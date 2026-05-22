nije kako je rečeno

Iako je kompanija Trump Mobile uređaj od 499 dolara predstavila kao patriotski pametni telefon “američke proizvodnje”, prvi utisci medija i stručnjaka otvorili su brojna pitanja o njegovom pravom poreklu, kvalitetu i marketingu.

Telefon koji je mesecima kasnio

Trump Mobile je još prošle godine najavio T1 kao ekskluzivni “Made in USA” telefon sa zlatnim kućištem i specijalnim “47 Plan” paketom mobilnih usluga. Međutim, uređaj je više puta odlagan, a mnogi kupci koji su platili depozit od 100 dolara mesecima nisu dobijali nikakve informacije o isporuci.

Tek sada su pojedini novinari i mediji dobili prve primerke za testiranje. Ipak, prema izveštajima, obični kupci još uvek uglavnom čekaju svoje telefone, zbog čega postoji sumnja da je broj stvarno isporučenih uređaja veoma mali.

Pojavile su se i kontroverze oko uslova kupovine, pošto je kompanija u međuvremenu promenila pravila i navela da depozit ne garantuje da će telefon zaista biti proizveden ili isporučen.

Specifikacije nisu loše, ali poreklo jeste problem

Prema prvim hands-on izveštajima, T1 dolazi sa 512 GB memorije, Android sistemom, klasičnim priključkom za slušalice i unapred instaliranom aplikacijom Truth Social. Na kutiji sada više ne piše “Made in USA”, već “Proudly Assembled in the USA”, što znači da je telefon verovatno samo sastavljen u Americi.

Tehnološki portali tvrde da uređaj veoma podseća na postojeće modele proizvedene u Aziji, posebno HTC U24 Pro i pojedine kineske telefone koji se prodaju po znatno nižoj ceni. Neki stručnjaci procenjuju da sličan hardver može da se kupi za oko 175 dolara.

Dodatnu pažnju izazvala je i činjenica da je na poleđini telefona odštampana američka zastava sa pogrešnim brojem pruga, umesto 13, telefon ima 11.

Kritike zbog bezbednosti i marketinga

Pored problema sa kašnjenjem, Trump Mobile se našao na udaru kritika i zbog navodnog curenja podataka korisnika. Pojedini istraživači tvrde da su uspeli da pristupe informacijama kupaca preko loše zaštićenog sistema narudžbina.

Američki senator Mark Vorner takođe je optužio kompaniju za obmanjujući marketing, navodeći da telefon nije zaista američki proizvod kako se reklamira. On je zatražio dodatna objašnjenja o tome gde se uređaj proizvodi i koje komponente koristi.

Iako je T1 konačno postao stvaran proizvod, mnogi analitičari smatraju da je projekat više marketinški potez nego ozbiljan pokušaj ulaska na tržište pametnih telefona.