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Stručnjaci za mobilne tehnologije upozoravaju da su glavni krivci za ovaj fenomen automatska, pozadinska podešavanja koja se sama aktiviraju i agresivno troše resurse u trenucima kada se menja geografska lokacija.

Naime, kada krenemo na put, pametni telefon prestaje da radi u svom "stacionarnom" režimu i počinje intenzivnu komunikaciju sa spoljnim svetom kako bi nam obezbedio tačne podatke o kretanju. Ova promena u dinamici rada hardvera i softvera često prolazi neprimećeno kod korisnika, sve dok se na ekranu ne pojavi kritično upozorenje o praznoj bateriji.

U nastavku detaljno analiziramo pet ključnih razloga zašto se to dešava, kao i praktična rešenja koja mogu drastično produžiti trajanje baterije tokom putovanja.

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1. Zamka automatskog osvežavanja lokacije i mrežnih usluga

Glavna opcija koja se aktivira tokom putovanja i koja bukvalno "guta" procente baterije jeste automatsko ažuriranje lokacije i mrežnih usluga. Mobilni operativni sistemi (Android i iOS) dizajnirani su tako da, čim detektuju kretanje kroz različite zone signala ili prelazak u drugi grad, pokrenu niz skrivenih procesa. Telefon u pozadini konstantno osvežava GPS koordinate, proverava dostupne Wi-Fi mreže duž puta i pokušava da prilagodi vremensku zonu i lokalne servise trenutnoj poziciji.

Ova funkcija radi bez ikakvog eksplicitnog obaveštenja na ekranu, pa korisnici imaju utisak da im je uređaj neispravan ili da se baterija prazni sama od sebe. Da stvar bude gora, ova podešavanja se često resetuju i ponovo aktiviraju nakon redovnih ažuriranja operativnog sistema, što znači da opciju morate ručno proveriti pre svakog dužeg polaska na put.

Foto: Shutterstock

2. Konstantna potraga za stabilnim signalom i baznim stanicama

Kada putujemo autoputem ili vozom kroz predele sa promenjivom konfiguracijom terena, telefon se suočava sa stalnim padom i gubitkom mreže. Čim jačina signala opadne, modem unutar telefona automatski podiže svoju radnu snagu na maksimum kako bi održao vezu sa najbližom baznom stanicom ili pronašao novu. Ovaj proces stalnog prebacivanja sa 5G na 4G ili 3G mrežu predstavlja ogroman energetski napor za procesor i mrežne čipove.

Stručnjaci naglašavaju da telefon troši i do nekoliko puta više energije u zonama sa slabim signalom nego tamo gde je mreža stabilna. Ako se na to doda i roming, gde uređaj mora konstantno da pretražuje strane mreže i šalje zahteve za registraciju, baterija može da se isprazni za svega nekoliko sati pasivnog stajanja u džepu ili kaseti automobila.

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3. Ekstremni napori ekrana i GPS-a tokom navigacije

Navigacione aplikacije poput Google Maps-a predstavljaju takozvani "savršeni koktel" za pražnjenje baterije jer istovremeno maksimalno opterećuju tri komponente: ekran, procesor i GPS prijemnik. Da bi bezbedno navodio vozača, telefon mora neprekidno da drži upaljen ekran u punom koloru, i to često na maksimalnom osvetljenju zbog direktne sunčeve svetlosti u automobilu. Konstantno skidanje vizuelnih mapa, rendersanje 3D objekata i učitavanje podataka o saobraćaju u realnom vremenu teraju procesor da radi na gornjoj granici svojih mogućnosti.

Kao odgovor na ovaj problem, u najnovijim ažuriranjima za selektovane uređaje (poput Pixel 10 serije), Google je implementirao novi "Power Saving Mode" unutar same navigacije. Ova opcija prebacuje interfejs na minimalistički, crno-beli prikaz na zaključanom ekranu (Always-On Display), prikazujući samo najvažnije informacije poput sledećeg skretanja i udaljenosti. Testovi pokazuju da ova optimizacija grafike i gašenje teških vizuelnih slojeva može produžiti trajanje baterije za čak četiri sata tokom neprekidne vožnje.

Previše oslanjanja na GPS remeti sposobnost prostornog pamćenja Foto: Shutterstock

4. Agresivna sinhronizacija i rad aplikacija u pozadini

Dok se fokusiramo na put, aplikacije koje smo ostavili uključene nastavljaju svoju agresivnu aktivnost u pozadini. Društvene mreže, aplikacije za vremensku prognozu, striming servisi i turistički vodiči konstantno šalju zahteve za osvežavanje sadržaja (Background App Refresh). Svaki put kada telefon uhvati makar i kratkotrajan stabilan internet signal, ove aplikacije pokušavaju da povuku nove podatke, obaveštenja ili da sinhronizuju fotografije sa cloud servisima.

Ovo ponašanje kreira stotine takozvanih "delimičnih buđenja" (wake locks) sistema, gde procesor ne uspeva da pređe u režim dubokog mirovanja i uštede energije. Korisnici često zaboravljaju da aplikacije koje su korisne kod kuće (poput aktivnih vidžeta na početnom ekranu koji prate lokaciju) na putovanju postaju energetski paraziti koje je potrebno privremeno obuzdati.

5. Praktično rešenje: Kako sačuvati bateriju na putu

Na kraju, zaključujemo da spasavanje baterije tokom putovanja zahteva nekoliko svesnih koraka pre nego što sednete u automobil ili autobus.

Ipak, najefikasniji korak koji rešava veći deo problema jeste preuzimanje oflajn mapa (Offline Maps) preko kućnog ili hotelskog Wi-Fi-ja. Kada unapred sačuvate mapu željene regije, telefon prestaje da troši mobilne podatke za skidanje grafike, čime drastično smanjuje potrošnju baterije i eliminiše rizik od visokih računa u romingu.