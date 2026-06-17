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Umesto sale za konferencije i projektora, Xiaomi je za predstavljanje nove 17T serije odabrao Brush Event Studio - prostor u srcu Beograda, u blizini Hrama Svetog Save, gde UV svetlo, neon boje i muzika zamenjuju klasičan ambijent. Gosti, novinari i medijski predstavnici, umesto pasivnog slušanja, uzeli su četkice u ruke i postali deo događaja, dok su kroz kreativno iskustvo upoznavali dva nova uređaja koji na različite načine donose flagship iskustvo na tržište.

Xiaomi 17T i Xiaomi 17T Pro dele isti DNK - vrhunska kamera, snažne performanse i dizajn koji ne pravi kompromise. Razlika je u tome koliko daleko želiš da ideš: 17T donosi kompletno flagship iskustvo u pristupačnijem pakovanju, dok Pro verzija podize lestvicu za one kojima „odlično" nije dovoljno i koji od svog telefona traže apsolutni maksimum, u gejmingu, editovanju ili fotografiji. Trenutak koji ne stoji mirno: Leica Live Moments menja način na koji pamtimo

Iako je događaj predstavio niz naprednih fotografskih mogućnosti, Leica Live Moments izdvojila se kao funkcija koja je izazvala najveće interesovanje prisutnih. Upravo ova funkcija fotografiji vraća ono što joj statičan format oduzima, odnosno pokret, atmosferu, život ambijenta. Prostor gde UV svetlost treperi po zidovima, neon boje se razlivaju platnom i svaki kadar izgleda drugačije nego sekund pre, bio je prava scena da Leica Live Moments demonstrira svoju svrhu. Fotografija prestaje da bude zamrznuti trenutak i postaje nešto između slike i sećanja. Rezultat su dinamični kadrovi u 2K rezoluciji koji spajaju pokret, emociju i Leica vizuelnu estetiku. Funkcija je dostupna na svim žižnim daljinama zadnjeg kamera sistema, a u Portrait modu dolazi kao Leica Live Portrait, koji dodaje prirodni bokeh efekat i naglašava subjekat uz zadržavanje prirodnog pokreta. Više Live Moment kadrova može se kombinovati u kolaž i direktno deliti na društvenim mrežama.

Foto: Promo

Leica teleobjektiv: Zum koji ne prašta kompromise

Pored Live Moments, kamera Xiaomi 17T serije donosi i Leica 5x teleobjektiv koji prvi put dolazi u ovaj cenovni segment. Periskopska konstrukcija objektiva obezbeđuje do 10x optički zum bez gubitka kvaliteta, dok AI-potpomognuti Ultra Zoom seže do 100x. Sensor Light Fusion 950 sa dinamičkim opsegom od 13.5EV drži se podjednako čvrsto pred slabim osvetljenjem, jakim kontrastom i pozadinskim svetlom, uz hibridni sistem sočiva koji minimizuje refleksije i ostavlja malo prostora za izgovore.

Foto: Promo

Baterija koja traje duže od tvojih planova Xiaomi 17T dolazi sa baterijom od 6.500mAh i 67W HyperCharge punjenjem, dok 17T Pro poseduje 7.000mAh silicon-carbon bateriju sa 100W žičnim i 50W bežičnim punjenjem.

U praksi, to znači da 17T Pro izdržava do 9,5 sati kontinuiranog snimanja videa na jednom punjenju, što u kontekstu telefona čija je kamera centralna priča, nije nevažan podatak.

1/11 Vidi galeriju Sve boje trenutaka koje žive kroz novu Xiaomi 17T seriju Foto: Promo

Prostor koji je odabran s razlogom Brush Event Studio počiva na ideji da kreativnost nije rezervisana za odabrane, odnosno da svako može da stvara kada se oseća slobodno i bez pritiska. Pristup kompanije Xiaomi u realizaciji ove serije ide sličnim putem - vrhunska tehnologija oblikovana tako da ne zahteva ekspertizu da bi dala rezultate. Susret te dve filozofije u jednoj prostoriji te večeri nije bio slučajan.