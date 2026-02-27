Slušaj vest

Državna tužiteljka Njujorka, Letitia James, podnela je tužbu protiv kompanije Valve, kreatora igara Counter-Strike i Dota. Optužba glasi da kompanija promoviše ilegalno kockanje putem virtuelnih "loot box" kutija i namerno stvara zavisnost kod maloletnika.

Tužba ističe da Valve zarađuje milijarde dolara prodajom ključeva za otvaranje kutija čiji je ishod potpuno neizvestan. Ove optužbe dovode u pitanje poslovni model koji se oslanja na mikrotransakcije unutar popularnih igara.

Foto: Shutterstock

Loot boxovi kao digitalne slot mašine

Otvaranje loot box kutija vizuelno podseća na slot mašine, sa točkom koji se okreće pre nego što se zaustavi na nagradi. Većina predmeta ima nisku vrednost, dok su retki i ekstremno vredni predmeti praktično nedostižni običnim igračima.

Ovakav sistem stvara osećaj neizvesnosti i uzbuđenja, što je psihološki sličan mehanizam kao u kockanju. Mnogi igrači troše značajne sume novca pokušavajući da dobiju retke digitalne predmete.

Foto: Shutterstock

Digitalni ekosistem i realna vrednost

Valve je izgradio poslovni model koji omogućava igračima da predmete iz loot boxova kasnije prodaju za stvaran novac na digitalnim tržištima. Ovaj sistem stvara most između virtuelne ekonomije i stvarnog novca, povećavajući privlačnost kutija i za odrasle i za mlađe igrače.

Takva tržišta, iako legalna za odrasle, postavljaju ozbiljne rizike za decu koja nemaju razvijenu sposobnost procene vrednosti novca u virtuelnom okruženju.

Foto: Shutterstock

Opasnost za decu i zavisnost

Tužba posebno naglašava da ovakve prakse uvode decu u svet kocke već od ranog uzrasta. Studije pokazuju da deca koja se susretnu sa kockanjem do 12. godine imaju četiri puta veće šanse da razviju zavisnost od igara na sreću u budućnosti.

Mikrotransakcije i loot boxovi mogu biti prvi korak ka digitalnom kockanju, što dodatno podiže zabrinutost za bezbednost i mentalno zdravlje maloletnika.

Foto: Shutterstock

Astronomske kazne i potencijalni ishod

Država Njujork sada traži odštetu za sve oštećene igrače i kaznu koja iznosi trostruki iznos ilegalne zarade koju je Valve ostvario prodajom loot boxova. Ako sud potvrdi optužbe, kompanija bi mogla biti suočena sa milijardama dolara u kaznama.

Ovaj proces bi mogao postaviti presedan za sve proizvođače video igara sa sličnim modelima monetizacije i promeniti način na koji digitalne mikrotransakcije funkcionišu širom sveta.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.