Tajni agent Izi izmišljeni je crtani i glavni lik interaktivne televizijske igrice, koja je prikazivana u početku na televiziji Pink 2002. i 2003, zatim je prešla na BK televiziji i na Hepi TV, a šest godina kasnije na B92 i na Foks televiziji do 2009. godine.

U igrici su učestvovala deca, koja su uz saglasnost roditelja pozivala telefonom i uključivali se u program kako bi učestvovali u igri. Najbolji takmičari dobijali su nagrade, a neki od njih su bili i gosti u emisiji.

O čemu se radi u igrici?

Igrica se odvija u izmišljenom gradu Mjaujorku, a glavni lik je plavi mačor, tajni agent Izi, koji nosi narandžastu kravatu i tamnoplave naočare. Izi je vrlo spretan, sanka se, kliza, vozi skejt, skuter, leti zmajem, spušta se padobranom, upravlja avionom, skija na vodi, penje uz planinu, roni, vere po ivicama zgrada i radi gotovo sve što može da se očekuje od jednog pravog mačjeg Džejmsa Bonda.

Njegov zadatak je da vodi računa o redu i miru u gradu i čuva svoju ljubav Loru, od zlog pacova Grim De Vita i njegovog glupavog pomoćnika, psa Hektora, koji iznova uspevaju da je kidnapuju. Njih dvojica imaju pomoć od strane svojih nevaljalih sledbenika, vrane Cane i aligatora Gagaligatora. Iziju pomoć pružaju šef, koji mu saopštava vesti o kretanju negativaca, mišica Aida, koja voli opersko pevanje i kanarinac Ogi, koji je tu da pomogne sa čarobnim klupkom.

Za igricu se koriste tasteri na telefonu

Igrači imaju tri života i koriste tastere na telefonu: 2- gore, 4- levo, 6- desno, 8- dole i 0- kočenje. Tokom igrice, prolaze kroz razne delove grada i moraju da izbegavaju raznorazne prepreke na putu, kako bi stigli do cilja. Uspeh igrača se meri brojem poena, koji je osvoji tokom igre i pozicijom na bodovnoj tabeli, koju Izi na kraju emisije objavi iz svog računara.

Igrica inače započinje pozivom šefa koji obaveštava Izija o aktivnostima zlikovaca i uputstvima o tome šta treba da uradi, kako bi ih sprečio da učine zlodela i spreči kidnapovanje svoje devojke Lore. Nakon toga, Izi kreće u misiju spasavanja svoje devojke i svaki put izgovara rečenicu: „Ovo je prava mizija za Izija”!

Tajni agent Izi

Dva u jednom

Igra je bila jednostavna, ali neodoljivo zarazna. Fiksni telefoni postajali su produžetak malih ruku, a televizor više od ekrana iliti arena u kojoj su deca sa napetim iščekivanjem pratila svaku misiju.

Kada bi Izi preskočio neku zamku ili uspešno uhvatio zlato, usledilo bi oduševljeno vrištanje: „Bravo, Izi! Sad desno! Sad skači!“ Deca su učila brzinu reakcije, strpljenje i strategiju, a sve kroz igru koja je bila u isto vreme i televizijska emisija i digitalna avantura.

Računi za fiksni bili ogromni

Mana je bila jedino ta što su roditeljima stizali astronomski računi za telefon jer su deca satima birala brojeve na fiksnom telefonu da bi upravljala Izijevim akcijama, a svaki pritisak tastera zapravo je bio poziv prema specijalnom interaktivnom programu.

Popularnost Izija u Srbiji bila je tolika da je prerastao same televizijske ekrane i telefone. Deca su želela da se igraju svuda i stalno, pa su proizvođači i prodavci videli šansu da fenomen prošire i van TV ekrana. Tako su se pojavile sličice i čokoladice sa likovima iz igre, koje su se skupljale i razmenjivale među prijateljima jer Izi je bio više od televizijske igrice, bio je mala avantura koja je spajala decu, telefone i maštu u dnevnim sobama širom Srbije. Danas ostaje simbol ranih dvehiljaditih, vremena kada je običan ekran mogao da postane čitav svet pun adrenalina i zabave.

