Surova lekcija iz Mosove skale tvrdoće

Zamka u koju upadaju korisnici

Mnogi korisnici koji kupe premium modele telefona sa zvučnim sertifikatima zaštite odlučuju da uređaj nose potpuno "golišav", ubeđeni da su bezbedni od spoljnih uticaja. Ova preduzetnička samouverenost se najčešće završava bolnim otrežnjenjem kada nakon samo nekoliko meseci primete da je ekran prekriven sitnim, matiranim linijama. Zamka leži u tome što prašina ulazi u apsolutno svaku pukotinu našeg veša i tekstila, pa čak i redovno pranje odeće ne može u potpunosti da eliminiše ove mikroskopske minerale iz džepova.Situacija postaje dramatično gora tokom letnjih meseci i sezona godišnjih odmora kada masovno odlazimo na rečne i morske plaže gde je koncentracija kvarcnog peska stopostotna. Dovoljno je da telefon samo jednom spustite na peškir ili stočić na kojem ima par zrna peska, pa da pri ponovnom podizanju napravite nepopravljivu štetu na zadnjem panelu ili ekranu. Popravka ili zamena oštećenog originalnog displeja na modernim uređajima često košta kao polovina novog telefona, što ovaj problem podiže na nivo ozbiljnog finansijskog troška.Spas leži u jeftinim i zaboravljenim navikamaStručnjaci za potrošačku elektroniku naglašavaju da uprkos marketinškim trikovima velikih brendova, kvalitetno dodatno zaštitno staklo ili folija i dalje nemaju adekvatnu alternativu. Primarna uloga ovih pristupačnih dodataka nije samo spasavanje ekrana od katastrofalnog pucanja pri padu, već preuzimanje svih svakodnevnih udaraca mikročestica kvarca na sebe. Investicija od svega nekoliko stotina dinara za novu foliju može vam uštedeti desetine hiljada dinara i sačuvati estetsku vrednost telefona u slučaju da odlučite da ga prodate.Pored same folije, ključ uspeha leži u menjanju nekih naizgled banalnih, ali izuzetno važnih životnih navika koje direktno produžavaju vek vašem digitalnom ljubimcu. Prilikom odlaganja telefona na radni sto u kancelariji ili kod kuće, obavezno proverite da li na površini ima mrvica i nikada ne povlačite uređaj po stolu. Takođe, s vremena na vreme izvrnite džepove svojih pantalona i jakni kako biste iz njih istresli nakupljena tekstilna vlakna i sitnu prašinu koja uništava staklo.