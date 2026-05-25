Kompanija Apple uskoro bi trebalo da predstavi novi operativni sistem iOS 27 na WWDC konferenciji, ali istovremeno stižu i informacije o uređajima koji gube podršku. Prema dostupnim podacima, nekoliko popularnih iPhone modela više neće dobijati nova ažuriranja.

Ova promena dolazi u trenutku kada se tržište polovnih telefona dodatno ubrzava.

Reč je o modelima iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max i iPhone SE 2, koji bi prema informacijama trebalo da ostanu bez podrške u narednom ciklusu. Ova promena posebno je važna za tržište polovnih telefona, gde se ovi uređaji i dalje često prodaju.

Mnogi od njih su i dalje u svakodnevnoj upotrebi širom sveta.

Stari iPhone telefoni izlaze iz glavnog ciklusa

Prema navodima poznatog insajdera Instant Digital, ovi modeli se nalaze na kraju svog tipičnog životnog ciklusa softverske podrške. Uređaji stari između pet i sedam godina obično ulaze u fazu kada više ne dobijaju glavne verzije sistema. Ovakav ciklus nadogradnji postao je standard u industriji pametnih telefona.

Iako mnogi od njih i dalje funkcionišu bez problema, odsustvo novih ažuriranja znači i postepeni gubitak modernih funkcija i bezbednosnih zakrpa. To ih čini manje atraktivnim za korisnike koji žele dugoročnu stabilnost i sigurnost. Vremenom se povećava i rizik od nekompatibilnosti sa novijim aplikacijama.

Zašto kupovina starijih uređaja postaje problematična

Kupovina starijih modela može delovati kao povoljna opcija, ali nosi značajne rizike u pogledu softverske podrške. Bez novih verzija sistema, korisnici ostaju bez najnovijih funkcija i bezbednosnih unapređenja. To može uticati i na ukupno korisničko iskustvo u svakodnevnoj upotrebi.

Čak i kada uređaj i dalje radi stabilno, nedostatak podrške vremenom ograničava njegovu upotrebljivost. Moderni iOS zahteva sve napredniji hardver, što starije generacije telefona ne mogu u potpunosti da prate. Zbog toga razlika između novih i starih modela postaje sve izraženija.

Apple sve više oslanja na AI

Kompanija Apple sve veći fokus stavlja na funkcije zasnovane na veštačkoj inteligenciji pod nazivom Apple Intelligence. Ove funkcije zahtevaju snažniji hardver kako bi radile stabilno i bez zastoja. Integracija AI funkcija postaje ključni pravac razvoja budućih iOS uređaja.

Stručnjaci navode da su modeli poput iPhone 15 Pro i novijih uređaja bolje prilagođeni za ovakve tehnologije. Stariji modeli, uključujući i iPhone 11 seriju i iPhone SE 2, i dalje mogu da se koriste, ali više nisu preporučljivi kao dugoročna investicija. Očekuje se da će razlika u performansama dodatno rasti sa novim verzijama sistema.

Tržište polovnih telefona pod sve većim rizikom

Sve veći broj uređaja bez podrške utiče i na tržište polovnih pametnih telefona, gde se ovi modeli i dalje aktivno prodaju. Kupci često nisu u potpunosti svesni koliko brzo stariji iPhone može izgubiti ključne funkcije. To stvara dodatnu neizvesnost kod kupovine preko oglasa.

Zbog toga stručnjaci upozoravaju da je važno pažljivo proveriti godinu modela i status softverske podrške pre kupovine. Dugoročno gledano, razlika između podržanog i nepodržanog uređaja postaje sve značajnija za sigurnost i korisničko iskustvo. Kupovina novijih modela sve češće se pokazuje kao sigurnija opcija.