U razgovoru sa jednim od vodećih ljudi kompanije MOONTON Games, Ray K. W. Ng, otkrivamo kako se gradi održiv esport ekosistem, zašto mobilne igre dominiraju i kakva nas budućnost očekuje.

Kako kao direktor globalnog esport ekosistema u MOONTON Games pristupate izgradnji zaista skalabilne i održive globalne esport strukture?

U MOONTON Games verujemo da se zaista skalabilna i održiva globalna esport struktura zasniva na tri stuba: strateška regionalizacija, saradnja unutar ekosistema i jasan razvojni put za talente. To zahteva globalno integrisan okvir sa lokalno prilagođenom infrastrukturom i razvojnim modelima.

Naša mapa puta za 2026. godinu za Mobile Legends: Bang Bang Esports predstavlja novu ambiciju. U januaru smo najavili prelazak na pet glavnih regiona: SEA, EECA, EMEA, EA i AMER. Ovo nije samo geografska podela, već fokus na razvoj prema zrelosti tržišta i strateškim ciljevima.

Ključ je u validaciji uspešnih modela i njihovom skaliranju. Na primer, naš pristup razvoju MLBB Women's Invitational ekosistema, koji je od malog online događaja postao najgledaniji ženski esport događaj na svetu, sada primenjujemo i u drugim regionima.

Skalabilnost dodatno pojačava MLBB Championship Tour, nova interkontinentalna serija koja povezuje regione i stvara dinamično takmičarsko okruženje.

Foto: Lična Arhiva

Mobile Legends: Bang Bang je postao jedan od najvećih mobilnih esport naslova na svetu - koji su ključni faktori iza tog uspeha?

Uspeh MLBB zasniva se na tri ključna stuba: dostupnost proizvoda, strateška lokalizacija i pristup fokusiran na zajednicu.

Dostupnost je bila presudna, jer je igra optimizovana da radi i na slabijim uređajima, čime je otvorila vrata tržištima gde PC gejming nije bio dostupan.

Strategija globalnog rasta uz lokalnu relevantnost znači da se sadržaj ne samo prevodi, već prilagođava kulturi i navikama korisnika.

Treći stub je zajednica. Izgrađen je kompletan ekosistem, od amaterskih turnira do profesionalnih liga, koji omogućava igračima da svoju strast pretvore u karijeru.

Mobilni esport raste neverovatnom brzinom – da li će uskoro prestići PC i konzolni esport?

Pitanje nije da li, već kada i kako. Mobilni gejming već dominira po prihodima i broju korisnika.

Njegova najveća prednost je dostupnost. Za razliku od PC i konzola, mobilni uređaji su dostupni milijardama ljudi širom sveta, posebno u regionima poput jugoistočne Azije, Bliskog istoka i Latinske Amerike.

Brojke potvrđuju rast. MLBB svetsko prvenstvo dostiglo je vrhunac od 5.68 miliona istovremenih gledalaca, što ga svrstava među najgledanije esport događaje globalno.

Ipak, mobilni esport neće zameniti PC i konzole, već će ih nadmašiti po obimu i dopuniti kao dominantna platforma.

Foto: Lična Arhiva

Koju ulogu danas imaju izdavači u oblikovanju esport ekosistema i koliko je važan balans između komercijalnog uspeha i integriteta takmičenja?

Izdavači danas nisu samo kreatori igara, već arhitekte celog ekosistema. Njihova uloga uključuje razvoj takmičenja, podršku talentima i održavanje zdravog okruženja.

Važno je obezbediti fer uslove igre kroz balans i jasno definisane puteve napredovanja za igrače.

Balans između zarade i fer igre je ključan. Filozofija je jasna: igra treba da nagrađuje veštinu, a ne novac. Monetizacija ne sme da utiče na takmičarski balans.

Vaš ekosistem povezuje amatere i profesionalce – koliko je dostupnost važna za razvoj novih talenata?

Dostupnost je temelj razvoja novih generacija igrača. Bez široke baze, nema vrhunskog nivoa.

Ulaganja u školske i univerzitetske turnire omogućavaju rano otkrivanje talenata. Paralelno se razvijaju inicijative za inkluziju koje uklanjaju barijere povezane sa polom, geografijom i mogućnostima.

Digitalna dostupnost je takođe ključna, kroz obezbeđivanje uređaja i infrastrukture u manje razvijenim sredinama.

Kao učesnik Montenegro Future Festivala, koje ključne uvide ćete podeliti o budućnosti mobilnog esporta?

Budućnost mobilnog esporta je inkluzivna i duboko integrisana u globalnu zabavu.

Ekosistemi će povezivati casual i profesionalne igrače, uz pomoć AI tehnologija i igranja na više uređaja. Esport se transformiše iz nišne scene u priznati sport, uz podršku institucija i vlada.

Granice između gejminga, zabave i kulture će se brisati, a turniri će postajati veliki događaji koji kombinuju takmičenje i spektakl.