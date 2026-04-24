U intervjuu otkriva kako države sve više ulažu u ovu oblast, zašto esport postaje ključni deo digitalne ekonomije i kakvu ulogu veštačka inteligencija ima u budućnosti takmičarskog gaminga.

Kako ocenjujete trenutni rast esports industrije u Jordanu i širem MENA regionu?

Rast u regionu je postepen, ali mnoge zemlje sada ulažu na nivou vlada i saveza. Saudijska Arabija posebno je pokazala izuzetan napredak i rast uvođenjem Esports World Cup-a i Esports Nations Cup-a, kao i liga koje organizuju za svoje građane u različitim igrama. Obrazovanje u esportu takođe se širi, i sa zadovoljstvom могу da kažem da će Jordan uvesti šest esports kurseva u srednjoškolski program već naredne školske godine.

U vremenima globalne neizvesnosti i geopolitičkih tenzija, kako esport i gaming mogu doprineti povezivanju mladih i dijalogu preko granica?

Esport je već bez granica. Svaki put kada igrate neku igru, povezujete se sa ljudima iz različitih sredina, država, socioekonomskih statusa, rasa i polova. Današnja digitalna generacija već se povezuje online i verujem da u gejmingu postoji globalna kultura. Možda govorimo potpuno različitim jezicima, ali nas povezuje ljubav i strast prema istim igrama.

Koju ulogu imaju institucije i liderstvo u stvaranju održivih ekosistema za esport i gaming?

Institucije i lideri postoje kako bi postavili standarde upravljanja i pravac razvoja esporta u jednoj zemlji. Oni moraju da uspostave regulative, ulažu u infrastrukturu i obezbede obrazovanje koje je potrebno za razvoj digitalnih veština. Sve to zajedno doprinosi stvaranju održivog okruženja u kojem esport može da napreduje.

Esport se sve više prepliće sa biznisom i tehnologijom - gde vidite najveće prilike za rast u narednim godinama?

Verujem da će obrazovanje u esportu značajno rasti kako postaje deo školskih i univerzitetskih programa širom sveta. Takođe, kako scena sazreva, pojaviće se mnoge nove profesije - poput esport advokata i sportskih psihologa za gejmere. Veštačka inteligencija ima veliki potencijal kao alat za treniranje igrača. A kako se komunikaciona infrastruktura bude poboljšavala, cloud gaming bi mogao postati sve dostupniji onima koji ne mogu da priušte moćne računare.

Šta za vas znači učešće na Montenegro Future Festivalu i kakav dijalog želite da podstaknete?