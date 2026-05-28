Vodeći kineski proizvođači Android telefona planiraju predstavljanje novih verzija operativnih sistema tokom juna. Ove nadogradnje zasnivaju se na Android 17 platformi i predstavljaju početak šireg ciklusa promena. Fokus industrije jasno se pomera ka dubljoj integraciji sistemskih funkcija i modernijem korisničkom iskustvu.

Prema informacijama iz industrije, novi pravac razvoja kombinuje veštačku inteligenciju i redizajn interfejsa. AI funkcije više nisu ograničene na pojedinačne aplikacije, već se integrišu u osnovne delove sistema. Time se menja način na koji korisnici svakodnevno koriste svoje uređaje.

AI postaje centralni deo Android sistema

Proizvođači Android uređaja žele da veštačka inteligencija postane deo celokupnog sistema, a ne samo dodatna opcija. Očekuje se da će AI funkcije biti prisutne u gotovo svim aspektima korišćenja telefona. To uključuje sistemske procese, aplikacije i korisničke interakcije.

Cilj ovakvog pristupa je da se unapredi efikasnost i intuitivnost uređaja. Umesto odvojenih alata, AI bi trebalo da funkcioniše kao osnovna komponenta sistema. Time se Android platforma približava konceptu pametnijeg i povezanijeg korisničkog okruženja.

Novi dizajn interfejsa inspirisan Apple-om

Pored AI razvoja, drugi ključni pravac odnosi se na vizuelni identitet sistema. Očekuje se da će mnogi proizvođači usvojiti dizajnerski stil inspirisan Apple Liquid Glass interfejsom iz iOS 26 sistema. Ovaj trend već izaziva pažnju u industriji mobilnih tehnologija.

Liquid Glass pristup se zasniva na prozirnosti, refleksijama i efektima svetla koji daju osećaj dubine. Umesto klasičnih ravnih elemenata, interfejs postaje slojevitiji i vizuelno dinamičniji. Takav dizajn stvara utisak modernijeg i fluidnijeg sistema.

Promene u animacijama i sistemskom iskustvu

Novi dizajnerski pravac ne odnosi se samo na izgled ikonica ili menija. Očekuje se da će čitav sistem dobiti unapređene animacije i glađe prelaze između aplikacija. Time se postiže prirodniji osećaj korišćenja uređaja.

Efekti poput otvaranja aplikacija i povratka na početni ekran biće dodatno optimizovani. Cilj je da interakcija deluje stabilnije i vizuelno bogatije. Ovakve promene trebalo bi da doprinesu konzistentnijem korisničkom iskustvu.

Približavnje zajedničkom dizajnerskom smeru

Posle perioda različitih eksperimenata, Android proizvođači ponovo pokazuju slične dizajnerske trendove. To bi moglo dovesti do većeg vizuelnog usklađivanja među brendovima. Interfejsi bi postali sličniji u pogledu strukture i animacija.

Ovaj povratak zajedničkom pravcu dolazi uz širenje AI funkcija u sistemima. Kombinacija veštačke inteligencije i novog dizajna menja osnovno korisničko iskustvo. Posebno se očekuju promene kod premijum uređaja.

Flagship modeli prvi donose novi Android izgled

Najveće promene biće najpre vidljive na vodećim modelima pametnih telefona. Ovi uređaji će prvi dobiti nove verzije sistema i AI funkcije. Time će se pokazati pravi domet novih dizajnerskih i tehnoloških pravaca.

Očekuje se da će korisnici tada videti koliko je novi interfejs sličan Liquid Glass konceptu. Takođe će se procenjivati njegova praktičnost u svakodnevnoj upotrebi. Sledeća generacija Android uređaja mogla bi doneti značajno osveženje korisničkog iskustva.