Sve je počelo jednostavnim pitanjem jedne majke na portalu "Bebac": "Da li i vaše dete pominje '99 noći'?", nakon čega su se roditelji koji su čuli svoju decu kako ponavljaju „99 noći u šumi“ iskreno uplašili, jer su pomislili da je reč o tajnoj šifri, skrivenoj poruci, izazovu ili čak nekom opasnom sadržaju, naročito zato što mala deca to izgovaraju bez ikakvog objašnjenja, usred igre ili razgovora.

Pored toga, na drugim roditeljskim forumima i u Viber grupama pojavile su se poruke zabrinutih majki i očeva koji su se pitali da li je u pitanju novi „TikTok izazov“, horor trend ili nešto što bi moglo loše da utiče na psihu dece.

Cilj igrača je da preživi 99 noći u misterioznoj šumi

Ubrzo je postalo jasno da je reč o terminima iz Robloxa, trenutno najpopularnije platforme za igre među decom, zbog koje su mnogi zabrinuti roditelji obrisali aplikaciju.

Naime, fraza „99 noći u šumi“ se odnosi na naziv popularne istoimene video igre koja nudi iskustvo preživljavanja i horora koje igrači igraju unutar platforme Roblox. U ovoj igri, koja je lansirana u martu 2025. godine i brzo postala jedna od najposećenijih na platformi, cilj igrača je da preživi 99 noći u opasnoj, misterioznoj šumi punoj neprijatelja i pretnji, uz gradnju baze, skupljanje resursa i borbu protiv raznih stvorenja, uključujući i zastrašujuće biće poznato kao „The Deer“.

Mnogi roditelji u zabludi

Tokom dana, igrači moraju istraživati šumu, sakupljati drva, hranu i oružje, graditi kamp i pripremati se za dolazak noći. Kada padne mrak, šuma oživljava i pojave poput vukova, medveda i kultista napadaju igrače koji nisu dovoljno spremni ili koji su se nepotrebno udaljili od svetlosti.

To što deca često ponavljaju „99 noći u šumi“ samo je odraz popularnosti igre među njihovim vršnjacima, ali diskusija na mrežama usijala se kada je jedna mama iznela surovu istinu o tome šta se dešava u školama i skrenula pažnju roditeljima koji iako misle da njihova deca ne igraju ovakve igre, u školskom dvorištu ista pravila kao kod kuće ne važe.

Zabrana nekad nije rešenje

Zajedničko gotovo svim roditeljima je to što su iz ove situacije izvukli jednu važnu pouku: da više ne mogu da ignorišu digitalni svet u kojem njihova deca žive.

Mnogi kažu da ih je upravo ova fraza koju su čuli naterala da se prvi put ozbiljno zapitaju šta njihovo dete igra, sa kim se igra i o čemu se tamo priča. Umesto slepe zabrane, sve više roditelja sada pokušava i da razume kontekst, jer su shvatili da „99 noći u šumi“ nije nikakva mračna poruka, već samo deo jednog velikog, glasnog i ponekad čudnog sveta online igara u kojem njihova deca svakodnevno borave.

