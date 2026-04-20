Kroz vaš rad u kompaniji Force of Disruption GmbH oblikujete nove formate na preseku sporta, gejminga i medija. Šta vidite kao sledeći veliki pomak u interaktivnoj zabavi?

Sledeći pomak je nestanak granice između posmatrača i učesnika. Decenijama je zabava bila konzumacija. Gledali ste, kliknuli, reagovali. Ono što dolazi sada je potpuna participacija. Ljudi više ne prate takmičenje, oni jesu takmičenje.

Ovu evoluciju posmatram iznutra više od 20 godina. Bio sam među prvima koji su doneli esport na evropsku televiziju. Na Sport1 smo prvi put u ovom regionu emitovali League of Legends, Virtualnu Bundesligu i 24-časovni esport kanal. Tada je izazov bio učiniti digitalno takmičenje razumljivim širokoj publici. Danas je izazov drugačiji. Radi se o spajanju digitalnog i fizičkog identiteta u jedno jedinstveno takmičarsko iskustvo.



Vaš koncept THE TRCK predstavlja novu generaciju phygital sportova. Kako ovaj model menja način na koji ljudi učestvuju u takmičenju i fizičkoj aktivnosti?

PULSE Series rešava strukturni problem. Fizički i digitalni svet mladih dugo su postojali paralelno, bez mosta između njih. Šesnaestogodišnjak danas ima gejming identitet, društveni rejting i prisustvo na strimingu. Ali čim uđe u sportsku halu, sve to nestaje. Nema podataka, nema profila, nema napretka.

PULSE Series gradi taj most. Svaki meč generiše Player ID, statistiku u realnom vremenu i rang liste, istovremeno fizičke i digitalne. U hibridnom fudbalu timovi se takmiče kroz fizičku fazu 5 na 5 na terenu i digitalnu fazu 2 na 2 na konzoli. Rezultati se spajaju u jedan. Isti princip važi za košarku, padel i ples.

Ne tražimo da sportisti postanu gejmeri niti da gejmeri postanu sportisti. Stvaramo novu kategoriju u kojoj su oba identiteta validna i nagrađena u jednom formatu koji je standardizovan, pogodan za striming i skalabilan kroz SportsBox jedinice koje mogu da se postave na bilo kojoj lokaciji.



Koliko je važno stvarati imerzivna iskustva za novu generaciju fanova?

To nije samo važno. To je jedini održiv put. Generacije Z i Alpha ne konzumiraju sport kao prethodne generacije. Oni žele da budu viđeni, rangirani i deljeni. Meč od 90 minuta bez podataka i bez sadržaja za deljenje za njih praktično ne postoji.

U okviru PULSE Series svaki događaj je i takmičenje i mašina za sadržaj. Mečevi generišu lajv prenos, kratke klipove, rang liste i lične statistike u realnom vremenu. Iskustvo nije izgrađeno oko događaja. Događaj jeste iskustvo. To menja ekonomiju sportske infrastrukture jer svaka SportsBox jedinica proizvodi kontinuirani tok podataka i sadržaja.



Gejmifikacija postaje moćan alat u različitim industrijama. Kako može da transformiše sport, ali i oblasti poput obrazovanja, zdravlja i načina života?

Gejmifikacija funkcioniše kada je zasnovana na stvarnoj strukturi motivacije, ne samo na bedževima i poenima. U PULSE Series koristimo Octalysis Framework Yu-kai Choua kao naučnu osnovu. Epski smisao, društveni uticaj, napredak i nepredvidivost su unutrašnji pokretači koji ljude vraćaju iz nedelje u nedelju.

Isti mehanizmi koji podstiču tinejdžera da trenira redovno kako bi napredovao na rang listi mogu da održe angažovanje učenika ili da pomognu pacijentu da se drži rehabilitacije. Ključni uvid je da su spoljašnje nagrade krhke. Održivi angažman dolazi iz unutrašnjih motivacionih petlji koje se mogu dizajnirati.



Kao govornik na Montenegro Future Festivalu, koju ključnu poruku želite da podelite?

Fizički i digitalni svet nisu u sukobu. Oni čekaju da budu integrisani. Predugo su sportska infrastruktura i gejming kultura razvijani odvojeno. Sledeća generacija takmičenja biće hibridna, merljiva, pogodna za striming i zasnovana na podacima, uz stvarni fizički napor.