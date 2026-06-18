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Na test nam je stigao Xiaomi 17T, najnoviji predstavnik serije koja godinama odlično pliva u vodama "ubice flagshipa". To su oni uređaji koji svesno žrtvuju poneki detalj kako bi po osetno nižoj ceni ponudili premijum iskustvo. Ove godine, ta priča dobija prilično zanimljiv obrt, jer standardni Xiaomi 17T ne dolazi samo kao osveženje, već donosi potpuno novu strategiju.

Za početak, Xiaomi je odlučio da regularni model ove godine spusti u nešto kompaktnije gabarite i opremi ga manjim ekranom u odnosu na Pro verziju, što će obradovati sve koji su umorni od ogromnih uređaja.

Foto: Ilija Baošić

Ono što je još važnije - manje dimenzije nisu donele skromnije specifikacije kamera. Naprotiv, telefon je dobio ozbiljnu periskopsku telefoto kameru sa 5x optičkim zumom, identičnu onoj na skupljem Pro modelu i razvijenu u saradnji sa kompanijom Leica.

Kada se tome dodaju moćan MediaTek procesor nove generacije i masivna silicijum-ugljenična baterija, regularni 17T na papiru ostavlja utisak odlično izbalansiranog uređaja. Ostaje samo pitanje kako je Xiaomi uspeo da sve to uklopi.

Foto: Ilija Baošić

Poznat dizajn, ali novi pravac

Xiaomi 17T donosi prepoznatljiv vizuelni identitet koji se nadograđuje na prošlogodišnji model 15T. Zaobljeni uglovi, potpuno ravne ivice i četvrtasti modulom kamere - telefon igra na kartu proverene i simetrične estetike. Međutim, regularni model je ove godine osetno manji od Pro verzije, što do sada nije bio slučaj.

Sa ekranom dijagonale 6,59 inča uređaj donosi kompaktniji i prijatniji osećaj u ruci u odnosu na gabaritnu Pro verziju, što će se bez sumnje dopasti svima koji ne žele ogroman telefon u džepu.

Na našem testu se našla atraktivna Blue verzija. Zahvaljujući specifičnoj, matiranoj završnoj obradi, ona ne pravi samo odsjaj koji daje dozu skupocenog šarma, već je prilično otporna na otiske prstiju. Drugim rečima, telefon nećete morati da redovno brišete ukoliko odlučite da ga nosite bez maske.

Foto: Ilija Baošić

T serija se tradicionalno trudi da pruži što bolje specifikacije za uloženi novac, ali uz neke kompromise. Jedan od tih kompromisa vidljiv je izboru materijala. Dok su prednja strana i poleđina zaštićene izdržljivim Gorilla Glass 7i staklom, ram telefona je izrađen od plastike. Srećom, pod prstima je to teško primetiti. Konstrukcija je izuzetno čvrsta, nema nikakvog ugibanja ili krckanja pod pritiskom, a plastika je zapravo pomogla da se ukupna težina zadrži na umerenih 200 grama.

Ono što je nas impresioniralo je profil kućišta debljine 8,2 milimetra, pogotovo zbog činjenice da se unutar kućišta krije masivna baterija - ali o tom nešto kasnije.

Četvrtasti modul kamere sa diskretnim Leica natpisom nije previše ispupčen. Zbog takvog dizajna, telefon je prilično stabilan kada se spustite na sto i neće se preterano klatiti dok se kucaju poruke.

Na prednjoj strani nas je dočekao ravan ekran sa izuzetno tankim okvirima, dok su svi senzori uspešno skriveni ispod samog panela. Optički čitač otiska prsta je ugrađen ispod ekrana i radi besprekorno brzo i precizno. Postavljen je niže nego što bismo voleli, tik iznad donje ivice, pa zahteva malo više akrobacije palcem prilikom prirodnog hvata telefona.

Raspored fizičkih tastera je maksimalno sveden. Svi se nalaze na desnoj strani, dok je levi bok potpuno prazan. Na samom dnu se nalaze USB-C port, otvori glavnog zvučnika, mikrofon i fioka za dve nano-SIM kartice, mada je tu i puna podrška za eSIM.

Foto: Ilija Baošić

Na gornjoj ivici nismo pronašli otvore drugog zvučnika. Hibridni stereo sistem se oslanja na pojačanu slušalicu iznad ekrana koja i dalje daje prilično glasan i čist zvuk. Zanimljiv detalj je i to što je prepoznatljivi infracrveni port sklonjen sa vrha rama i sada se nalazi diskretno pozicioniran unutar samog ostrva sa kamerama.

Nivo zaštite potvrđen je zvaničnim IP68 sertifikatom. Telefon je imun na prašinu i nepredviđene pljuskove, a zvanične specifikacije garantuju da može da izdrži čak i potpuno potapanje u slatku vodu do dubine od tri metra na pola sata.

Kompaktnije dimenzije, kompaktniji ekran

Na prvi pogled, ekran Xiaomi 17T telefona svojim kvalitetom ne odstupa od najskupljih modela na tržištu. Nešto kompaktniji AMOLED panel dijagonale 6,59 inča donosi rezoluciju od 1268 x 2756 piksela, što pruža izuzetno oštru sliku i gustinu od 460 ppi.

Displej donosi bogatu 12-bitnu dubinu boja sa podrškom za preko 68 milijardi nijansi, pa je gledanje Dolby Vision i HDR10+ sadržaja pravi užitak. Boje u praksi izgledaju izuzetno prirodno i nemaju onu preteranu zasićenost kao kod nekih drugih modela.

Polje na kojem se ekran Xiaomi 17T telefona posebno ističe jeste nivo osvetljenosti - proizvođač obećava 3.500 nita u piku pod HDR-om. Tokom testa, automatski režim je odlično prilagođavao osvetljenost uslovima, pa smo čak i na najjačem suncu mogli vrlo jasno da vidimo sadržaj koji se prikazivao na ekranu.

Panel se osvežava brzinom do maksimalnih 120 Hz. Međutim, ovde smo naišli na drugi kompromis ovog telefona. Ekran koristi LTPS, a ne LTPO tehnologiju. Drugim rečima, osvežavanje se ne menja dinamički, već se drži fiksnih stopa od 30, 60, 90 i 120 Hz, u zavisnosti od aplikacije i scenarija upotrebe.

Srećom, Xiaomi nije zaboravio na one sa osetljivim vidom, već je spremio ozbiljan paket zaštite pod nazivom Vision Care.

Ekran se ponosi sa čak četiri TÜV Rheinland sertifikata, ali ono najvažnije u praksi jeste visokofrekventno PWM zatamnjivanje od 3.840 Hz. Ono gotovo potpuno eliminiše treperenje ekrana pri slabijem osvetljenju, odnosno zamor očiju i glavobolje kod određenog dela populacije.

Foto: Ilija Baošić

Dovoljno snage za sve

Kada su u pitanju performanse, Xiaomi 17T donosi drugačiju strategiju u odnosu na skuplji Pro model. Umesto najjačeg flagship čipa, u srcu ovog modela kuca MediaTek Dimensity 8500 Ultra - nešto slabije, ali i dalje izuzetno sposobno rešenje, izrađeno na efikasnom 4 nm proizvodnom procesu.

Ono što odmah možemo reći jeste da se u svakodnevnom radu ne oseća manjak flagship snage. Iskustvo je izuzetno fluidno, aplikacije se otvaraju trenutno i telefon sa lakoćom obavlja sve uobičajene zadatke. Uređaj koji smo testirali je na raspolaganju imao 12 GB RAM-a i 512 GB UFS 4.1 interne memorije, mada postoji verzija i sa 256 GB.

Na polju gejminga, grafički intenzivni naslovi rade sasvim korektno i stabilno. Tokom našeg testiranja, telefon je bez problema pokretao popularne i zahtevne igre, ali smo u nekim naslovima bili primorani da "olabavimo" podešavanja.

Ono što nas je posebno impresioniralo jeste termalni menadžment. Zahvaljujući 3D Ice Loop rashladnom sistemu, telefon je odlično odvodio toplotu, a performanse su, čak i pod dugotrajnim opterećenjem, ostajale stabilne.

Softversku stranu predvodi najnoviji HyperOS 3, izgrađen na temeljima Androida 16. Interfejs donosi vizuelno čisto i prilično moderno iskustvo na koje se lako navikavaju i korisnici koji dolaze sa drugih sistema. Veliki plus je i obećana softverska podrška koja donosi pet godina velikih ažuriranja Android sistema i šest godina bezbednosnih zakrpa, što ovom telefonu garantuje dugovečnost.

Najzanimljiviji vizuelni dodatak u interfejsu je svakako "Super Island". U pitanju je Xiaomijeva interpretacija dinamičnog ostrva na vrhu ekrana, koja vizuelno veoma atraktivno prati pozadinske aktivnosti poput tajmera, muzike ili dolaznih poziva.

Foto: Ilija Baošić

Unapređeni Leica sistem kamera

Xiaomi 17T donosi značajan iskorak na polju kamera. Umesto skromnijih rešenja na koja smo navikli kod osnovnih modela, ovaj telefon poseduje identičnu periskopsku kameru kao i Pro verzija - iako je glavni modul malo manji.

Glavna kamera koristi Light Fusion 800 senzor od 50 MP sa optičkom stabilizacijom (OIS) i f/1.7 otvorom blende. Iako je na papiru stepenicu ispod Pro modela po kvalitetu, fotografije snimljene po danu su i dalje izuzetno oštre, bogate kontrastom i detaljima.

Naravno, zvezda ovog sistema je pomenuta 5x periskopska kamera sa senzorom rezolucije 50 MP i optičkom stabilizacijom. Ovaj senzor isporučuje odlične rezultate i donosi ozbiljnu prednost u odnosu na konkurenciju u ovoj klasi. Zumirane fotografije na 5x, pa čak i na hibridnih 10x, prosto briljiraju po pitanju oštrine i detalja.

Portreti su priča za sebe - zahvaljujući prirodnom zamućenju pozadine i preciznom odvajanju subjekta, izgledaju kao da su uslikani profesionalnim fotoaparatom.

Foto: Ilija Baošić

Ova dva senzora se odlično snalaze i kada padne mrak. Noćni snimci zadržavaju vrlo dobru teksturu i minimalan nivo digitalnog šuma, a automatika radi sjajan posao u kontroli ulične rasvete i svetlosnih izvora. Primeti se da telefon u mraku voli softverski da izgladi detalje kako bi neutralisao šum, zbog čega su senke ponekad mrvicu tamnije nego što bismo voleli.

Sa druge strane, ultraširokougaona kamera od 12 MP ostaje najskromnija karika ovog sistema. Tokom dana je sasvim korektna za hvatanje širih kadrova, sa dobrom konzistentnošću boja u odnosu na glavni senzor. Međutim, nedostatak autofokusa i manji senzor uzimaju svoj danak čim padne mrak, pa su noćni snimci primetno mekši i sa manje detalja.

Kao sjajan softverski dodatak ističe se Leica Live Moment funkcija, koja snima kratak video zapis tik pre pritiska okidača, pa je i naknadno moguće izvući savršen "frejm".

Foto: Ilija Baošić

Masivna baterija u tankom kućištu

Kao što smo već nagovestili, u tankom kućištu Xiaomi 17T telefona krije se velika silicijum-ugljenična baterija od 6.500 mAh. Iako je za 500 mAh manja od one u Pro verziji, ovo je i dalje značajan kapacitet za telefon ovih dimenzija.

U realnim uslovima, autonomija je prosto fantastična. Tokom našeg testiranja, baterija je bez ikakvih problema obezbeđivala dva puna dana umerenog korišćenja, a ni treći dan nije isključen uz konzervativnu upotrebu. Čak i najintenzivniji dani ispunjeni navigacijom, strimovanjem i kamerama neće uspeti da je isprazne pre odlaska na spavanje.

Kada dođe vreme za utičnicu, na scenu stupa punjenje snagom od 67 W - i upravo je ovo još jedan kompromis, jer skuplji model dolazi sa 100 W HyperCharge podrškom. Nama je bilo potrebno sat vremena da potpuno prazan telefon napunimo do 100%, što je, ruku na srce, i dalje solidno vreme.

Po našem mišljenju, daleko značajniji nedostatak je odsustvo podrške za bežično punjenje.

Foto: Ilija Baošić

Koliko košta Xiaomi 17T u Srbiji

Xiaomi 17T serija donosi jasnu podelu, gde se standardni model nameće kao odlična, povoljnija alternativa za sve koji ne žele da izdvoje previše novca. Telefon je u Srbiji dostupan u tri boje – crnoj, plavoj i ljubičastoj (Violet), a može se kupiti u slobodnoj prodaji i kod mobilnih operatora.

Cene za standardni Xiaomi 17T iznose:

12 GB / 256 GB – 82.999 RSD

12 GB / 512 GB – 94.999 RSD

Poređenja radi, napredniji i veći Xiaomi 17T Pro (12 GB / 512 GB) košta 114.999 RSD.

Za prve kupce obezbeđeni su i vredni pokloni u promotivnom periodu koji traje do 28. juna 2026. godine (ili do isteka zaliha):

Uz kupljeni Xiaomi 17T na poklon se dobija robot usisivač Xiaomi Robot Vacuum S40.

Uz kupljeni Xiaomi 17T Pro, korisnici nakon registracije mogu sami da biraju poklon - pametni televizor Xiaomi TV A 43 2026 ili pomenuti robot usisivač.

1/19 Vidi galeriju Xiaomi 17T na KURIR testu Foto: Ilija Baošić