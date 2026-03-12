Slušaj vest

Mart 2026. donosi pravi hit za ljubitelje akcije - brutalnu pucačinu Warhammer 40,000: Space Marine 2. Igrači preuzimaju ulogu Titusa u borbi protiv hordi neprijatelja, a podrška za kooperativni mod omogućava da akciju delite sa prijateljima.

Ovaj naslov obećava napetu i dinamičnu igru, gde svaki izazov zahteva taktičko razmišljanje i preciznu akciju, što ga čini nezaobilaznim za fanove Warhammer univerzuma.

Kultni RPG - Persona 5 Royal

Fanovi RPG žanra dobijaju proširenu verziju kultnog naslova Persona 5 Royal. Ova verzija donosi nove likove, dodatne oblasti i proširenu priču o srednjoškolcima koji koriste moć svojih Persona da se bore protiv senki.

Persona 5 Royal ostaje jedan od najbolje ocenjenih RPG-ova svih vremena, a nova verzija dodatno poboljšava iskustvo, čineći ga savršenim za dugotrajno igranje i istraživanje sveta igre.

Sportska zabava - Madden NFL 26

Ljubitelji sporta mogu da se prepuste simulaciji američkog fudbala u EA Sports Madden NFL 26. Igra nudi osvežene timove i igrače, kao i opcije za vođenje franšize ili izgradnju karijere kao perspektivna zvezda lige.

Realistična grafika i unapređeni gameplay čine Madden NFL 26 idealnim za sve koji žele da iskuse napetost i strategiju američkog fudbala na svom PlayStationu.

Tolkinov svet - Lord of the Rings: Return to Moria

Za ljubitelje fantazije i preživljavanja stiže Lord of the Rings: Return to Moria. Igrači istražuju mračne rudnike Morije, rudare resurse i prave opremu kako bi obnovili patuljačko kraljevstvo.

Survival elementi igre, kombinovani sa atmosferom Tolkinovog univerzuma, donose intenzivno i imerzivno iskustvo za fanove epskih avantura i strategije preživljavanja.

Ostali naslovi i posebne pogodnosti

Martovska PS Plus ponuda uključuje i: Blasphemous 2, Metal Eden i Astroneer, pokrivajući razne žanrove i stilove igranja. Vlasnici PS Premium pretplate dobijaju i klasiku Tekken Dark Resurrection iz Classics kataloga, što dodatno upotpunjuje bogatu ponudu.

Sve igre postaju dostupne od 17. marta, a PS Plus Extra i Premium/Deluxe pretplatnici mogu ih odmah preuzeti i uživati u raznovrsnim igrama, od akcije i RPG-a do sportskih simulacija i survival avantura.

