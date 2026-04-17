Hakerska grupa koja se predstavlja kao ShinyHunters tvrdi da je uspela da prodre u interne sisteme kompanije Rockstar Games. Prema njihovim navodima, postavljen je rok do 14. aprila za isplatu otkupnine, uz pretnju da će u suprotnom određeni podaci biti objavljeni.

Ovaj slučaj je privukao ogromnu pažnju jer se odnosi na jedan od najpoznatijih gejming studija i njihov dugoočekivani projekat GTA 6. Iako tvrdnje zvuče ozbiljno, za sada ne postoji nezavisna potvrda o stvarnom obimu navodnog curenja. Situacija je i dalje obavijena neizvesnošću i dodatno podgreva interesovanje javnosti.

Ulaz kroz senku kroz spoljne sisteme

Prema navodima napadača, kompromitacija nije nastala direktno unutar Rockstar infrastrukture, već preko povezane treće strane. Kao moguća ulazna tačka pominje se Snowflakeplatforma, kroz koju je navodno omogućen pristup osetljivim sistemima.

Ovakvi incidenti se često dešavaju kada spoljne usluge imaju dozvoljen pristup internim bazama velikih kompanija. U ovom slučaju se tvrdi da je upravo taj posredni kanal otvorio vrata za neovlašćen ulazak. Takvi propusti pokazuju koliko složeni sistemi mogu biti ranjivi kada su međusobno povezani.

Podaci koji bi mogli da promene igru

Hakeri tvrde da su došli do različitih internih informacija, uključujući finansijske izveštaje i marketinške strategije. Navodno su kompromitovani i podaci o korisničkim obrascima, kao i planovi za promociju budućih projekata.

Posebno se ističu ugovorni odnosi sa partnerima poput Sony, kao i saradnje sa glasovnim glumcima i muzičkim izdavačima. Ako bi se ovi navodi pokazali tačnim, posledice bi mogle biti značajne za čitav industrijski lanac. Za sada, sve ostaje na nivou tvrdnji bez zvanične potvrde.

Digitalni tragovi i način upada iz senke

U svojim tvrdnjama grupa navodi da su korišćeni autentifikacioni tokeni, što je omogućilo zaobilaženje standardnih bezbednosnih slojeva. Takav metod napada često omogućava pristup bez potrebe za krađom lozinki.

Pominje se i platforma Anodot kao deo šireg ekosistema povezanih servisa, iako njena uloga nije nezavisno potvrđena. Stručnjaci upozoravaju da ovakve integracije mogu postati slaba tačka kada nisu pravilno zaštićene. U praksi, to znači da jedan kompromitovani segment može otvoriti čitav sistem.

Senka Rockstar prošlih incidenata

Rockstar Games se i ranije suočavao sa ozbiljnim bezbednosnim incidentima i curenjima nedovršenih materijala. Najpoznatiji slučaj uključivao je objavu ranih snimaka razvoja, što je izazvalo veliku pažnju i reakcije širom sveta.

U širem kontekstu, ista grupa se povezuje sa napadima na više velikih kompanija u tehnološkom sektoru. Zbog toga se i ovaj slučaj prati sa posebnim oprezom dok se čeka zvanična reakcija. Svaki novi detalj dodatno pojačava interesovanje zajednice i medija.

