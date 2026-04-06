PlayStation je objavio listu besplatnih igara za PS Plus Essential pretplatnike za april 2026. godine. Glavna zvezda meseca je akcioni hit Lords of the Fallen iz 2023. godine, sada u potpuno unapređenom izdanju nakon brojnih ažuriranja.

Pored njega, pretplatnici će moći da preuzmu remasterovane naslove Tomb Raider I-III sa Larom Kroft, kao i uzbudljivi Sword Art Online: Fractured Daydream. Sve tri igre biće dostupne za dodavanje u biblioteku od 7. aprila do 4. maja.

Lords of the Fallen: Savršena akcija

Nova verzija igre Lords of the Fallen donosi ispeglanu grafiku, stabilan rad i potpuno doterane mehanike borbe. Igrači mogu da uživaju u izazovnim borbama i detaljno razvijenom svetu bez tehničkih problema.

Ovo je i idealna priprema za Lords of the Fallen 2, čiji izlazak se očekuje u avgustu 2026. godine. Fanovi serijala sada imaju priliku da se pripreme i unaprede svoje veštine pre velikog nastavka.

Povratak klasika: Tomb Raider Remastered

Retro ljubitelji će biti oduševljeni remasterom prvih triju delova Tomb Raider serijala. Lara Kroft vodi igrače kroz legendarne grobnice i složene zagonetke, sada sa modernizovanom grafikom i unapređenim kontrolama.

Ovi naslovi nude sate istraživanja i avanture koje su proslavile jednu od najpoznatijih heroini digitalnog sveta. Idealno za one koji žele spoj nostalgije i savremenog iskustva igranja.

Fantastična japanska akcija: Sword Art Online

Treći naslov, Sword Art Online: Fractured Daydream, donosi japansku akciju u prelepom anime okruženju. Igra nudi dinamične borbe, zanimljive priče i vizuelno impresivne pejzaže.

Ljubitelji anime stila i fantastičnih avantura posebno će uživati, jer ovaj naslov spaja elemente japanske pop kulture sa dubokim i izazovnim igranjem, ekskluzivno na PlayStation konzolama.

Poslednja šansa za martovske hitove

Pre nego što novi aprilovski naslovi stignu, igrači imaju još nekoliko dana da preuzmu popularne martovske igre, uključujući Monster Hunter Rise i The Elder Scrolls Online.

Ovo je poslednja prilika da se dodaju u biblioteku pre nego što budu zamenjeni. Požurite da ne propustite ove hitove i obezbedite sebi kompletan arsenal besplatnih igara.

