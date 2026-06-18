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Prema pisanju Wall Street Journala i Reutersa, Kuk je naveo da kompanija više ne može u potpunosti da apsorbuje poskupljenja koja dolaze od dobavljača komponenti.

Situacija na tržištu poluprovodnika postala je napeta zbog ogromne potrošnje AI data centara, koji kupuju velike količine DRAM i NAND memorije, što dodatno podiže cene za celu industriju elektronike. Analitičari upozoravaju da se radi o globalnom problemu, jer ograničeni kapaciteti proizvodnje ne mogu da prate eksploziju potražnje. U takvim uslovima i kompanije sa najvećom pregovaračkom snagom, poput Applea, sve teže održavaju stabilne troškove proizvodnje.

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AI revolucija podiže cene memorije i remeti tržište

Stručnjaci navode da je glavni uzrok poskupljenja upravo nagli rast veštačke inteligencije, koja zahteva ogromne servere i infrastrukturu, a to direktno utiče na dostupnost memorijskih čipova za potrošačku elektroniku. Kako proizvođači preusmeravaju kapacitete ka data centrima, manje komponenti ostaje za pametne telefone, laptopove i tablete, što automatski povećava cenu finalnih uređaja.

Ovaj trend pogađa celu industriju, a ne samo Apple, pa su i drugi proizvođači već počeli da razmatraju korekcije cena svojih uređaja.

iPhone 18 mogao bi biti prvi u novom cenovnom ciklusu

Iako Apple još nije objavio konkretne cene, tržišni analitičari procenjuju da bi naredna generacija iPhone uređaja mogla doneti prvo ozbiljnije poskupljenje nakon više godina stabilnih cena. Pojedine projekcije govore o mogućem povećanju od 200 do 300 dolara kod Pro modela, što bi značajno promenilo cenovnu politiku kompanije.

Apple, međutim, još uvek razmatra različite opcije i nije potvrdio tačan trenutak niti obim potencijalnog poskupljenja jer, očigledno, kompanija pokušava da balansira između očuvanja profita i zadržavanja konkurentnosti na globalnom tržištu.

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Kompanija priznaje da više ne može da apsorbuje troškove

Tim Kuk je naglasio da je Apple godinama pokušavao da zaštiti potrošače od rasta cena komponenti, ali da je trenutni pritisak na tržištu postao prevelik da bi se takva strategija nastavila bez posledica. Iako kompanija i dalje raspolaže ogromnim finansijskim resursima, čak ni Apple ne može dugoročno da neutrališe globalni rast cena memorije i skladišnih komponenti. Zbog toga se sve više govori o mogućem prilagođavanju cena u narednim generacijama proizvoda, a analitičari smatraju da bi prvo mogli biti pogođeni Mac računari i iPad uređaji, a zatim i iPhone modeli.

Šta poskupljenje znači za tržište i korisnike

Potencijalno povećanje cena Apple uređaja moglo bi da utiče na čitavo tržište pametnih telefona, jer Apple često postavlja standarde koje prate i konkurentske kompanije. Ako iPhone značajno poskupi, to bi moglo da promeni kupovne navike korisnika i produži ciklus zamene uređaja.

Istovremeno, dodatni pritisak na industriju mogao bi ubrzati ulaganja u proizvodnju memorijskih čipova i razvoj alternativnih tehnoloških rešenja. U svakom slučaju, stručnjaci ocenjuju da ulazimo u period u kojem će cena hardvera ponovo postati ključna tema tehnološkog tržišta.