Princ Omar bin Faisal: Esport briše granice i menja budućnost mladih
U intervjuu otkriva kako države sve više ulažu u ovu oblast, zašto esport postaje ključni deo digitalne ekonomije i kakvu ulogu veštačka inteligencija ima u budućnosti takmičarskog gaminga.
Kako ocenjujete trenutni rast esports industrije u Jordanu i širem MENA regionu?
Rast u regionu je postepen, ali mnoge zemlje sada ulažu na nivou vlada i saveza. Saudijska Arabija posebno je pokazala izuzetan napredak i rast uvođenjem Esports World Cup-a i Esports Nations Cup-a, kao i liga koje organizuju za svoje građane u različitim igrama. Obrazovanje u esportu takođe se širi, i sa zadovoljstvom могу da kažem da će Jordan uvesti šest esports kurseva u srednjoškolski program već naredne školske godine.
U vremenima globalne neizvesnosti i geopolitičkih tenzija, kako esport i gaming mogu doprineti povezivanju mladih i dijalogu preko granica?
Esport je već bez granica. Svaki put kada igrate neku igru, povezujete se sa ljudima iz različitih sredina, država, socioekonomskih statusa, rasa i polova. Današnja digitalna generacija već se povezuje online i verujem da u gejmingu postoji globalna kultura. Možda govorimo potpuno različitim jezicima, ali nas povezuje ljubav i strast prema istim igrama.
Koju ulogu imaju institucije i liderstvo u stvaranju održivih ekosistema za esport i gaming?
Institucije i lideri postoje kako bi postavili standarde upravljanja i pravac razvoja esporta u jednoj zemlji. Oni moraju da uspostave regulative, ulažu u infrastrukturu i obezbede obrazovanje koje je potrebno za razvoj digitalnih veština. Sve to zajedno doprinosi stvaranju održivog okruženja u kojem esport može da napreduje.
Esport se sve više prepliće sa biznisom i tehnologijom - gde vidite najveće prilike za rast u narednim godinama?
Verujem da će obrazovanje u esportu značajno rasti kako postaje deo školskih i univerzitetskih programa širom sveta. Takođe, kako scena sazreva, pojaviće se mnoge nove profesije - poput esport advokata i sportskih psihologa za gejmere. Veštačka inteligencija ima veliki potencijal kao alat za treniranje igrača. A kako se komunikaciona infrastruktura bude poboljšavala, cloud gaming bi mogao postati sve dostupniji onima koji ne mogu da priušte moćne računare.
Šta za vas znači učešće na Montenegro Future Festivalu i kakav dijalog želite da podstaknete?
Ovde sam da podržim kolege iz drugih saveza kroz saradnju i zajednički rad. Smatram da je vreme da i državne institucije i privatni sektor shvate šta nacionalni esport može da donese - ne samo u smislu zabave, već i u razvoju digitalnih veština koje mladi mogu koristiti u budućim karijerama.