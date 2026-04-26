Slušaj vest

Ognjen Drašković, predsednik Esport federacije u Srbiji, jedan je od učesnika Montenegro Future Festivala, koji je svečano otvoren u Baru, i koji okuplja gejming i tech zajednicu iz preko 40 zemalja. Razgovaramo na temu esporta i njegovog razvoja u Srbiji i regionu.

Kao predsednik Esport Federacije u Srbiji, kako ocjenjujete trenutni razvoj esporta u Srbiji i regionu?

Esport u Srbiji i regionu je u fazi ubrzanog razvoja. Imamo izuzetno talentovane igrače, sve veći broj organizacija i rastuće interesovanje publike i sponzora. Ono što je sada ključno jeste dalja institucionalizacija - jasna pravila, jače lige i stabilna infrastruktura. Region ima potencijal da postane relevantan na evropskoj esport mapi, ali je potrebno više koordinacije i strateškog pristupa. Mislim da bi jedan planetarno veliki esport dogadjaj ili prvenstvo bio dobar za region, država Srbija ima sluha, ali potrebno je jos strpljenja. U odnosu na Vaše značajno iskustvo u tradicionalnim sportskim medijima i esportu, kako vidite odnos između ove dvije industrije u budućnosti?

Tradicionalni sportovi ulaze u esport kroz klubove i partnerstva, dok esport preuzima standarde produkcije i organizacije iz sporta. Na primer, formati prenosa, studijske emisije i analitika sve više liče na ono što gledamo u fudbalu ili košarci. Istovremeno, esport donosi pristup publici od 18 do 34 godine koja sve manje konzumira klasičan TV sadržaj. Logično je da svi veliki sportski ekosistemi imaju i esport segment kao sastavni deo svoje strategije. Koliko je važna uloga nacionalnih federacija u izgradnji strukturisanog i održivog esport ekosistema? Konkretno, kroz sistem saveza možemo organizovati nacionalna prvenstva, raditi na edukaciji igrača i trenera, i otvoriti vrata institucionalnoj podršci države. Zemlje koje su ranije prepoznale značaj esporta već imaju jasne modele finansiranja i razvoja - to je pravac u kojem i mi idemo.

Dolazite iz snažnog medijskog sistema Arena Sport — kako vidite ulogu televizije i sadržaja u popularizaciji esporta? Kada esport dobije prostor na televiziji, uz kvalitetnu realizaciju, komentatore i analitiku, on postaje razumljiv i prihvatljiv široj publici. Kroz TV Formate mislim da mozemo prići roditeljima, koji kroz pravo obrazloženje mogu da shvate da je Esport nesto od čega njihova deca mogu sutra da zive i da stvaraju benefite za sebe. S druge strane, digitalne platforme kao što su Twitch i YouTube i dalje nose najveći deo gledanosti tako da kombinacija ova dva kanala daje maksimalan efekat. Konkretan primer, moj sin trenira i obožava fubal, ali kada ga pitam da li želi da gleda pravu utakmicu na televiziji ili da pogleda mene kako igram igricu, on odabere ovo drugo. Budućnost je tu, videcemo koliko joj je vremena potrebno da postane sadašnjost.

Foto: Esport Federacija Srbije

Na koji način Esport moze doprineti nacionalnom brendiranju i pozicioniranju u globalnoj digitalnoj i sportskoj ekonomiji? Esport je postao važan alat za međunarodnu promociju država. Organizacija velikih turnira i razvoj domaćih timova direktno utiču na vidljivost zemlje kod globalne digitalne publike.