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Ovaj model, koji je već izazvao pažnju globalno, sada je dostupan i kod nas, a prodaja počinje 8. jula 2026. po ceni od 229.999 dinara, uz promotivne poklone koji uključuju HONOR projektor Air Pro i tastaturu, kao i godinu dana besplatne zamene displeja i poklopca baterije.

Lakoća kao adut

Magic V6 se izdvaja svojim dizajnom - sklopljen je tanak svega 9 mm, dok rasklopljen meri 4,1 mm, a težina od oko 224 grama čini ga jednim od najlakših preklopnih telefona na tržištu. Šarka je izrađena od HONOR Super Steel čelika sa čvrstoćom od 2.800 MPa, dok Anti‑scratch NanoCrystal Shield sa 5.600 slojeva pruža dodatnu otpornost. Sertifikati IP68 i IP69 potvrđuju da je uređaj otporan na vodu i prašinu, što ga čini pouzdanim i u zahtevnim uslovima.

Autonomija je još jedan adut - baterija od 6.660 mAh najveća je u kategoriji preklopnih telefona, a uz Snapdragon 8 Elite Gen 5 procesor izrađen u 3 nm tehnologiji, LPDDR5X RAM i UFS 4.1 skladište, performanse su na nivou najjačih flagship modela. Punjenje je brzo i fleksibilno: 80 W žično, 66 W bežično, uz mogućnost obrnutog bežičnog punjenja.

1/5 Vidi galeriju Honor Magic v6 Foto: D.M.

Kamera i AI agenti

Na polju fotografije i produktivnosti Magic V6 donosi trostruku kameru sa 50 MP glavnim senzorom, 64 MP telefoto i 50 MP ultraširokom kamerom, uz AI funkcije poput AI Color Engine, Magic Video Color i AI Image to Video 2.0. Operativni sistem MagicOS 10 uvodi AI agente koji pomažu u organizaciji, sastancima i kreiranju sadržaja, dok opcije Fast Flex i PC‑level Multi‑Flex omogućavaju rad u više aplikacija istovremeno, čineći uređaj pogodnim i za kreativce i za poslovne korisnike.

Posebno zanimljiva funkcija je povezivanje sa Apple ekosistemom – Magic V6 radi besprekorno sa iPhone, Mac, AirPods i Apple Watch uređajima. HONOR Share omogućava prenos fajlova jednim dodirom, dok Quick Share olakšava razmenu sadržaja između Android i Apple uređaja, što korisnicima daje slobodu da kombinuju različite platforme bez ograničenja.

Foto: Honor

Foto: Honor

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