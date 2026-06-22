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Korisnici širom sveta svakodnevno žive u strahu da će višesatni boravak na električnoj mreži trajno oštetiti unutrašnje komponente, iako je tehnologija proizvodnje litijum-jonskih baterija dramatično napredovala u poslednjih nekoliko godina.

Savremeni uređaji su opremljeni izuzetno sofisticiranim elektronskim kolima koja automatski prekidaju dotok struje onog trenutka kada kapacitet dostigne svoj maksimum, čime se efikasno sprečava bilo kakav rizik od takozvanog prepunjavanja ili pregrevanja materijala. Zbog toga možete biti potpuno spokojni i bez ikakve griže savesti puniti svog elektronskog ljubimca dok spavate, jer su vodeći svetski inženjeri uložili ogroman trud kako bi ovaj proces učinili maksimalno bezbednim i prilagođenim našem ubrzanom načinu života.

Sa druge strane, stvarna opasnost za životni vek baterije ne dolazi od vremena provedenog na kablu, već od nepopravljivih hemijskih procesa koji se unutar nje odvijaju tokom eksploatacije. Svaka baterija ima tačno ograničen broj ciklusa punjenja i pražnjenja, nakon čega njen maksimalni kapacitet neizbežno počinje da opada bez obzira na to koliko vi pazili. Ono što korisnici najčešće nesvesno rade, a što dokazano ubrzava degradaciju materijala, jeste dopuštanje da se telefon isprazni do samog kraja, odnosno do 0%, što predstavlja ogroman stres za kompletan energetski sistem uređaja.

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Pametni sistemi koji čuvaju vaš telefon

Moderni operativni sistemi poput iOS-a i Androida u sebi kriju napredne algoritme za veštačku inteligenciju koji detaljno analiziraju vaše svakodnevne navike spavanja i buđenja. Kada vaš telefon tokom noći stigne do 80% napunjenosti, ovi pametni sistemi privremeno zaustavljaju dotok električne energije i čekaju pravi trenutak. Tek neposredno pred vaše buđenje, koje telefon unapred predviđa, proces se nastavlja kako bi vas sačekala baterija na ravno 100% napunjenosti, što drastično smanjuje vreme koje telefon provodi pod visokim naponom električne mreže.

Zahvaljujući ovim revolucionarnim softverskim rešenjima, teorija o štetnosti celonoćnog napajanja zvanično je postala zastarela i primenljiva je samo na uređaje stare preko jedne decenije. Stari telefoni nisu imali mogućnost ovakve vrste samoregulacije, pa je kod njih zaista dolazilo do ubrzanog propadanja elektrolita usled konstantnog pritiska struje. Danas je situacija potpuno drugačija, pa slobodno možete ignorisati savete nadri-stručnjaka sa interneta i prepustiti kontrolu automatizovanim fabričkim podešavanjima koja savršeno obavljaju svoj posao dok vi odmarate.

Punjenje Foto: Shutterstock

Skrivena opasnost super-brzih punjača

Iako je tehnologija brzog punjenja donela neverovatnu olakšicu u našu svakodnevicu omogućavajući nam da napunimo bateriju za svega tridesetak minuta, ona sa sobom nosi i određene skrivene rizike. Glavni problem kod ove metode jeste oslobađanje ogromne količine toplote, a visoka temperatura je dokazano najveći i najgori neprijatelj svake litijum-jonske komponente na planeti.

Kada punjač ogromne snage gura energiju u telefon, dolazi do ubrzanog kretanja jona što drastično podiže unutrašnju temperaturu i vremenom može dovesti do razgradnje elektrolita i trajnog smanjenja ukupnog kapaciteta. Naučna istraživanja koja prenosi ugledni tehnološki portal BGR pokazuju da česta upotreba ultra-brzih punjača ipak donosi relativno mali pad kapaciteta, koji iznosi svega oko 1% na godišnjem nivou. To znači da brzina punjenja jeste štetna u teoriji, ali da je u praksi taj gubitak gotovo neprimetan za prosečnog korisnika koji menja telefon na svake dve do tri godine.

Ključ uspeha leži u pametnom kombinovanju, što znači da je idealno telefon puniti sporijim punjačem tokom noći, a brzi punjač koristiti samo u hitnim situacijama tokom dana.

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Smrtne kazne za vašu bateriju

Jedna od najgorih navika koju moderni korisnici imaju jeste ostavljanje telefona ispod jastuka ili debelog ćebeta dok je on priključen na izvor električne energije. Na ovaj način se stvara efekat staklene bašte jer toplota koja se prirodno oslobađa tokom punjenja nema gde da ode, pa se telefon ekstremno pregreva unutar tkanine.

Ovakvo svesno pregrevanje može izazvati trajna mikro-oštećenja na ćelijama baterije, a u ekstremnim slučajevima može dovesti i do opasnog nadimanja baterije ili čak do izazivanja požara u spavaćoj sobi.

Druga podjednako katastrofalna greška jeste potpuno pražnjenje uređaja do tačke kada se on sam ugasi usled nedostatka električne energije. Litijum-jonske baterije prosto obožavaju konstantan protok energije i nalaze se pod minimalnim naponom kada su delimično napunjene, dok im ekstremne vrednosti od 0% nanose strukturnu štetu. Ako redovno dopuštate da vam se telefon ugasi sam od sebe, vi zapravo svesno skraćujete radni vek svog uređaja za čak nekoliko meseci ili godina u odnosu na fabričke specifikacije.