Uz Xiaomi 17T seriju čekaju te vredni pokloni
Lepe vesti za sve ljubitelje Xiaomi uređaja! Tokom promotivnog perioda imaš priliku da kupiš jedan od modela iz nove Xiaomi 17T serije i uz njega dobiješ vredan poklon koji će ti svakodnevicu učiniti još jednostavnijom i pametnijom.
Xiaomi 17T i Xiaomi 17T Pro donose snažne performanse, moderan dizajn i napredne funkcije koje omogućavaju vrhunsko iskustvo u radu, zabavi i fotografiji. Bilo da koristiš telefon za posao, sadržaj ili svakodnevnu komunikaciju, ova serija pruža brzinu i pouzdanost na visokom nivou.
Kupovinom uređaja iz Xiaomi 17T serije očekuju te sledeći pokloni:
- • Uz Xiaomi 17T – Xiaomi Robot Vacuum S40
• Uz Xiaomi 17T Pro – mogućnost izbora jednog od poklona:
Xiaomi TV A 43 2026,
Xiaomi Robot Vacuum S40.
Šta treba da znaš?
Za ostvarivanje prava na poklon potrebno je da nakon kupovine izvršiš registraciju uređaja putem sajta prijava.xiaomiserbia.com, najkasnije do 05. jula, u skladu sa Pravilima promocije.
Iskoristi priliku da uz novi Xiaomi 17T ili 17T Pro dobiješ dodatnu vrednost i učiniš svoju svakodnevicu još praktičnijom i pametnijom.
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