Kompanija Xiaomi danas je predstavila najnovije dodatke svojoj T seriji pametnih telefona, koja obuhvata modele Xiaomi 17T i Xiaomi 17T Pro. Kombinujući naprednu Leica 5x telefoto kameru i ekran koji štiti vid sa baterijom izuzetno velikog kapaciteta, serija Xiaomi 17T dolazi kao flegšip uređaj za kreiranje vizuelnog sadržaja, upakovan u sofisticiran dizajn. Uvodeći po prvi put dve veličine u T seriju, ova linija je kreirana da modernim korisnicima pruži izuzetno iskustvo. Pored tehnoloških inovacija, Xiaomi je povodom lansiranja ove serije za sve kupce obezbedio i izuzetne pogodnosti. Tokom promotivnog perioda koji traje od 29. maja do 28. juna ili do isteka zaliha, svi koji se odluče za kupovinu novih modela dobijaju vredne poklone kroz veoma jednostavan proces.

Ukoliko se odlučite za premijum model Xiaomi 17T Pro, koji je dostupan u konfiguraciji od 512 GB po ceni od 114.999 RSD, nakon registracije na sajtu prijava.xiaomiserbia.com možete sami da odaberete svoj poklon između dve sjajne opcije – pametnog televizora Xiaomi TV A 43 2026 ili robot usisivača Xiaomi Robot Vacuum S40. Sa druge strane, ukoliko se opredelite za model Xiaomi 17T, koji dolazi po ceni od 82.999 RSD za verziju od 256 GB, odnosno 94.999 RSD za model sa 512 GB interne memorije, na poklon dobijate sjajnog asistenta za čišćenje doma – robot usisivač Xiaomi Robot Vacuum S40.

Pretvorite trenutke u žive priče uz The Telephoto Master i Leica Live Moment

Kombinujući Leica optiku sa najsavremenijom Xiaomi tehnologijom obrade slike, Xiaomi 17T serija donosi sistem trostruke kamere koji predvodi glavna kamera od 50 MP, projektovana za snimanje kristalno jasnih fotografija. Model Xiaomi 17T Pro opremljen je izuzetno velikim senzorom od 1/1,31 inča, dok Xiaomi 17T poseduje senzor od 1/1,55 inča. Oba modela kombinuju Leica UltraPure optički dizajn sa hibridnom Leica Summilux strukturom sočiva (1G + 6P), koja je prepoznatljiva po reprodukciji finih detalja uz izuzetnu oštrinu. Veliki otvor blende na celoj seriji obezbeđuje superioran dinamički opseg i prelepo renderovanu dubinu polja, odnosno, bokeh efekat. Po prvi put, serija Xiaomi 17T donosi Leica 5x telefoto kameru na oba modela u okviru T serije, redefinišući svestranost čitave linije. Kamera isporučuje fotografije rezolucije 50 MP sa optičkom stabilizacijom slike (OIS) i izuzetnim opsegom – od najsitnijih detalja zabeleženih putem makro fotografije sa udaljenosti od 30 cm, pa sve do 10x zumiranja optičkog kvaliteta i do 120x AI Ultra zuma. Ovo omogućava nesmetano fotografisanje i snimanje bliskih i udaljenih subjekata, pružajući kreativcima veliku fleksibilnost među žižnim daljinama. Pored fotografije, telefoto sistem unapređuje i video-snimanje, naročito na modelu Xiaomi 17T Pro, koji uvodi prvo bioskopsko snimanje u 4K rezoluciji pri 60 fps na Xiaomi pametnim telefonima, pružajući prirodni zamućeni efekat pozadine za imerzivnije vizuelno iskustvo. Specijalizovani režimi, kao što je Stage, dodatno poboljšavaju performanse u uslovima složenog osvetljenja za fotografije i video-zapise, obezbeđujući da koncerti, nastupi i druge scene budu zabeleženi sa maksimalnom jasnoćom. Pomerajući granice tradicionalne statične fotografije, Xiaomi 17T serija uvodi funkciju Leica Live Moment, koja ne beleži samo ključni trenutak, već i pokret i emociju koji su mu prethodili. Leica Live Moment čuva pokrete i prolazne ekspresije lica, dodajući veću dubinu i kontekst svakodnevnim scenama. Podržana na svim žižnim daljinama zadnje kamere, ova funkcija donosi dinamične vizuelne zapise prožete prepoznatljivom Leica estetikom, osiguravajući dosledan vizuelni stil iz svih perspektiva. Rezultat je ekspresivnije i nijansiranije pripovedanje koje prevazilazi jedan kadar, hvatajući emociju i narativ u svakom snimku.

Funkcija Leica Live Portrait proširuje ove mogućnosti na portretni režim rada, dodajući prirodan bokeh efekat koji naglašava odvajanje subjekta od pozadine, dok istovremeno zadržava fluidnost pokreta. Ekskluzivni, novodizajnirani Leica vodeni žigovi dostupni su za snimke napravljene funkcijom Leica Live Moment, a više trenutaka se može kombinovati u kolaže pogodne za deljenje na društvenim mrežama. Funkcija Live cinematography, ekskluzivna za Xiaomi 17T Pro, donosi dodatne kreativne opcije uz Ultra-HD Live Moment u 4K rezoluciji, kao i glatke efekte zumiranja putem režima Freestyle ili Portrait Live kinematografije.¹

Flegšip iskustvo ekrana: balans vizuelne izvrsnosti i pametne zaštite vida

Xiaomi 17T serija stavlja potrebe korisnika u prvi plan, integrišući naprednu tehnologiju za zaštitu očiju u svoje ekrane kroz premijerno predstavljanje sistema Xiaomi Vision Care.² Vođen medicinskim istraživanjima i preciznim inženjeringom, ovaj ekran se automatski prilagođava svetlosnim uslovima okruženja i efikasno upravlja plavom svetlošću, treperenjem i zamućenjem usled pokreta, kako bi osigurao celodnevnu udobnost tokom korišćenja. Zahvaljujući ovim inovacijama, serija Xiaomi 17T je prva koja je dobila četvorostruki sertifikat kompanije TÜV Rheinland za zaštitu očiju, kao i prvi Xiaomi uređaj sa sertifikatom TÜV Rheinland Intelligent Eye Care. U srcu ovog izuzetnog vizuelnog iskustva nalazi se 1.5K AMOLED ekran sa vršnim osvetljenjem od 3500 nita, koji pruža jasan kvalitet slike i visoku preciznost boja čak i na direktnoj, jakoj sunčevoj svetlosti. Xiaomi 17T Pro ide korak dalje, unapređujući gledanje u ultra-mračnim noćnim uslovima sa minimalnim osvetljenjem od 1 nita na nivou hardvera. Prikaz sadržaja nije samo kristalno jasan, već i izuzetno gladak zahvaljujući visokoj brzini osvežavanja koja se nudi u celoj seriji – do 144 Hz na Pro varijanti,³ i 120 Hz na osnovnoj verziji. Ekran je okružen ultra-tankim ivicama koje stvaraju doživljaj potpunog stapanja sa sadržajem, usmeravajući pažnju na sam prikaz. Važno je istaći da Xiaomi 17T Pro to postiže uz pomoć inovativnog LIPO rešenja za pakovanje komponenti, što rezultira simetričnim ivicama od 1,29 mm na sve četiri strane.⁵ Sa druge strane, Xiaomi 17T dolazi u kompaktnijoj formi sa aerodinamičnim i laganim dizajnom, optimizovanim za lako rukovanje jednom rukom, što je idealno za korisnike koji cene prenosivost i praktičnost. Ovaj ekran dodatno naglašava serija završnih obrada koje spajaju vanvremenski dizajn sa modernim stilom, zahvaljujući najnovijim tehnologijama i izradi. Xiaomi 17T Pro dostupan je u sofisticiranoj plavoj (Deep Blue), elegantnoj ljubičastoj (Deep Violet) ili klasičnoj crnoj boji (Black).⁴ U međuvremenu, Xiaomi 17T je dostupan u tri ekspresivne boje, uključujući eteričnu ljubičastu (Violet), nežno plavu (Blue) ili klasičnu crnu (Black).⁴ Prefinjena brušena završna obrada koja se proteže duž ivica pruža uredan i moderan izgled, dok manji, spušteni modul kamere doprinosi elegantnoj silueti. Mikro-zakrivljene ivice obezbeđuju prirodan i udoban osećaj prilikom držanja u ruci.

Snaga i performanse bez kompromisa Ove napredne kamere i vizuelna iskustva na Xiaomi 17T seriji omogućene su zahvaljujući moćnim performansama koje pokreću čitavu liniju. Oba modela uvode silicijum-karbonsku tehnologiju baterija sledeće generacije, postižući veću gustinu energije uz očuvanje dugoročnih performansi.

Baterija modela Xiaomi 17T Pro kapaciteta 7000 mAh⁶ najveća je baterija na jednom Xiaomi pametnom telefonu na međunarodnim tržištima,⁷ sa povećanjem kapaciteta od 27% u odnosu na prethodnu generaciju.⁵ Ona pruža u proseku 1,88 dana korišćenja za tipične korisnike, kao i celodnevnu snagu čak i za najzahtevnije korisnike.⁸ Podržano je i žičano punjenje od 100W HyperCharge, kao i bežično punjenje od 50W HyperCharge za brzo dopunjavanje kada god je to potrebno.⁹ Sa druge strane, uprkos kompaktnijem dizajnu, Xiaomi 17T je opremljen baterijom od 6500 mAh⁶, što je za 18% veći kapacitet u odnosu na prethodnu generaciju.⁵ Uparivanjem sa tehnologijom HyperCharge od 67W¹⁰, korisnici imaju obezbeđenu autonomiju tokom celog dana. Oba modela, Xiaomi 17T Pro i Xiaomi 17T, kompatibilna su sa punjačima trećih strana zahvaljujući podršci za PPS standarde od 100W⁹, odnosno 50W¹⁰. Maksimalnu efikasnost baterije omogućavaju dva visoko optimizovana čipseta, dizajnirana za dugotrajne visoke performanse. Xiaomi 17T Pro pokreće MediaTek Dimensity 9500, izrađen u 3nm procesu, dok Xiaomi 17T poseduje MediaTek Dimensity 8500-Ultra na 4nm arhitekturi. Oba čipseta donose značajna unapređenja u pogledu performansi procesora (CPU), grafičkog čipa (GPU) i veštačke inteligencije (AI), omogućavajući brz odziv tokom zahtevnog multitaskinga i igranja igara sledeće generacije. Kako bi se održao ovaj vrhunski nivo performansi, sistem Xiaomi 3D IceLoop obezbeđuje napredno upravljanje toplotom kroz efikasno odvajanje pare i tečnosti. Brzim odvođenjem toplote od glavnog čipseta, ovaj sistem poboljšava stabilnost uređaja i osigurava da telefon ostane prijatan za držanje, čak i pod teškim opterećenjima. Xiaomi 17T i Xiaomi 17T Pro donose sveobuhvatna unapređenja u svim segmentima, uključujući poboljšani sistem kamera sa inovativnom funkcijom Leica Live Moment i visoko svestranim telefoto objektivom, povećan kapacitet baterije i mnoge druge funkcije, podižući Xiaomi T seriju na potpuno novi nivo.

Napomene

¹ Ova funkcija će biti dostupna putem ažuriranja softvera (OTA), počevši od 28. maja 2026. godine. ² Ovaj proizvod nije medicinski uređaj. Njegove funkcije nisu predviđene za medicinsku upotrebu i nisu namenjene za predviđanje, dijagnostikovanje, sprečavanje ili lečenje bilo koje bolesti. ³ Ekran podržava maksimalnu brzinu osvežavanja od 144 Hz. Brzina osvežavanja ekrana može se neznatno razlikovati u zavisnosti od interfejsa aplikacije i kvaliteta slike u igrama. Merodavno je stvarno korisničko iskustvo.

⁴ Dostupnost boja može varirati u zavisnosti od tržišta. ⁵ Podaci su dobijeni testiranjem u internim laboratorijama kompanije Xiaomi; stvarni rezultati mogu varirati. ⁶ Odnosi se na tipičnu vrednost kapaciteta baterije pametnog telefona. ⁷ Važi za period do maja 2026. godsine.

⁸ Podaci su zasnovani na rezultatima testiranja u internim laboratorijama kompanije Xiaomi, merenim u simuliranom scenariju sveobuhvatnog trajanja baterije koji odražava intenzivnu svakodnevnu upotrebu (uključujući tipične aktivnosti na pametnom telefonu kao što su korišćenje početnog ekrana, pozivi, reprodukcija muzike, igranje igara, društvene mreže, e-pošta, mape, strimovanje video-sadržaja, korišćenje kamere, pretraživača, režim mirovanja itd.). Stvarni rezultati mogu varirati usled razlika u okruženju za testiranje, verziji softvera, mrežnim uslovima i individualnim obrascima korišćenja. ⁹ Molimo vas da se konsultujete sa lokalnim prodavcem o dostupnosti strujnih adaptera u pakovanju. Podržava punjenje do 100W sa adapterima kompatibilnim sa PPS standardom. Stvarne performanse mogu varirati. Bežični punjač se prodaje odvojeno. ¹⁰ Molimo vas da se konsultujete sa lokalnim prodavcem o dostupnosti strujnih adaptera u pakovanju. Podržava punjenje do 50W sa adapterima kompatibilnim sa PPS standardom. Stvarne performanse mogu varirati. O kompaniji

Kompanija Xiaomi osnovana je u aprilu 2010. godine, a uvrštena u glavni odbor Hongkonške berze 9. jula 2018. Xiaomi je kompanija koja proizvodi pametne telefone i uređaje povezane na IoT platformu. Uz viziju koja glasi „Sprijateljite se sa korisnicima i budite najbolja kompanija u srcima korisnika“, Xiaomi neprestano teži inovacijama, visokokvalitetnom korisničkom iskustvu i operativnoj efikasnosti. Kompanija neumorno gradi fantastičan portfolio proizvoda po pristupačnim cenama, kako bi svako na svetu mogao da uživa u boljem životu uz koršćenje inovativne tehnologije. Xiaomi je jedna od vodećih svetskih kompanija za pametne telefone. U decembru 2025, MAU je dostigao približno 754.1 miliona širom sveta. Kompanija je takođe uspostavila vodeću potrošačku AIoT (AI+IoT) platformu na svetu, sa 1,079.2 miliona povezanih pametnih uređaja do 31. decembra 2025. godine, izuzev pametnih telefona, tableta i laptopova. U oktobru 2023. godine, Xiaomi je unapredio svoju korporativnu strategiju pod nazivom “Human × Car × Home”, spajajući lične uređaje, pametne kućne aparate i automobile. Xiaomi se uvek fokusira na ljude i posvećen je pružanju sveobuhvatnog, bolje povezanog iskustva. Xiaomi proizvodi su prisutni u više od 100 zemalja i regiona širom sveta. U avgustu 2024. godine, Xiaomi je po sedmi put zaredom uvršten na listu Fortune Global 500. Xiaomi je deo indeksa Hang Seng, indeksa Hang Seng China Enterprises, indeksa Hang Seng TECH i indeksa Hang Seng China 50.