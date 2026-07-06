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Honor Magic V6 predstavlja novu generaciju savitljivih pametnih telefona i jedan je od najambicioznijih modela koje je kompanija do sada predstavila. Kombinujući izuzetno tanko kućište, vrhunske performanse, napredne AI funkcije i impresivnu autonomiju, ovaj uređaj pokazuje koliko je foldable segment sazreo. Za razliku od ranijih generacija, gde su korisnici često morali da prave kompromise između dizajna, baterije i izdržljivosti, Magic V6 uspeva da spoji gotovo sve ono što se očekuje od modernog premium flagship telefona.

Foto: Honor

Dizajn i izrada - neverovatno tanak, a izuzetno čvrst

Već pri prvom kontaktu jasno je da je Honor posebnu pažnju posvetio dizajnu. Magic V6 ima debljinu od svega 4 mm kada je rasklopljen, odnosno 9 mm kada je sklopljen, čime se svrstava među najtanje savitljive telefone na tržištu. Uprkos tome, težina od oko 219 grama pruža osećaj čvrstine i kvaliteta, bez utiska da je uređaj previše masivan.

Veliki napredak napravljen je i u konstrukciji šarke. Nova generacija Super Steel mehanizma dizajnirana je za oko 500.000 ciklusa otvaranja i zatvaranja, omogućavajući glatko otvaranje uz dugoročnu pouzdanost.

Magic V6 je među retkim savitljivim telefonima koji poseduju IP68 i IP69 sertifikate, što znači otpornost na prašinu, potapanje u vodu i mlazove vode pod visokim pritiskom. Unutrašnji ekran dodatno štiti Honor Super Armored Inner Screen, dok spoljašnji koristi NanoCrystal Shield zaštitu otpornu na ogrebotine. Antirefleksivni premaz doprinosi boljoj vidljivosti u svim uslovima osvetljenja.

1/13 Vidi galeriju Honor Magic V6 spaja vrhunski dizajn i moćan hardver bez kompromisa Foto: Kurir/ D.M.

Ekrani - vrhunski prikaz na oba panela

Glavni ekran dijagonale 7,95 inča koristi LTPO2 AMOLED tehnologiju sa adaptivnim osvežavanjem do 120 Hz i prikazom više od milijardu boja, pružajući izuzetno gladak i veran prikaz sadržaja.

Posebno impresionira maksimalna osvetljenost od čak 5.000 nita, zahvaljujući kojoj je ekran lako čitljiv čak i na direktnom sunčevom svetlu. Tu je i 4320 Hz PWM dimming, koji značajno smanjuje zamaranje očiju tokom dužeg korišćenja pri nižim nivoima osvetljenja.

Spoljni ekran od 6,52 inča takođe koristi LTPO2 OLED panel sa osvežavanjem od 120 Hz i još većom maksimalnom osvetljenošću od čak 6.000 nita. To omogućava da se većina svakodnevnih zadataka obavlja bez otvaranja uređaja, dok prelazak između spoljnog i unutrašnjeg ekrana ostaje brz, prirodan i potpuno neprimetan.

Pregib ekrana je i dalje prisutan, ali je dodatno smanjen u odnosu na prethodne generacije i u svakodnevnoj upotrebi gotovo da se ne primećuje.

1/2 Vidi galeriju Vrhunski ekran - sve što očekujete od ekrana najviše klase Foto: Honor

Performanse - snaga bez kompromisa

Za performanse je zadužen Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, izrađen u modernom 3 nm proizvodnom procesu, što donosi odličan odnos performansi i energetske efikasnosti. U kombinaciji sa do 16 GB RAM-a i ultra brzom UFS 4.1 internom memorijom kapaciteta do 1 TB, Magic V6 bez problema izvršava sve zadatke - od intenzivnog multitaskinga i profesionalnih aplikacija do najzahtevnijih mobilnih igara.

Veliki unutrašnji ekran dodatno dolazi do izražaja pri radu u više aplikacija istovremeno. Podeljeni prozori, prevlačenje sadržaja između aplikacija i multitasking funkcionišu glatko i brzo, pa uređaj ostavlja utisak pravog džepnog računara.

Foto: Honor

Softver i AI - pametniji nego ikada

Magic V6 dolazi sa Androidom 16 i interfejsom MagicOS 10, uz obećanje čak sedam velikih Android nadogradnji, što ga svrstava među uređaje sa najdužom softverskom podrškom na tržištu.

Veštačka inteligencija igra jednu od glavnih uloga u svakodnevnom korišćenju uređaja. Telefon može da prepoznaje tekst na ekranu, automatski rezimira dokumente, prevodi sadržaj sa fotografija, organizuje događaje u kalendaru i pruža kontekstualne predloge tokom rada.

Integracija sa Google Gemini AI servisima dodatno proširuje mogućnosti uređaja, dok sistem u pozadini analizira navike korisnika i optimizuje rad bez potrebe za dodatnim podešavanjima. Rezultat je iskustvo koje deluje prirodnije, inteligentnije i znatno produktivnije.

Kamere - spremne za gotovo svaku situaciju

Honor Magic V6 koristi napredan trostruki sistem kamera koji čine 50 MP glavna kamera, 64 MP periskopska telefoto kamera sa 3x optičkim zumom i 50 MP ultraširoka kamera.

Glavni senzor veličine 1/1,56 inča uz optičku stabilizaciju slike (OIS) omogućava visok nivo detalja, prirodne boje i veoma dobre rezultate u noćnim uslovima. Periskopska telefoto kamera takođe poseduje OIS, pa zadržava oštrinu i pri većim nivoima zuma, dok ultraširoka kamera zahvaljujući autofokusu omogućava kvalitetne pejzažne fotografije i makro snimke.

Sistem dodatno koristi Laser Autofocus, HDR i AI obradu fotografija kako bi poboljšao ekspoziciju, smanjio šum i povećao nivo detalja u zahtevnim uslovima osvetljenja.

Ljubitelji videa mogu da snimaju 4K video pri 60 fps u 10-bitnom formatu, uz kombinaciju optičke i elektronske stabilizacije slike za mirnije i profesionalnije snimke.

Na oba ekrana nalazi se po jedna 20 MP prednja kamera, koje omogućavaju kvalitetne selfije i veoma dobre video pozive, uz podršku za HDR i 4K video snimanje.

Foto: Honor

Baterija i punjenje

Jedna od najvećih prednosti Honor Magic V6 modela jeste nova generacija Silicon-Carbon (Si/C) baterije kapaciteta 6.660 mAh na globalnoj verziji uređaja.

Za razliku od klasičnih litijum-jonskih baterija, Silicon-Carbon tehnologija omogućava veću energetsku gustinu, pa Honor uspeva da ugradi znatno veći kapacitet bez povećanja dimenzija telefona. Upravo zahvaljujući tome Magic V6 nudi autonomiju kakva se retko viđa u segmentu savitljivih telefona, omogućavajući bez problema ceo dan intenzivnog korišćenja, a umerenijim korisnicima i više od jednog dana rada.

Punjenje je podjednako impresivno. Podržano je 80 W žično brzo punjenje, 66 W bežično punjenje, kao i reverzibilno bežično punjenje za slušalice i druge kompatibilne uređaje, uz 5 W reverzibilno žično punjenje.

1/2 Vidi galeriju 6660 mAh silicon-carbon baterija nove generacije Foto: Honor

Povezivanje i multimedija

Magic V6 podržava najnovije standarde povezivanja uključujući Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, USB Type-C 3.1 sa DisplayPort podrškom, kao i infracrveni port koji omogućava upravljanje kompatibilnim kućnim uređajima.

Stereo zvučnici sa podrškom za 24-bit/192 kHz Hi-Res Audio pružaju bogat i kvalitetan zvuk, bilo da gledate filmove, slušate muziku ili igrate igre.

Tehničke specifikacije Ekran: 7,95" LTPO OLED (2352 × 2172), do 5.000 nita, 1–120 Hz; 6,52" spoljašnji LTPO OLED (2420 × 1080), do 6.000 nita, 1–120 Hz

7,95" LTPO OLED (2352 × 2172), do 5.000 nita, 1–120 Hz; 6,52" spoljašnji LTPO OLED (2420 × 1080), do 6.000 nita, 1–120 Hz Procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 12 GB ili 16 GB LPDDR5X

12 GB ili 16 GB LPDDR5X Memorija: 256 GB, 512 GB ili 1 TB (UFS 4.1)

256 GB, 512 GB ili 1 TB (UFS 4.1) Zadnje kamere: 50 MP glavni senzor sa OIS, 50 MP ultraširoka, 64 MP telefoto sa 3x optičkim zumom i OIS

50 MP glavni senzor sa OIS, 50 MP ultraširoka, 64 MP telefoto sa 3x optičkim zumom i OIS Prednje kamere: 20 MP (unutrašnja i spoljašnja)

20 MP (unutrašnja i spoljašnja) Baterija: 6.660 mAh, silicijum-karbonska

6.660 mAh, silicijum-karbonska Punjenje: 80 W žično, 66 W bežično, reverzibilno bežično i 5 W reverzibilno žično punjenje

80 W žično, 66 W bežično, reverzibilno bežično i 5 W reverzibilno žično punjenje Softver: MagicOS 10 (Android 16), podrška za Gemini AI, AI Writing Tools, AI Meeting Agent, AI Call Translation, Magic Portal i Smart Multi-window

MagicOS 10 (Android 16), podrška za Gemini AI, AI Writing Tools, AI Meeting Agent, AI Call Translation, Magic Portal i Smart Multi-window Izrada i otpornost: Šarka od „Super Steel“ čelika, IP68/IP69 zaštita od vode i prašine

Šarka od „Super Steel“ čelika, IP68/IP69 zaštita od vode i prašine Dimenzije: 4,0 mm (bela verzija) / 4,1 mm (ostale) rasklopljen; 8,8 mm (bela) / 9,0 mm (ostale) sklopljen

4,0 mm (bela verzija) / 4,1 mm (ostale) rasklopljen; 8,8 mm (bela) / 9,0 mm (ostale) sklopljen Težina: 219 g (bela verzija) / 224 g (ostale boje)

219 g (bela verzija) / 224 g (ostale boje) Dodaci: Bočni skener otiska prsta, stereo zvučnici, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, infracrveni port, USB-C 3.1, podrška za Magic Pen olovku na oba ekrana, AI kamere.

Foto: Honor

Zaključak

Honor Magic V6 pokazuje koliko je tehnologija savitljivih telefona napredovala za svega nekoliko generacija. Izuzetno tanko kućište, vrhunski LTPO2 AMOLED ekrani, Snapdragon 8 Elite Gen 5 platforma, dugoročna softverska podrška, napredne AI funkcije i velika 6.660 mAh Silicon-Carbon baterija čine ga jednim od najkompletnijih uređaja u premium segmentu.

Posebno impresionira činjenica da Honor nije unapredio samo jednu oblast, već gotovo svaki aspekt uređaja - od izrade i otpornosti, preko kamera i performansi, do autonomije i korisničkog iskustva. Rezultat je savitljivi telefon koji više ne zahteva velike kompromise u odnosu na klasične flagship modele.

Za korisnike koji žele vrhunsku tehnologiju, maksimalnu produktivnost i fleksibilnost velikog ekrana u elegantnom i tankom kućištu, Honor Magic V6 predstavlja jedan od najozbiljnijih izbora među savitljivim telefonima nove generacije. Za one koji žele više informacija, preporučujem da posete zvanični HONOR ili da se prijave putem mejla na newsroom@honor.com kako bi dobijali najnovije vesti i obaveštenja.