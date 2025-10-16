Slušaj vest

U neočekivanom obratu, indie naslov Clair Obscur: Expedition 33 proglašen je za najbolju igru 2025. godine prema glasanju igrača u velikoj anketi koju je sprovela platforma IGN. Ovo je značajna promena u odnosu na uobičajenu praksu gde velike AAA igre obično dominiraju. Igru je razvio mali francuski studio Sandfall Interactive, koji broji samo 33 člana, a osvojila je impresivnih 82,3% glasova igrača, pokazujući sve veću važnost indie developera u industriji.

Ovaj uspeh naglašava promenu ukusa igrača, koji sve više cene inovativne mehanike i kreativne priče umesto velike produkcije i marketinške pompe. Expedition 33 kombinuje poteznu strategiju sa elementima real-time akcije, što je čini jedinstvenom na tržištu.

Jedinstveni sistem glasanja pokazuje strast igrača

IGN je ove godine koristio sistem takmičenja u vidu turnira, gde se 128 igara takmičilo u direktnim duelima, a ukupno je zabeleženo preko 118.000 pojedinačnih glasova. Ovaj format omogućio je igračima da detaljno procene širok spektar naslova, od poznatih franšiza do skrivenih indie bisera.

Ogromna podrška Clair Obscur pokazuje da male ekipe mogu da osvoje lojalnu publiku zahvaljujući kvalitetu i originalnosti. Takođe, ukazuje na želju zajednice da nagradi svež pristup, a ne samo igre koje imaju najveći budžet.

Foto: printscreen YT

Detaljniji pogled na Expedition 33

Ono što Expedition 33 izdvaja jeste vizuelno impresivno iskustvo u kombinaciji sa inovativnim konceptom igranja. Igrači hvale jedinstvenu mešavinu potezne taktike sa real-time borbom, kao i soundtrack koji dodatno podiže atmosferu igre.

Iako su neki kritikovali priču kao slabiju tačku, ukupni utisak je izuzetno pozitivan, što potvrđuje i ocena 9,6 na Metacriticu, najviša među igrama koje su izašle 2025. godine. Ovaj rezultat ističe široku privlačnost i besprekornu realizaciju igre.

Death Stranding 2 i drugi veliki naslovi

Iako je indie uspeh u prvom planu, poznata imena nisu ostala nezapažena. Death Stranding 2: Beyond the Strand, delo legendarnog dizajnera Hideo Kodžime, zauzeo je drugo mesto sa 71,6% glasova. Nastavak nastavlja da deli mišljenja zbog svog specifičnog narativnog stila i umetničkog izraza, ali svakako ima strastvene pristalice.

Među ostalim značajnim igrama u top 10 nalaze se i omiljene franšize poput Donkey Kong: Banana Frenzy i Hades II, kao i iznenađenja poput The Elder Scrolls IV: Oblivion Remake. Lista jasno pokazuje raznovrsnost ukusa savremenih igrača.

Video igra Death Stranding 2 Foto: printscreen YT

Neočekivani plasman Mario Kart World-a

Tradicija nije na strani Mario Kart World ove godine, koji je završio tek na devetom mestu. Ovaj plasman može da ukaže na promenu u prioritetima igrača, jer inovativne i sveže ideje iz manjih studija sve više dobijaju pažnju.

Iako je i dalje popularan i visoko ocenjen naslov, Mario Kart World je imao jaku konkurenciju kako od indie hitova, tako i od etabliranih franšiza, što pokazuje koliko je 2025. bila konkurentna godina u svetu igara.

Top 10 igara 2025. prema IGN-u: Clair Obscur: Expedition 33 Death Stranding 2: Beyond the Strand Donkey Kong: Banana Frenzy Hollow Knight: Silksong Hades II The Elder Scrolls IV: Oblivion Remake Doom: The Dark Ages Kingdom Come: Deliverance II Mario Kart World Dual Realms