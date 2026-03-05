Slušaj vest

Sony je iznenada promenio svoju strategiju u vezi sa igrama za PlayStation 5, odlučivši da buduće first-party naslove više neće lansirati na PC. To znači da naslova poput Ghost of Yotei i nadolazećeg Saros uskoro neće biti moguće igrati na Steam platformi.

Ova odluka označava povratak modelu koji je Sony godinama primenjivao pre 2020. godine, kada je Horizon Zero Dawn prvi put stigao na PC. Od tada su i drugi naslovi, uključujući The Last of Us Part I, Ghost of Tsushima, God of War Ragnarök i Marvelove Spider-Man igre, takođe dospeli na računare, ali se planovi očigledno menjaju.

Foto: Shutterstock

PC portovi nisu opravdali očekivanja

Prema izvorima, jedan od razloga za ovu promenu je loša prodaja PS5 igara na PC-u. Portovi obično stižu na Steam godinu dana ili više nakon izlaska na konzolama, što je dovelo do slabijeg interesa korisnika.

Za razliku od Sonyja, Microsoft nastavlja s istovremenim lansiranjem naslova na više platformi, uključujući Xbox i PC, sa igrama poput Fable i Forza Horizon 6. Sony se sada odlučio za model sličan Nintendu, koji dugo uspešno čuva ekskluzivnost svojih igara na sopstvenim konzolama.

Foto: Shutterstock

I dalje ostaju izuzeci

Neki online naslovi poput Marvel Tokon i predstojeći Marathon i dalje će biti dostupni na više platformi. Takođe, Death Stranding 2, koji je lansiran kao PS5 ekskluziva prošle godine, i dalje je planiran za PC izdanje 2026. godine.

Međutim, velika single-player iskustva po kojima je PlayStation poznat verovatno više neće stizati na računare, barem u skorijoj budućnosti. Sony očigledno želi da zadrži vrednost i ekskluzivnost svojih franšiza.

Foto: printscreen YT

Zaštita brenda i budući planovi

Prema izvorima, deo zaposlenih u Sonyju smatra da portovi za PC mogu narušiti imidž PlayStation brenda i negativno uticati na prodaju budućih konzola. Ova odluka je deo šire strategije da se očuva ekskluzivnost koja motiviše kupce da biraju PS5.

Takođe, u kompaniji su svesni da buduća Xbox konzola, koja će koristiti Windows sistem, može omogućiti igranje PS5 igara na PC-u. Sony želi da spreči ovakvu vrstu prelaska i zadrži kontrolu nad ekskluzivnim naslovima.

Foto: Shutterstock

Šta ovo znači za igrače

PC gejmeri koji su očekivali da mogu igrati sve nove PlayStation naslove na računaru verovatno će morati da se zadovolje starijim portovima ili da kupe PS5 konzolu. Naslovi kao što su Ghost of Yotei i Saros sada će biti dostupni samo na PlayStation platformi.

Odluka takođe šalje jasnu poruku tržištu: Sony se vraća korenima, čuvajući svoje najveće franšize ekskluzivnim i fokusirajući se na konzolnu prodaju i iskustvo koje ne može biti lako replicirano na drugim uređajima.

