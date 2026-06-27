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Glavni razlog za ovaj skriveni trošak leži u samoj tehnologiji prenosa energije. Dok kablovi isporučuju struju direktno u bateriju sa minimalnim otporom, bežični punjači se oslanjaju na fiziku koja sa sobom donosi neizbežne energetske gubitke.

Osnovni razlog zašto bežično punjenje troši više struje jeste način na koji se energija prenosi. Klasično punjenje putem kabla omogućava da električna energija putuje direktno iz utičnice, preko adaptera, pravo u bateriju uređaja. Sa druge strane, bežični sistemi koriste proces koji se zove elektromagnetska indukcija – prenos energije putem magnetnog polja koje se stvara između zavojnice u punjaču i zavojnice unutar samog telefona.

Zbog ovog dodatnog koraka pretvaranja električne energije u magnetno polje, a zatim ponovo u električnu struju unutar telefona, deo energije se neizbežno gubi. Naučna i tehnološka istraživanja (uključujući i poznate testove portala OneZero) pokazuju da pametni telefon za punjenje od 0 do 100 odsto putem kabla potroši oko 15 Wh energije, dok mu je za isto punjenje bežičnim putem potrebno približno 21 Wh. To znači da bežično punjenje troši čak oko 40 odsto više energije za potpuno isti rezultat.

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Toplina kao jasan znak neefikasnosti i uloga MagSafe sistema

Jedan od najočitijih dokaza niže energetske efikasnosti jeste zagrevanje koje osećate kada uzmete telefon sa bežične podloge. Ta toplina zapravo predstavlja energiju koja je "izgubljena u prevodu" – struju koja se pretvorila u toplotnu energiju umesto da završi u bateriji vašeg uređaja. Tokom samog procesa prenosa, bežični sistemi mogu da izgube između 20 i 30 odsto energije, uz dodatne gubitke koji nastaju kada se izmenična struja iz mreže pretvara u jednosmernu.

Čak ni napredniji magnetni sistemi, poput Apple-ovog MagSafe-a, nisu uspeli u potpunosti da reše ovaj problem. Testiranja koje je sproveo iFixit pokazala su da MagSafe beleži nešto bolju efikasnost zahvaljujući savršenom magnetnom poravnanju, ali i dalje troši oko 36 odsto više energije u poređenju sa običnim žičanim kablom. Pored toga, analize pokazuju da loše poravnanje uređaja (ako telefon samo malo sklizne sa centra podloge) ili korišćenje debljih zaštitnih maski drastično povećava razmak između zavojnica, što dodatno srozava efikasnost i stvara još više toplote.

Da li treba izvaditi utikače iz utičnice tokom grljavine Foto: Piotr Adamowicz / Alamy / Profimedia

Koliko nas to zapravo košta?

Kada se posmatra iz ugla jednog prosečnog korisnika i njegovog mesečnog računa za struju, razlika u potrošnji može delovati beznačajno. Na godišnjem nivou, punjenje jednog pametnog telefona isključivo preko žičanog kabla potroši približno 5,5 kWh električne energije. Ako taj isti telefon tokom cele godine punite isključivo bežično, potrošnja će porasti na oko 7,6 kWh.

Izraženo u novcu, ova razlika na nivou jednog uređaja iznosi svega nekoliko dinara ili centi godišnje, što je razlog zašto većina ljudi uopšte ne obraća pažnju na ovaj fenomen. Međutim, problem postaje ozbiljan onog trenutka kada se pojedinačni komfor pomnoži sa milijardama ljudi koji svakodnevno koriste istu tehnologiju.

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Globalni ekološki problem i stotine hiljada proćerdanih domova

Prava opasnost bežičnog punjenja krije se u masovnosti. Prema zvaničnim podacima organizacija Wireless Power Consortium i Deloitte, između 30 i 66 odsto korisnika pametnih telefona širom sveta redovno koristi bežične punjače kod kuće ili u kancelarijama. Ako uzmemo konzervativnu procenu da samo 30 odsto od ukupno 7,6 milijardi pametnih telefona u svetu redovno koristi bežično punjenje, matematika postaje frapantna.

Godišnji višak i potpuno bačena električna energija na globalnom nivou u tom slučaju dostižu neverovatnih 4.830 GWh (gigavat-časova). Da bismo slikovito dočarali ovu cifru, to je količina čiste električne energije koja je dovoljna za potpuno napajanje stotina hiljada prosečnih domaćinstava tokom cele godine. U eri kada se svet bori sa energetskom krizom i smanjenjem emisije ugljen-dioksida, svesno bacanje ovolike količine struje radi komfora postaje ozbiljan ekološki problem.

Saveti za savesno punjenje

Iako tehnologija bežičnog punjenja konstantno napreduje, zakoni fizike i elektromagnetizma postavljaju jasne granice efikasnosti. Bežično punjenje ne treba u potpunosti odbaciti, jer je ono idealno rešenje u automobilima (gde kablovi mogu ometati vožnju) ili na javnim mestima u hitnim situacijama, ali ga ne bi trebalo koristiti kao primarni način punjenja kod kuće tokom noći.

Ukoliko želite da smanjite energetski otpad i produžite životni vek baterije (jer prekomerna toplota iz bežičnih punjača dugoročno šteti zdravlju baterije), pridržavajte se sledećih saveta:

Koristite kabl kao primarnu opciju: Punite telefon žičano preko noći, kada vam brzina i mobilnost nisu prioritet

Punite telefon žičano preko noći, kada vam brzina i mobilnost nisu prioritet Skinite masku pre bežičnog punjenja: Ako ipak koristite bežični punjač, uklonite zaštitnu masku kako biste smanjili razmak između zavojnica i umanjili gubitak energije

Ako ipak koristite bežični punjač, uklonite zaštitnu masku kako biste smanjili razmak između zavojnica i umanjili gubitak energije Osigurajte savršeno poravnanje: Koristite punjače sa magnetima (poput MagSafe ili Qi2 standarda) koji osiguravaju da telefon sedne tačno na centar, čime se minimizuje rasipanje struje u vidu toplote