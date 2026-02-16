Slušaj vest

Veliko iznenađenje, koje je postalo dostupno istog trenutka nakon prezentacije, jeste God of War: Sons of Sparta. Platformeri se vraćaju, indi igre su stekle veliku popularnost i priznanja u vidu nagrada i trofeja, te se aktivno oživljava zlatno doba 2D akcionih igara. Igra je kanonski „preteča” God of War serijala, a odvešće nas u surovi Agoge sistem obuke, gde mladi Kratos, rame uz rame sa bratom Deimosom, uči zanat klanja kopljem i štitom, prenosi Svet kompjutera.

Na razvoju igre je, uz Santa Monica Studio, radio i Mega Cat Studios, što bi njihovim iskustvom trebalo da garantuje specifičan šmek, posvećen ljubiteljima retro akcije. Za trideset evropskih novčanica dobijate priliku da dvodimenzionalno doživite čitav karakterni razvoj Kratosa, da stvarate istrebljivača mitoloških bića pre konflikta sa bogovima.

Nakon pozitivne reakcije publike, Sony je „ostao u ulozi” zvanično potvrdivši tajna šuškanja iz mračnih uglova Reddita. Naravno, rimejk originalne God of War trilogije je u aktivnom razvoju. Nostalgiju će u potpunosti da oživi i isprovocira jaku emotivnu reakciju svih PlayStation 2 i PSP veterana činjenica da se Terens Karson (Terrence „T.C." Carson) vraća kao glas Kratosa. Iako je Kristofer Džadž (Christopher Judge) odradio fenomenalan posao u novijim nastavcima, Karsonov sirovi, besni bariton je nezamenljiv za ovaj period Kratosove istorije. Projekat je u začetku, pa ćemo morati da treniramo strpljenje, ali obećanje da ćemo ponovo zakoračiti u arhaiku zaista greje dušu.