Sony je uveo sistem “dinamičkih cena” u PlayStation Store i odmah izazvao revolt gejmera. Korisnici sada primećuju da ista igra može imati potpuno drugačiju cenu u zavisnosti od naloga na kojem su prijavljeni.

Algoritam određuje popuste prema istoriji kupovine, lokaciji i čak proceni prihoda igrača. I dok osnovna cena ostaje ista, visina popusta može biti drastično različita - neki igrači su dobili i do 56% nižu cenu od drugih.

Kako funkcioniše novi algoritam?

Sistem koristi kombinaciju podataka o korisniku kako bi personalizovao popust. Na primer, oni koji retko kupuju igre mogu dobiti veći popust da ih podstakne na kupovinu, dok redovni potrošači često vide manju sniženje ili punu cenu.

Sajt PS Prices navodi da ovaj test traje već tri meseca i obuhvata više od 150 igara, uključujući hitove poput God of War, The Last of Us i Red Dead Redemption 2. Sve to pokazuje da Sony ozbiljno eksperimentiše sa digitalnom prodajom.

Gejmeri besni: “Ovo je diskriminacija”

Nakon objave informacija o dinamičnim cenama, društvene mreže su preplavljene primerima i kritikama. Jedan korisnik je viralno pokazao kako je cena Assassin’s Creed Unity naglo porasla kada se prijavio na svoj nalog.

Mnogi smatraju da ovakva praksa obmanjuje kupce i potencijalno krši zakon o zaštiti potrošača. “Zaštita potrošača mora da se modernizuje kako bi nas odbranila od ovakvog profilisanja”, glasi jedan od komentara koji je prikupio stotine reakcija.

Regionalne razlike i poslovna strategija

Eksperiment se sprovodi u više od 68 regiona Evrope i Azije, dok SAD i Japan zasad nisu uključeni. Analitičari smatraju da je razlog stroža regulativa i osetljivije tržište u tim zemljama.

Cilj ovog sistema, kažu stručnjaci, jeste da se podstakne prodaja digitalnih igara i dodatnog sadržaja, posebno u vreme usporene prodaje PlayStation 5 konzola. Sony pokušava da zadrži potrošače aktivnim u svojoj online prodavnici.

Povratak fizičkih kopija i bojkot?

Zbog nezadovoljstva, deo gejmera sada poziva na bojkot PlayStation prodavnice. Otvoren je i zagovor povratka fizičkim kopijama igara, jer u prodavnicama cena mora biti ista za sve, bez obzira na istoriju kupovine ili finansijsku situaciju.

Sony se zvanično još nije oglasio, dok gejming zajednica na internetu nastavlja da deli nezadovoljstvo. Jasno je da ova tema neće nestati brzo i da će test dinamičkih cena biti u centru pažnje još dugo.

