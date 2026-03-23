Izvršni direktor Džensen Huang otvoreno je odgovorio na kritike nove tehnologije DLSS 5, poručivši da gejmeri „potpuno greše“ kada tvrde da narušava vizuelni stil igara.

DLSS 5 koristi neural rendering i generativnu veštačku inteligenciju direktno na nivou geometrije i tekstura, što omogućava programerima veću kontrolu nad izgledom igre, umesto da ga automatizovano menja.

Neural rendering menja pravila igre

Nova verzija tehnologije ne radi klasičan post-processing, već se integriše sa grafičkim elementima igre, dajući kreatorima mogućnost da fino prilagode svaki detalj scene. Džensen Huang naglašava da umetnički stil igre ostaje u potpunosti pod kontrolom programera.

Kritike koje su se pojavile na društvenim mrežama tvrde da igre postaju uniformne ili da reflektuju „Nvidia stil“. DLSS 5, međutim, omogućava različite prikaze - od realističnih do stilizovanih - prema kreativnoj odluci studija.

Viši nivo kontrole nad scenama

Za razliku od prethodnih verzija koje su obrađivale gotov frejm, DLSS 5 omogućava generativnu kontrolu nad strukturom scene, što predstavlja veliki tehnološki napredak u real-time renderovanju.

Ova inovacija otvara vrata za kompleksnije i bogatije vizuelne stilove, a programeri zadržavaju potpunu kontrolu nad konačnim izgledom igre.

Gejming zajednica i budućnost DLSS 5

Kako se DLSS 5 polako uvodi u veći broj igara, reakcija gejming zajednice još uvek je neizvesna. Ipak, Nvidia jasno pokazuje ambiciju da tehnologija redefiniše način na koji se kreiraju i renderuju moderni naslovi - od tehničke inovacije do kreativnog alata.

DLSS 5 prevazilazi obične grafičke dodatke: ovo je platforma koja omogućava programerima da očuvaju autentičnost vizuelnog stila, eksperimentišu sa kreativnim izrazom i pomeraju granice umetničke slobode u video igrama.

AI u službi umetnosti - ne uniformnosti

Džensen Huang naglašava da DLSS 5 nije nametnuta „formula“ za izgled igara, već sofisticirani alat koji pojačava kreativnu moć programera.

Generativni AI sada radi u harmoniji sa vizijom studija, čuvajući jedinstveni identitet svake igre, dok dodaje preciznost, detaljnost i nove mogućnosti u renderovanju složenih scena koje su do sada bile nemoguće u realnom vremenu.

Kako izgleda u praksi

U igrama poput Cyberpunk 2077 ili Alan Wake 2, DLSS 5 pokazuje kako generativni AI može da podigne performanse bez gubitka vizuelnog identiteta. Programeri su zadržali prepoznatljiv stil - od neon estetike do mračnih scena - dok su istovremeno dobili mogućnost da renderuju kompleksne efekte u realnom vremenu. To znači da gejmeri dobijaju fluidnije iskustvo, ali i dalje igraju naslov koji izgleda onako kako je studio zamislio.

Šta ovo znači za gejmere?

Za prosečnog igrača, DLSS 5 donosi brže frejmove i stabilniji rad bez kompromisa u umetničkom izrazu. Umesto uniformnog „Nvidia stila“, svaka igra zadržava svoj vizuelni potpis. To znači da će gejmeri u budućnosti moći da uživaju u zahtevnim naslovima i na slabijem hardveru, a da pritom ne izgube osećaj autentičnosti. Kritike da tehnologija „menja igre“ zapravo promašuju suštinu - DLSS 5 je alat koji daje više slobode programerima, a igračima donosi bolje performanse.

