Slušaj vest

Valve je potvrdio povratak na tržište kućnih konzola sa novom Steam Machine, uređajem koji obećava šest puta bolje performanse od prethodnog Steam Deck-a. Kompaktna i snažna, ova mini PC konzola cilja da konkuriše PS5 i Xboxu, ali u svom jedinstvenom formatu.

Nova konzola radi na SteamOS platformi, omogućavajući korisnicima da odmah pokrenu igre bez potrebe za Windows okruženjem. Fleksibilnost za instalaciju drugih operativnih sistema dodatno proširuje mogućnosti uređaja, čineći ga pogodnim i za gejmere i za tech entuzijaste.

Foto: Shutterstock

Moć u malom: 4K 60FPS i visok performans

Steam Machine je opremljena specijalnim AMD procesorom koji kombinuje CPU i GPU jezgra, omogućavajući 4K prikaz pri 60FPS i podršku za FSR poboljšanje slike. Sa najmanje 512 GB skladišta i Wi-Fi 6E konekcijom, uređaj je spreman za moderne gejming zahteve.

Iako grafičke performanse nisu identične PS5, prednost Steam Machine leži u njenoj veličini. Kućište od 160 mm omogućava jednostavno postavljanje bilo gde, dok tihi rad i integrisano napajanje čine je pogodnom za male prostore i dnevne sobe.

Foto: printscreen YT

Ekosistem Valve-a - povezanost i kontrola

Valve je Steam Machine dizajnirao tako da se savršeno uklopi u svoj ekosistem. Konzola se povezuje sa Steam Controller-om, Steam Deckom za streaming igara i Steam Frame monitorom, omogućavajući igračima besprekornu integraciju svih uređaja.

Ovaj pristup znači da Steam Machine može služiti i kao lokalna konzola i kao bežični streaming uređaj, čime se celokupna Steam biblioteka korisnika može koristiti na više uređaja bez prekida.

Foto: printscreen YT

Kompaktna snaga - Mini PC za svaki dom

Najveća prednost nove Steam Machine jeste njena veličina i ergonomija. Mali, ali moćan uređaj može stati na bilo koju policu ili sto, pružajući gejming iskustvo bez zauzimanja previše prostora.

Sistem je optimizovan za brzo pokretanje i pauziranje igara, uz energetski efikasan rad i minimalnu buku. Takav pristup čini je idealnom za stanove, kancelarije i sobe gde prostor i tišina igraju ključnu ulogu.

Početak nove ere gejminga

Valve planira lansiranje Steam Machine-a početkom 2026. godine, a cene će biti objavljene naknadno. Ovaj potez jasno pokazuje da PS5 i Xbox sada imaju ozbiljnog izazivača iz PC sveta, u mini formatu koji kombinuje konzolu i računar.

Steam Machine omogućava igračima da iskuse čitav Valve ekosistem na nov, fleksibilan način. Sa kombinacijom snage, kompaktnosti i povezivosti, ovo je uređaj koji može promeniti pravila igre u svetu kućnog gejminga.