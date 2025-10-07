Slušaj vest

Još pre zvaničnog izlaska, Battlefield 6 već privlači veliku pažnju neverovatnim brojem prednarudžbina. Prema podacima firme Ampere Analysis, nova igra iz popularne franšize ima čak 1,7 miliona prednarudžbina samo na Steamu. Ovaj rani uspeh jasno pokazuje poverenje fanova i nagoveštava veliki hit.

Stručnjaci predviđaju da bi Battlefield 6 mogao da proda više od 5 miliona kopija u prvoj nedelji. Ukoliko se ove prognoze ostvare, to će biti jedan od najvećih startova u istoriji serijala i potvrda EA-ove pozicije u konkurentnom svetu pucačina.

Foto: Ea.com

Rekordna posećenost beta testa

Otvorena beta igraće verzije ranije ove godine pokazala je koliko je zajednica željna Battlefielda 6. Prema analizi Newzoo-a, u beta verziji je učestvovalo preko 25 miliona igrača, dok Ampere Analysis procenjuje oko 22 miliona. Bilo kako bilo, ovi brojevi jasno ukazuju na ogromno interesovanje za ovu franšizu.

Posebno je impresivan i najveći broj istovremenih igrača u beta testu, koji je dostigao 10,4 miliona. Ovaj rezultat je dvostruko veći u odnosu na betu Battlefield 2042, što dodatno potvrđuje obnovljeni entuzijazam.

1/10 Vidi galeriju Battlefield 6 Foto: printscreen YT

Rivalstvo se ponovo uključuje

Godinama unazad Call of Duty je dominirao tržištem pucačina, ali Battlefield 6 ozbiljno planira da pomrsi račune konkurenciji. EA je otvoreno isprovocirao Call of Duty u svom najnovijem live-action trejleru, ukazujući na njegove trenutne probleme.

Ovaj potez pokazuje samopouzdanje EA-a i pozicionira Battlefield 6 kao taktičniju i realističniju opciju za igrače koji traže nešto novo, a opet poznato. Izazov koji bi mogao da rasplamsa jedno od najžešćih rivalstava u gejming svetu.

Foto: Ea.com

Next-gen donosi vrhunsku grafiku

Battlefield 6 izlazi na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5, i to na platformama koje omogućavaju korišćenje najsavremenije tehnologije. Igrači mogu da očekuju impresivne vizuale, realističnu fiziku i glatku igru koja koristi puni potencijal ovih uređaja.

Ovaj tehnički napredak ne samo da poboljšava iskustvo igranja, već pokazuje i EA-ovu posvećenost pomeranju granica modernih pucačina.

Da li će Battlefield 6 ispuniti očekivanja

Sa ogromnim očekivanjima i milionima već uloženih u prednarudžbine, Battlefield 6 je pod velikim pritiskom da opravda sve hype-ove. Impresivni rezultati beta testa i prognoze prodaje daju nadu, ali pravi test sledi tek kada igrači stupe u punu verziju.

Ako Battlefield 6 uspe da donese dubinu, inovacije i uzbuđenje koje obećava, mogao bi da predefiniše pucačine u 2025. godini. Za sada, odbrojavanje je u toku, a gejmeri širom sveta pažljivo prate svaki korak.