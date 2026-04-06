Piratske grupe otkrile su novi metod koji razbija Denuvo zaštitu za samo nekoliko sati nakon izlaska igre. Zahvaljujući virtuelizaciji, najnoviji naslovi postaju dostupni besplatno, što predstavlja ogroman udarac za industriju video igara. Mit o neprobojnom softveru sada je definitivno pao.

Ovo je najveći izazov za izdavače u poslednjih nekoliko decenija. Hakeri svakodnevno objavljuju desetine naslova koji su do juče smatrani sigurnim, a lista igara koje nisu provaljene smanjuje se neverovatnom brzinom.

Novi trikovi hakerskih grupa

Hakeri koriste specijalni drajver koji vara sistem i izoluje Denuvo zaštitu od ostatka Windows operativnog sistema. Originalni kod igre ostaje netaknut, ali zaštita više ne prepoznaje piratsku verziju. Grupa DenuvOwO je postala poznata po ovim napadima, i njeni alati ciljaju i najnovije hit naslove.

Međutim, ovaj metod nosi ozbiljne rizike. Korisnici moraju da isključe ključne sigurnosne opcije poput Secure Boot, čime otvaraju vrata malverima i virusima koji mogu preuzeti kontrolu nad podacima na najdubljem nivou sistema.

Odgovor industrije

Kompanija iza Denuvo zaštite već radi na novoj verziji softvera koja neće zahtevati dubok pristup hardveru. Cilj je da zaustavi trenutne napade, a da pri tom ne usporava rad samih igara. Piratska zajednica već analizira koliko će nova zaštita biti efikasna protiv njihovih alata.

Izdavači osećaju ogroman pritisak. Najnoviji hitovi, poput nastavka Resident Evil, postaju meta čim se pojave u prodavnicama, što pokazuje koliko je ovaj digitalni rat intenzivan.

Budućnost digitalnog ratovanja

Trenutna trka između hakera i industrije pokazuje koliko su video igre postale meta sofisticiranih napada. Svaka nedelja donosi nove metode piraterije, dok kompanije pokušavaju da nadoknade izgubljeni teren inovacijama u zaštiti softvera.

Rezultat ove borbe će oblikovati način na koji igramo i kupujemo igre u budućnosti. Pitanje je ko će prvi napraviti sledeći potez u ovoj opasnoj trci između hakera i industrije.

Rizici za igrače

Iako su besplatne verzije primamljive, igrači rizikuju sigurnost svojih računara i ličnih podataka. Upotreba hakerskih metoda može dovesti do infekcija malverom i krađe podataka.

Saveti stručnjaka su jasni: izbegavajte preuzimanje piratskih igara i koristite samo legalne izvore, kako biste sačuvali svoje uređaje i podatke.

