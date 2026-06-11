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Lepe vesti za sve ljubitelje Xiaomi uređaja! Tokom promotivnog perioda imaš priliku da kupiš jedan od modela iz nove Xiaomi 17T serije i uz njega dobiješ vredan poklon koji će ti svakodnevicu učiniti još jednostavnijom i pametnijom.

Xiaomi 17T i Xiaomi 17T Pro donose snažne performanse, moderan dizajn i napredne funkcije koje omogućavaju vrhunsko iskustvo u radu, zabavi i fotografiji. Bilo da koristiš telefon za posao, sadržaj ili svakodnevnu komunikaciju, ova serija pruža brzinu i pouzdanost na visokom nivou.

Kupovinom uređaja iz Xiaomi 17T serije očekuju te sledeći pokloni: • Uz Xiaomi 17T – Xiaomi Robot Vacuum S40



• Uz Xiaomi 17T Pro – mogućnost izbora jednog od poklona:

Xiaomi TV A 43 2026,

Xiaomi Robot Vacuum S40.

Šta treba da znaš?