato da li ga je iko zaista kupio, ali cena od milion dolara svakako je privukla pažnju. Uključivao je sve iz Commander in Chief izdanja, kao i repliku dubstep puške u punoj veličini. Ipak, glavni aduti bili su mnogo ambiciozniji.

Kupac je dobijao let u svemir sa Virgin Galactic, obuku za spasavanje talaca, špijunsku obuku, plastičnu hirurgiju po izboru, ličnog šoping savetnika, kapsulni garderober, luksuzna putovanja u Dubai i Vašington, letove prvom klasom, Lamborghini Gallardo, Toyota Prius sa godišnjim osiguranjem i članstvo u klubu superautomobila. Wad Wad Edition nije bio samo kolekcionarska ponuda, već spektakl u duhu serijala koji nikada nije mario za pravila.

Dying Light: The Following

Spotlight Edition - $10,000,000 ≈ 9,200,000 €

Foto: XDA

Dying Light: The Following predstavljao je proširenu verziju originalne igre, smeštenu u otvoreno, seosko okruženje koje je donelo novu dinamiku i slobodu kretanja. Uvođenje vozila potpuno je promenilo ritam igre i proširilo mogućnosti istraživanja. Nakon što je prvi deo privukao pažnju svojim bizarnim My Apocalypse izdanjem, Techland je odlučio da dodatno pomeri granice sa Spotlight Edition izdanjem.

Spotlight Edition bio je zamišljen kao marketinški alat, ali i kao ponuda bez presedana u svetu video igara. Oglašene pogodnosti uključivale su ulogu u budućem filmu zasnovanom na igri, časove glume sa Craigom Smithom, obuke za kaskaderske scene, luksuzni lični trailer tokom snimanja, VIP pozivnice za filmsku premijeru, kao i buduće mogućnosti za sinhronizaciju likova u igrama.

Cena od deset miliona dolara jasno je stavila do znanja da se ne radi o standardnom kolekcionarskom paketu, već o kompletnom ulasku u svet zabavne industrije. Uprkos grandioznosti ponude, nije zabeležena nijedna kupovina, što Spotlight Edition čini više urbanom legendom nego kolekcionarskim izdanjem u pravom smislu.

Od ekstravagantnog do preteranog

Kolekcionarska izdanja video igara pružaju fanovima priliku da svoju strast prema omiljenim naslovima pretoče u nešto opipljivo. Najčešće je reč o statuama, umetničkim knjigama, suvenirima i drugim ekskluzivnim dodatcima. Međutim, postoje izdanja koja idu daleko izvan očekivanog i koriste samu ideju igre kao temelj za nešto potpuno drugačije.

Iako cene koje dostižu milion dolara verovatno nikada neće postati pravilo, ovakvi primeri pokazuju koliko su neki studiji spremni da eksperimentišu, pomeraju granice i privuku pažnju. Za njih, kolekcionarsko izdanje nije samo dodatak igri, već događaj sam po sebi prilika da se istaknu i ostave snažan utisak, kako na fanove, tako i u medijima.